Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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  3. «Навстречу северной Авроры» в компании хаски!

Узнать удивительные факты о породе, проехать в упряжке и почувствовать себя жителем Русского Севера

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Зимний лес, чистый воздух, сияющий снег под ногами и северные ездовые собаки, идеальные животные для перемещения по бескрайним просторам Севера.

В парке вы познакомитесь с представителями выносливой и красивой породы, самостоятельно прокатитесь в упряжке, а за ароматным чаем послушаете легендарные истории о хаски и других собаках, не раз спасавших человека.
2500 за человека
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 2 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча отель Азимут
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«Навстречу северной Авроры» в компании хаски!
«Навстречу северной Авроры» в компании хаски!

Что вас ожидает

Снежные приключения
В парке, расположенном недалеко от Мурманска, вы узнаете об особенностях содержания ездовых собак и истории породы, познакомитесь со всеми пушистыми обитателями комплекса. А после инструктажа вам предложат проехать полкилометра, самостоятельно управляя упряжкой. Кроме того, за дополнительную плату вы сможете арендовать снегоход, покататься на снежном банане или даже заняться зимней рыбалкой.

Истории о хаски за травяным чаем
После развлечений вы отправитесь в гостевой дом, где вас угостят ароматным чаем из трав, заготовленных с лета в диком северном лесу. Во время чаепития вы узнаете немало интересных фактов из жизни хаски — я расскажу об уникальном строении их шерсти и способности переносить экстремально низкие температуры, об удивительной выносливости и особенностях окраса, а также о типичном явлении гетерохромии, благодаря которому глаза у собак этой породы часто оказываются разного цвета. Кроме того, вы услышите о знаменитом Балто, спасшем город от эпидемии, и других собаках, совершивших настоящие подвиги во время Великой Отечественной войны

Организационные детали

  • В стоимость входит самостоятельное катание на хаски (500 метров), инструктаж, чай и сладкий стол в гостевом доме.
  • Отдельно оплачивается трансфер до парка (от 250 руб. в одну сторону); обед (бизнес-ланч 500 руб./чел.), катание на снежном банане (2 км — 600 руб./чел.), зимняя рыбалка (500 руб./чел.), аренда снегохода (3500 руб./30 минут), дополнительное катание на хаски (1000 метров — 2500 руб.).
  • До места проведения экскурсии вы также можете добраться самостоятельно на такси или общественном транспорте.
«Навстречу северной Авроры» в компании хаски!
«Навстречу северной Авроры» в компании хаски!
«Навстречу северной Авроры» в компании хаски!
«Навстречу северной Авроры» в компании хаски!
«Навстречу северной Авроры» в компании хаски!
«Навстречу северной Авроры» в компании хаски!
«Навстречу северной Авроры» в компании хаски!
«Навстречу северной Авроры» в компании хаски!
«Навстречу северной Авроры» в компании хаски!
«Навстречу северной Авроры» в компании хаски!

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00 и 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура отель Азимут.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, я оленевод и хаскотренер, владелец экопарка и гид-экскурсовод. В этом году меня признали «Лучшим гидом Мурманской области» и наградили за поддержку и продвижение безбарьерного туризма. Очень люблю свою работу, люблю людей и новые знакомства, люблю животных, книги и новые места! Мне нравится путешествовать. Про все места, куда еду, я стараюсь узнать как можно больше! И конечно, я много могу рассказать. Родилась на Севере, и родители с детства водили меня в разные походы, возили по всей области. Осталось мало мест, где я не была. Но Север — он завораживает. И я поняла это после экспедиции на Северный полюс. Мне долго снились белые медведи и океан! Присоединяйтесь к моим экскурсиям, скучно, точно не будет.
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Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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