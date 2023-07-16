В группе до 12 человек вы отправитесь на экскурсию по кремлю и главной улице города — Большой Покровской. Познакомитесь с ключевыми вехами нашей истории, узнаете о торговой жизни в старину и значении нижегородской ярмарки в культурном развитии Нижнего Новгорода. Мы поговорим о традиционных промыслах 17-19 веков. А после под руководством мастера вы создадите сувенир своими руками.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с историей

Гуляя по центру — кремлю и Большой Покровской, — вы узнаете, как город из маленькой военной крепости на окраине русских земель вырос сначала в ремесленный, затем в купеческий и сейчас деловой центр России. Мы расскажем о важной роли Нижнего Новгорода в истории, а также о знаменитых нижегородцах и быте простых горожан.

Деловая жизнь в Нижнем

Нижегородцы — люди особые, с меркантильной жилкой и распахнутой душой! Это наследие нашей знаменитой ярмарки. Представьте: во время этого события гостей здесь было в десять раз больше, чем местных жителей. Мы поговорим о том, как это повлияло на культурное развитие города, и увидим богатства, которые нам достались от нижегородских купцов.

Ремёсла в столице народных художественных промыслов

Этот статус наш город получил в 2017 году — в Нижегородской области сосредоточена треть всех промыслов России, многие из которых сохранились по сей день. Резьба по дереву, керамика и металлообработка, филигрань, народная игрушка, вышивка, ткачество и многое другое. На главной улице мы заглянем в сувенирный магазин, где вы увидите изделия наших мастеров и познакомитесь с историей нижегородских промыслов.

Мастер-класс (один из трёх на выбор)

В завершение вы попробуете себя в роли ремесленника и под руководством опытного мастера изготовите памятный сувенир. В нашем ассортименте три мастер-класса, рассчитанных на любой возраст.

Роспись шоппера или банданы (для взрослых и детей с 6-7 лет) . Вам покажут, как можно преобразить однотонное изделие в элемент индивидуального стиля. Умение рисовать не требуется — в вашем распоряжении будет эскиз или трафарет.

. Вам покажут, как можно преобразить однотонное изделие в элемент индивидуального стиля. Умение рисовать не требуется — в вашем распоряжении будет эскиз или трафарет. Роспись кружки (для взрослых и детей с 7 лет) . Роспись керамики и фарфора каждому даёт безграничные возможности для творчества. Вы научитесь подбирать рисунки и цвета для изделия, работать с контурами и красками по керамике, правильно закреплять краски, чтобы они не стирались со временем. И унесёте с собой изделие с вашим авторским дизайном.

. Роспись керамики и фарфора каждому даёт безграничные возможности для творчества. Вы научитесь подбирать рисунки и цвета для изделия, работать с контурами и красками по керамике, правильно закреплять краски, чтобы они не стирались со временем. И унесёте с собой изделие с вашим авторским дизайном. Роспись деревянной заготовки (для детей до 6-7 лет). Даже самые маленькие наши гости не останутся без внимания и на память о Нижнем Новгороде увезут сделанный своими руками подарок.

Организационные детали