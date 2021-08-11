Познакомьтесь с самым большим городом за Полярным кругом в свете фонарей; ночной Мурманск не оставит вас равнодушным, Вы увидите город 🏙️ таким уютным и теплым, что обязательно полюбите его всей душой.

В спокойном темпе под приятный голос нашего экскурсовода вы отдохнете от суеты и забот и поймете почему люди, живущие на Севере так его любят. А полярная ночь - это совсем не непроглядная темень а немножечко волшебства и уюта. Как говорят наши скандинавские соседи- это "Хюгге".

В компании экскурсовода вы прогуляетесь: