История государства Российского сквозь призму небольшого провинциального города — Коломны.
Что вас ждет
Мы пройдем по исторической части города, посетим Успенский Кафедральный собор, увидим:
- Коломенский Кремль,
- прилегающий Посад,
- Соборную площадь.
- Я расскажу для чего человеку знания об истории, каковы особенности нашей культуры и как местность влияет на поворот исторических событий.
Важно знать
На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно: