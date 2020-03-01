Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Снежные приключения

В парке, расположенном недалеко от Мурманска, вы узнаете об особенностях содержания ездовых собак и истории породы, познакомитесь со всеми пушистыми обитателями комплекса. А после инструктажа вам предложат проехать полкилометра, самостоятельно управляя упряжкой. Кроме того, за дополнительную плату вы сможете арендовать снегоход, покататься на снежном банане или даже заняться зимней рыбалкой.

Истории о хаски за травяным чаем

После развлечений вы отправитесь в гостевой дом, где вас угостят ароматным чаем из трав, заготовленных с лета в диком северном лесу. Во время чаепития вы узнаете немало интересных фактов из жизни хаски — я расскажу об уникальном строении их шерсти и способности переносить экстремально низкие температуры, об удивительной выносливости и особенностях окраса, а также о типичном явлении гетерохромии, благодаря которому глаза у собак этой породы часто оказываются разного цвета. Кроме того, вы услышите о знаменитом Балто, спасшем город от эпидемии, и других собаках, совершивших настоящие подвиги во время Великой Отечественной войны