Елена проводит ещё 1 экскурсию

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Коломенский кремль — коротко и интересно о главном

Узнать историю и тайны главного памятника Старого города на интерактивной экскурсии в форме диалога

Елена
Елена – Гид из Коломны
От одной из самых больших и мощных русских крепостей своего времени осталась одна стена и несколько башен.

На прогулке 👣 я помогу восстановить контуры древнего кремля, посвящу в тайны цитадели и познакомлю с ее основными памятниками: башнями, храмами и площадями, помнившими Дмитрия Донского и русского Вальтера Скотта.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 400340 ₽ за человекаскидка15%

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Коломенский кремль — коротко и интересно о главном
Коломенский кремль — коротко и интересно о главном

Что вас ожидает

Путешествие в прошлое кремлевских стен
Вы узнаете, для чего в середине 16 века потребовалось возвести внушительное сооружение, над которым трудились талантливые итальянские мастера, применившие лучшие достижения фортификационного зодчества. Я расскажу о невероятной стойкости цитадели и объясню, что за исторический парадокс лишил ее трех стен и половины башен. Кроме того, будут рассказы о знаменитых личностях, связанных со Старой Коломной — князе Дмитрии Донском, митрополите Московском Филарете и писателе Иване Лажечникове, основателе русского исторического романа.

Коломенские тайны и легенды
Поговорим о том, куда подевались створы от Пятницких ворот и где Марина Мнишек спрятала клад, который по сей день не даёт покоя авантюристам. Вы выясните, где проходил подземный ход из Бобренева монастыря — древнейшей обители Коломны. А также услышите предание о войске Ивана Грозного, остановившемся в Коломенском кремле перед походом на Казань.

🗼 В завершение вас ждет приятный бонус: подъем на шатровую колокольню Успенского кафедрального собора, с которой открывается прекрасный вид на город 🏙️ и сам кремль.

Организационные детали

Подъем на шатровую колокольню оплачивается дополнительно— 50 руб. /человека.

Начало и место завершения
🚩 у стен кремля
Коломенский кремль — коротко и интересно о главном
Коломенский кремль — коротко и интересно о главном
Коломенский кремль — коротко и интересно о главном
Коломенский кремль — коротко и интересно о главном
Коломенский кремль — коротко и интересно о главном
Коломенский кремль — коротко и интересно о главном
Коломенский кремль — коротко и интересно о главном
Коломенский кремль — коротко и интересно о главном

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, и у меня необычная профессия. Нет, я не тайный агент, как вы могли бы подумать!) Я лишь влюбляю путешественников в Коломну, когда-то давно поразившую меня концентрацией памятников истории и живых легенд. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и расскажу о любимом городе весело и интересно!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Елена проводит ещё 1 экскурсию

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