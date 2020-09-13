2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Предания Коломенского кремля и посада

На территории главной достопримечательности 🏛️ города вы узнаете о прошлом важнейшего историко-культурного памятника Коломны 14-19 веков. Услышите о грандиозном строительстве цитадели и ее особенностях, оцените мощь и красоту башен и прясел. Посетите Брусенский женский монастырь, история 📖 которого связана с правлением Ивана Грозного. Побываете на Соборной площади с монастырем и храмами, во главе которой стоит великолепный Успенский собор, хранящий память о подвигах Дмитрия Донского. Петляя узкими улочками и переулками коломенского посада, услышите невероятные, веселые и захватывающие истории о жизни посадских жителей разных эпох. Узнаете о царице-колдунье, государевой библиотеке и других легендах, а в заключении осмотрите главные ворота кремля — Пятницкие.

Профессиональная фотосессия

Все время вас будет сопровождать фотограф, который поможет подобрать самые красивые 🤩, разнообразные и проверенные точки съемки. И уже через пять дней вы получите не менее 80 качественных фотографий, где вы себе понравитесь!

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути, за исключение личных трат на сувениры/кофе/выпечку не предвидится.