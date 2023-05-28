Познакомиться с одним из самых загадочных мест Севера, покататься на катере и пообедать в чуме
Из Мурманска мы отвезём вас на комфортном кроссовере в село Ловозеро, где вы пересядете на катер и доберётесь до Сейдозера.
С гидами, погружёнными в саамскую культуру, вы погуляете по природному заказнику и услышите легенды мистического озера. А также увидите оленьи пастбища и пообедаете традиционными блюдами севера в аутентичном чуме.
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Описание
Что вас ожидает
Живописная дорога в Ловозерские тундры
Мы встретимся в Мурманске и отправимся на юго-восток — ко второму по величине горному массиву в нашей области. Дорога в одну сторону займёт 2-3 часа. По пути мы поговорим о реалиях жизни на Кольском полуострове, буднях полярников и особенной природе северного края.
Прогулка на катере
В селе Ловозеро нас встретят местные гиды, проведут инструктаж по технике безопасности, и мы отправимся в 20-километровое путешествие по Ловозеру — к берегам священного озера саамов.
Великое и загадочное Сейдозеро
Причалив, вы погуляете по природному заказнику Сейдъявврь и услышите захватывающие истории об одном из самых таинственных мест не только Кольского полуострова, но и всего Русского Севера. Ваши проводники — люди, глубоко погружённые в саамскую культуру — познакомят вас с легендами и преданиями древнего озера.
- Гиды расскажут, почему всегда было важно бережно к нему относиться и не нарушать покой этого места силы.
- Вы узнаете о сакральных традициях, связанных с почитанием Сейдозера как живого существа.
- Услышите противоречивые гипотезы об истинном устройстве и происхождении озера.
- Будут и истории о поисках снежного человека и даже следов НЛО.
- Кроме того, на одной из отвесных скал вы увидите силуэт Куйвы — мифологического саамского великана.
Чай в тундре и обед в чуме
Во время похода по тундре вам также покажут пастбища оленей. На привале предложат горячий чай и бутерброды с сыром и оленьей колбасой. А на обратном пути вы посетите аутентичную турбазу, где вас угостят обедом в настоящем чуме у камина с открытым очагом. В меню: оленина и свежевыловленная рыба, а также ватрушки с северными ягодами (морошка, черника). После вы вернётесь на катере в село Ловозеро — и мы отправимся обратно в Мурманск.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на кроссоверах Haval или Hyundai, прогулка на катере по озеру, обед в чуме (меню может варьироваться) и полное экскурсионное сопровождение
- Путь в одну сторону займёт 2-3 часа
- В путешествие вы можете взять с собой детей от 5 лет
- Сезонность маршрута — лето-осень
- Путевую экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды, по территории Сейдозера вас будут сопровождать местные гиды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего проживания в Мурманске
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.