Дыхание времени: Коломна от истоков до наших дней

Приглашаю вас прогуляться по исторической части города, посетить Успенский Кафедральный собор

Приглашаю вас прогуляться по исторической части города, посетить Успенский Кафедральный собор.

Мы увидим Коломенский Кремль, прилегающий Посад, Соборную площадь.

Я расскажу об истории государства Российского сквозь призму небольшого провинциального города — Коломны.
Дыхание времени: Коломна от истоков до наших дней
Дыхание времени: Коломна от истоков до наших дней
Дыхание времени: Коломна от истоков до наших дней
Дыхание времени: Коломна от истоков до наших дней
История государства Российского сквозь призму небольшого провинциального города — Коломны.
Что вас ждет

Мы пройдем по исторической части города, посетим Успенский Кафедральный собор, увидим:

  • Коломенский Кремль,
  • прилегающий Посад,
  • Соборную площадь.
  • Я расскажу для чего человеку знания об истории, каковы особенности нашей культуры и как местность влияет на поворот исторических событий.
Важно знать
На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: Коломна, улица Лажечникова, 4
Завершение: Зайцева, 14
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Инна
Инна
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