2 отзыва оставили туристы

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Фотопрогулка по исторической Коломне

Услышать легенды Старого города и сохранить теплые воспоминания на профессиональных снимках

5
2 отзыва
Екатерина
Екатерина – представитель из Коломны
Наша Коломна удивляет не только богатой историей 📖 и колоритными музеями, но и необыкновенной фотогеничностью.

На атмосферной прогулке 👣 по территории кремля и окрестным улочкам вы прикоснетесь к тайнам Средневековья, услышите о подвигах князей, колдовстве цариц и быте посадских жителей.

А фотосессия 📷 в проверенных локациях запечатлеет лучшие моменты и ваши впечатления от города.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Фотопрогулка по исторической Коломне
Фотопрогулка по исторической Коломне

Что вас ожидает

Предания Коломенского кремля и посада
На территории главной достопримечательности 🏛️ города вы узнаете о прошлом важнейшего историко-культурного памятника Коломны 14-19 веков. Услышите о грандиозном строительстве цитадели и ее особенностях, оцените мощь и красоту башен и прясел. Посетите Брусенский женский монастырь, история 📖 которого связана с правлением Ивана Грозного. Побываете на Соборной площади с монастырем и храмами, во главе которой стоит великолепный Успенский собор, хранящий память о подвигах Дмитрия Донского. Петляя узкими улочками и переулками коломенского посада, услышите невероятные, веселые и захватывающие истории о жизни посадских жителей разных эпох. Узнаете о царице-колдунье, государевой библиотеке и других легендах, а в заключении осмотрите главные ворота кремля — Пятницкие.

Профессиональная фотосессия
Все время вас будет сопровождать фотограф, который поможет подобрать самые красивые 🤩, разнообразные и проверенные точки съемки. И уже через пять дней вы получите не менее 80 качественных фотографий, где вы себе понравитесь!

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути, за исключение личных трат на сувениры/кофе/выпечку не предвидится.

Начало и место завершения
🚩 у Коломенского кремля
Фотопрогулка по исторической Коломне
Фотопрогулка по исторической Коломне
Фотопрогулка по исторической Коломне
Фотопрогулка по исторической Коломне
Фотопрогулка по исторической Коломне
Фотопрогулка по исторической Коломне
Фотопрогулка по исторической Коломне
Фотопрогулка по исторической Коломне
Фотопрогулка по исторической Коломне
Фотопрогулка по исторической Коломне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Исторические квесты — это новый подход к знакомству с историей города маленьких слушателей и гостей постарше. Поскольку Коломну довольно часто посещают детские группы, я разработала исторические квесты для детей (а также для взрослых): с реквизитом и участием актеров в исторических костюмах, чтобы вы могли погрузиться в события прошлого. Такой формат пробуждает интерес, тренирует интеллект и приносит яркие эмоции. Я и мои коллеги-актеры будем рады видеть вас на квестах и экскурсиях!
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2 отзыва оставили туристы

13 сентября 2020
Светлана великолепный гид, очень интересно рассказывает, без лишних тяжелых подробностей! Вячеслав прекрасный фотограф, оставил нам память на всю жизнь о городе Коломна!!!
Валерия
2 июля 2020
Огромное спасибо Екатерине за организацию прекрасной фотопрогулки по Коломне. Обонятельный гид Светлана и чудесный фотограф Кристина подарили нам настоящий праздник в этом удивительном старинном городе!

Екатерина проводит ещё 3 экскурсии

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