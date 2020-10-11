2 отзыва оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

О Коломне — с интересом и любовью!

Раскрыть самобытность старинного города и увидеть его главные достопримечательности

4.5
2 отзыва
Елена
Елена – Гид из Коломны
Вы погуляете по исторической части Коломны и услышите о ее роли в прошлом и настоящем страны.

А также узнаете, как жили коломенцы в далекие времена, чем занимались местные купцы и какие знаменитые личности приезжали в наш город 🏙️.

Представите себя на месте героев и свидетелей знаменательных событий и раскроете Коломну с разных сторон!
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
О Коломне — с интересом и любовью!
О Коломне — с интересом и любовью!

Что вас ожидает

Кремль и купеческие улочки
Гуляя по территории Коломенского кремля, мы увидим Пятницкие ворота, Брусенский и Новоголутвинский монастыри и Успенский кафедральный собор. А также пройдем по прилегающим к ним старинным улицам с ухоженными домиками, проникнетесь царящей на них купеческой атмосферой и поговорим о печати Батыя, Марине Мнишек и золотом поясе Дмитрия Донского. Кроме того, я раскрою, кто из знаменитых исторических персонажей венчался в храме Воскресения Словущего, и покажу уютный музей 🖼 «Калачная».

Нескучные факты о Коломне
Вы не услышите от меня сухой информации о количестве башен и кирпичей в кремле. Зато узнаете о связанных с Коломной знаменитых людях, действительно интересных исторических событиях и отношении к ним местных жителей. Я расскажу о Дмитрии Донском и его супруге, писателях Пильняке, Лажечникове и Ахматовой и визите Екатерины Великой. А еще поделюсь занимательными фактами о коломенской пастиле и других местных брендах!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у памятника Дмитрию Донскому
О Коломне — с интересом и любовью!
О Коломне — с интересом и любовью!
О Коломне — с интересом и любовью!
О Коломне — с интересом и любовью!
О Коломне — с интересом и любовью!
О Коломне — с интересом и любовью!
О Коломне — с интересом и любовью!
О Коломне — с интересом и любовью!
О Коломне — с интересом и любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена. Я родилась в Коломне и живу здесь уже 48 лет. Люблю свой город и умею нескучно о нем рассказывать, проводя параллели с другими городами страны и одновременно подчеркивая его уникальность. Жду нашей встречи!
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

11 октября 2020
Все прекрасно. Спасибо!
4 октября 2020
Нам понравилась экскурсия! Много интересных фактов и легенд! Очень отзывчивый и чуткий экскурсовод-давний житель этого чудо-города! Правда нам не хватало 2 часов чтобы узнать о Коломне целиком, планируем возвращаться снова!

Еще несколько необычных экскурсий в Коломне

Кремль и Посад. Дыхание Истории
2 600
2 часа
Кремль и Посад. Дыхание Истории
199 отзывов
История и легенды неприступной крепости
Тайны и легенды Коломенского Кремля
скидка15%
1800
1 530
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского Кремля
165 отзывов
Погулять в самом сердце Коломны и узнать его истории, которые переживут века
Коломна. Обзорная экскурсия
1 600
1 час
Коломна. Обзорная экскурсия
69 отзывов
Разнообразие эпох, купеческий дух, традиции и предания — в исторических памятниках города
Коломна литературная и не только
скидка35%
600
390
2 часа
Коломна литературная и не только
42 отзыва
Узнать историю города и пройти по следам писателей на дружеской экскурсии
Очарование кремлёвских улочек
1 600
1 час
Очарование кремлёвских улочек
23 отзыва
Погрузиться в атмосферу минувших эпох и в задушевность провинциального городка
Коломенский Посад
1 300
1 час
Коломенский Посад
20 отзывов
«Вкусные» истории и атмосфера района купцов и ремесленников