Что входит

услуги гида.

Что не входит

личные расходы.

Где начинаем и завершаем

Начало: Коломна, улица Лажечникова, 4 Завершение: Зайцева, 14

Когда и сколько длится?

Когда: По выбранному вами времени Экскурсия длится около 2 часов

Кто ещё будет на экскурсии?

Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.

Нужно оплачивать всё сразу?

Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.

А если я передумаю?

Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;

Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.

У меня есть вопрос