Елена проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Путешествие в прошлое кремлевских стен

Вы узнаете, для чего в середине 16 века потребовалось возвести внушительное сооружение, над которым трудились талантливые итальянские мастера, применившие лучшие достижения фортификационного зодчества. Я расскажу о невероятной стойкости цитадели и объясню, что за исторический парадокс лишил ее трех стен и половины башен. Кроме того, будут рассказы о знаменитых личностях, связанных со Старой Коломной — князе Дмитрии Донском, митрополите Московском Филарете и писателе Иване Лажечникове, основателе русского исторического романа.

Коломенские тайны и легенды

Поговорим о том, куда подевались створы от Пятницких ворот и где Марина Мнишек спрятала клад, который по сей день не даёт покоя авантюристам. Вы выясните, где проходил подземный ход из Бобренева монастыря — древнейшей обители Коломны. А также услышите предание о войске Ивана Грозного, остановившемся в Коломенском кремле перед походом на Казань.

🗼 В завершение вас ждет приятный бонус: подъем на шатровую колокольню Успенского кафедрального собора, с которой открывается прекрасный вид на город 🏙️ и сам кремль.

Организационные детали

Подъем на шатровую колокольню оплачивается дополнительно— 50 руб. /человека.