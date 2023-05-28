В уютной группе до 4 человек вы отправитесь в путешествие по мистическому горному массиву на западе Кольского полуострова. Из Мурманска мы отвезём вас на комфортном кроссовере в село Ловозеро, где вы пересядете на катер и доберётесь до Сейдозера. С гидами, погружёнными в саамскую культуру, вы погуляете по природному заказнику и услышите легенды мистического озера. А также увидите оленьи пастбища и пообедаете традиционными блюдами севера в аутентичном чуме.

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Описание

Что вас ожидает

Живописная дорога в Ловозерские тундры

Мы встретимся в Мурманске и отправимся на юго-восток — ко второму по величине горному массиву в нашей области. Дорога в одну сторону займёт 2-3 часа. По пути мы поговорим о реалиях жизни на Кольском полуострове, буднях полярников и особенной природе северного края.

Прогулка на катере

В селе Ловозеро нас встретят местные гиды, проведут инструктаж по технике безопасности, и мы отправимся в 20-километровое путешествие по Ловозеру — к берегам священного озера саамов.

Великое и загадочное Сейдозеро

Причалив, вы погуляете по природному заказнику Сейдъявврь и услышите захватывающие истории об одном из самых таинственных мест не только Кольского полуострова, но и всего Русского Севера. Ваши проводники — люди, глубоко погружённые в саамскую культуру — познакомят вас с легендами и преданиями древнего озера.

Гиды расскажут, почему всегда было важно бережно к нему относиться и не нарушать покой этого места силы.

Вы узнаете о сакральных традициях, связанных с почитанием Сейдозера как живого существа.

Услышите противоречивые гипотезы об истинном устройстве и происхождении озера.

Будут и истории о поисках снежного человека и даже следов НЛО.

Кроме того, на одной из отвесных скал вы увидите силуэт Куйвы — мифологического саамского великана.

Чай в тундре и обед в чуме

Во время похода по тундре вам также покажут пастбища оленей. На привале предложат горячий чай и бутерброды с сыром и оленьей колбасой. А на обратном пути вы посетите аутентичную турбазу, где вас угостят обедом в настоящем чуме у камина с открытым очагом. В меню: оленина и свежевыловленная рыба, а также ватрушки с северными ягодами (морошка, черника). После вы вернётесь на катере в село Ловозеро — и мы отправимся обратно в Мурманск.

Организационные детали