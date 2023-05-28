Ловозёрские тундры и тайны Сейдозера: экскурсия в мини-группе (всё включено)

Познакомиться с одним из самых загадочных мест Севера, покататься на катере и пообедать в чуме

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В уютной группе до 4 человек вы отправитесь в путешествие по мистическому горному массиву на западе Кольского полуострова.

Из Мурманска мы отвезём вас на комфортном кроссовере в село Ловозеро, где вы пересядете на катер и доберётесь до Сейдозера.

С гидами, погружёнными в саамскую культуру, вы погуляете по природному заказнику и услышите легенды мистического озера. А также увидите оленьи пастбища и пообедаете традиционными блюдами севера в аутентичном чуме.
Ловозёрские тундры и тайны Сейдозера: экскурсия в мини-группе (всё включено)
Ловозёрские тундры и тайны Сейдозера: экскурсия в мини-группе (всё включено)
Ловозёрские тундры и тайны Сейдозера: экскурсия в мини-группе (всё включено)
Ловозёрские тундры и тайны Сейдозера: экскурсия в мини-группе (всё включено)
Ловозёрские тундры и тайны Сейдозера: экскурсия в мини-группе (всё включено)
Ловозёрские тундры и тайны Сейдозера: экскурсия в мини-группе (всё включено)
Ловозёрские тундры и тайны Сейдозера: экскурсия в мини-группе (всё включено)
Ловозёрские тундры и тайны Сейдозера: экскурсия в мини-группе (всё включено)
Ловозёрские тундры и тайны Сейдозера: экскурсия в мини-группе (всё включено)
Ловозёрские тундры и тайны Сейдозера: экскурсия в мини-группе (всё включено)
Ловозёрские тундры и тайны Сейдозера: экскурсия в мини-группе (всё включено)
Ловозёрские тундры и тайны Сейдозера: экскурсия в мини-группе (всё включено)
Ловозёрские тундры и тайны Сейдозера: экскурсия в мини-группе (всё включено)
Ловозёрские тундры и тайны Сейдозера: экскурсия в мини-группе (всё включено)
Ловозёрские тундры и тайны Сейдозера: экскурсия в мини-группе (всё включено)
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Живописная дорога в Ловозерские тундры

Мы встретимся в Мурманске и отправимся на юго-восток — ко второму по величине горному массиву в нашей области. Дорога в одну сторону займёт 2-3 часа. По пути мы поговорим о реалиях жизни на Кольском полуострове, буднях полярников и особенной природе северного края.

Прогулка на катере

В селе Ловозеро нас встретят местные гиды, проведут инструктаж по технике безопасности, и мы отправимся в 20-километровое путешествие по Ловозеру — к берегам священного озера саамов.

Великое и загадочное Сейдозеро

Причалив, вы погуляете по природному заказнику Сейдъявврь и услышите захватывающие истории об одном из самых таинственных мест не только Кольского полуострова, но и всего Русского Севера. Ваши проводники — люди, глубоко погружённые в саамскую культуру — познакомят вас с легендами и преданиями древнего озера.

  • Гиды расскажут, почему всегда было важно бережно к нему относиться и не нарушать покой этого места силы.
  • Вы узнаете о сакральных традициях, связанных с почитанием Сейдозера как живого существа.
  • Услышите противоречивые гипотезы об истинном устройстве и происхождении озера.
  • Будут и истории о поисках снежного человека и даже следов НЛО.
  • Кроме того, на одной из отвесных скал вы увидите силуэт Куйвы — мифологического саамского великана.

Чай в тундре и обед в чуме

Во время похода по тундре вам также покажут пастбища оленей. На привале предложат горячий чай и бутерброды с сыром и оленьей колбасой. А на обратном пути вы посетите аутентичную турбазу, где вас угостят обедом в настоящем чуме у камина с открытым очагом. В меню: оленина и свежевыловленная рыба, а также ватрушки с северными ягодами (морошка, черника). После вы вернётесь на катере в село Ловозеро — и мы отправимся обратно в Мурманск.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на кроссоверах Haval или Hyundai, прогулка на катере по озеру, обед в чуме (меню может варьироваться) и полное экскурсионное сопровождение
  • Путь в одну сторону займёт 2-3 часа
  • В путешествие вы можете взять с собой детей от 5 лет
  • Сезонность маршрута — лето-осень
  • Путевую экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды, по территории Сейдозера вас будут сопровождать местные гиды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от места вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
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