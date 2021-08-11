Познакомьтесь с самым большим городом за Полярным кругом в свете фонарей; ночной Мурманск не оставит вас равнодушным, Вы увидите город 🏙️ таким уютным и теплым, что обязательно полюбите его всей душой.
В спокойном темпе под приятный голос нашего экскурсовода вы отдохнете от суеты и забот и поймете почему люди, живущие на Севере так его любят. А полярная ночь - это совсем не непроглядная темень а немножечко волшебства и уюта. Как говорят наши скандинавские соседи- это "Хюгге".
В компании экскурсовода вы прогуляетесь:
по центральному парку, где был заложен Романов -на -Мурмане и увидите памятник символу города ТРЕСКЕ (да-да, именно рыбе!).
памятник Ждущей - история 📖 создания памятника начинается в середине 1970-х годов: тогда мурманским поэтом Виктором Тимофеевым, бывшим штурманом «Мурмансельди», была написана поэма «Сентиментальная вахта», давшая название будущему памятнику.
посетите одну из самых высоких сопок Мурманска -мыс Зеленый, где с высоты 200 метров смотрит вдаль Алеша - памятник - мемориал защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны",
обязательно вас ждет остановка у мемориального комплекса, посвященного морякам погибшим в мирное время, где так же установлена рубка с подводной лодки "курск, погибшей в Баренцевом море 🌊 в 2000 году, шестигранная башня-маяк высотой 17, 5 м. К маяку с двух сторон подходит широкая мраморная лестница с обзорными площадками. На верхней площадке расположен храм Спаса-на-Водах. Рядом с маяком установлен судовой якорь с заложенной под ним капсулой с морской водой,
повяжете теплый шарфик коту Семену. И такой памятник есть в Мурманске, и установлен он коту, который 6 лет добирался домой в Мурманск из Москвы.
и конечно же пожелаем спокойной ночи нашему ледоколу Ленин.
🚩 Начало и место завершения: пр. Ленина, 82
Что входит
транспортное обслуживание
экскурсионное обслуживание
работа гида-экскурсовода
Время проведения: каждый день, кроме дат с 19.07 по 11.08.2021
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.