Элеонора Л.
Элеонора Л. – Гид из Мурманска
Город в стиле Хюгге
Задать вопрос

Экскурсия

От 8 000 ₽ за всё до 2 чел.
(есть вариант до 5 чел.)

Заказать экскурсию
Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Город в стиле Хюгге

Что вы увидите 🤩

  • основные достопримечательности города
Познакомьтесь с самым большим городом за Полярным кругом в свете фонарей; ночной Мурманск не оставит вас равнодушным, Вы увидите город 🏙️ таким уютным и теплым, что обязательно полюбите его всей душой.
В спокойном темпе под приятный голос нашего экскурсовода вы отдохнете от суеты и забот и поймете почему люди, живущие на Севере так его любят. А полярная ночь - это совсем не непроглядная темень а немножечко волшебства и уюта. Как говорят наши скандинавские соседи- это "Хюгге".

В компании экскурсовода вы прогуляетесь:

  • по центральному парку, где был заложен Романов -на -Мурмане и увидите памятник символу города ТРЕСКЕ (да-да, именно рыбе!).
  • памятник Ждущей - история 📖 создания памятника начинается в середине 1970-х годов: тогда мурманским поэтом Виктором Тимофеевым, бывшим штурманом «Мурмансельди», была написана поэма «Сентиментальная вахта», давшая название будущему памятнику.
  • посетите одну из самых высоких сопок Мурманска -мыс Зеленый, где с высоты 200 метров смотрит вдаль Алеша - памятник - мемориал защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны",
  • обязательно вас ждет остановка у мемориального комплекса, посвященного морякам погибшим в мирное время, где так же установлена рубка с подводной лодки "курск, погибшей в Баренцевом море 🌊 в 2000 году, шестигранная башня-маяк высотой 17, 5 м. К маяку с двух сторон подходит широкая мраморная лестница с обзорными площадками. На верхней площадке расположен храм Спаса-на-Водах. Рядом с маяком установлен судовой якорь с заложенной под ним капсулой с морской водой,
  • повяжете теплый шарфик коту Семену. И такой памятник есть в Мурманске, и установлен он коту, который 6 лет добирался домой в Мурманск из Москвы.
  • и конечно же пожелаем спокойной ночи нашему ледоколу Ленин.
🚩 Начало и место завершения: пр. Ленина, 82
Что входит
  • транспортное обслуживание
  • экскурсионное обслуживание
  • работа гида-экскурсовода
Время проведения: каждый день, кроме дат с 19.07 по 11.08.2021
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Элеонора Л.
Элеонора Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Написать

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

🎩Индивидуальные🚌На автобусе⚙️Необычные🌇Вечерние🌃Ночные🔭Обзорные

Элеонора Л. проводит ещё 4 экскурсии

Знакомство с Мурманском
Цена за всё – до 3 чел.
Можно и 15 чел., но чуть дороже
От 9 000
3 часа
Знакомство с Мурманском
1 отзыв
Путешествие к Белому морю
24 000
за 1 чел.
20 часов
Путешествие к Белому морю
21.08.2021, 28.08.2021
Полярный-колыбель Северного Флота
Цена за всё – до 6 чел.
26 500
8 часов
Полярный-колыбель Северного Флота
по графику с 12 августа
Североморск - Столица Северного Флота
Цена за всё – до 4 чел.
15 500
5 часов
Североморск - Столица Северного Флота
кроме вторника и среды, кроме дат с 19.07. по 11.08.2021

Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Охота за северным сиянием
5 000
за 1 чел.
5 часов
Охота за северным сиянием
По договорённости, выезд в 21:00-22:00
Териберка — в копилку лучших дней
5 500
за 1 чел.
10 часов
Териберка — в копилку лучших дней
46 отзывов
Перезагрузиться на берегу Баренцева моря и узнать, чем живет Русский Север
ежедневно в 09:00
Охота за Северным сиянием
5 000
за 1 чел.
4 часа
Охота за Северным сиянием
Путешествие в Териберку в мини-группе
5 500
за 1 чел.
10 часов
Путешествие в Териберку в мини-группе
102 отзыва
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
ежедневно в 09:15
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
Цена за всё – до 4 чел.
12 000
10 часов
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
31 отзыв
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
5 500
за 1 чел.
11 часов
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
63 отзыва
Побывать на краю земли и исследовать красивейшие уголки рыбацкого поселка в мини-группе
ежедневно в 09:00
Выберите дату и количество человек
У нас ещё много экскурсий 😎 в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мурманске
🇷🇺