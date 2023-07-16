Прогулка по центру с мастер-классом по росписи ткани или керамики
Познакомитесь с ключевыми вехами нашей истории, узнаете о торговой жизни в старину и значении нижегородской ярмарки в культурном развитии Нижнего Новгорода. Мы поговорим о традиционных промыслах 17-19 веков. А после под руководством мастера вы создадите сувенир своими руками.
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Описание
Что вас ожидает
Знакомство с историей
Гуляя по центру — кремлю и Большой Покровской, — вы узнаете, как город из маленькой военной крепости на окраине русских земель вырос сначала в ремесленный, затем в купеческий и сейчас деловой центр России. Мы расскажем о важной роли Нижнего Новгорода в истории, а также о знаменитых нижегородцах и быте простых горожан.
Деловая жизнь в Нижнем
Нижегородцы — люди особые, с меркантильной жилкой и распахнутой душой! Это наследие нашей знаменитой ярмарки. Представьте: во время этого события гостей здесь было в десять раз больше, чем местных жителей. Мы поговорим о том, как это повлияло на культурное развитие города, и увидим богатства, которые нам достались от нижегородских купцов.
Ремёсла в столице народных художественных промыслов
Этот статус наш город получил в 2017 году — в Нижегородской области сосредоточена треть всех промыслов России, многие из которых сохранились по сей день. Резьба по дереву, керамика и металлообработка, филигрань, народная игрушка, вышивка, ткачество и многое другое. На главной улице мы заглянем в сувенирный магазин, где вы увидите изделия наших мастеров и познакомитесь с историей нижегородских промыслов.
Мастер-класс (один из трёх на выбор)
В завершение вы попробуете себя в роли ремесленника и под руководством опытного мастера изготовите памятный сувенир. В нашем ассортименте три мастер-класса, рассчитанных на любой возраст.
- Роспись шоппера или банданы (для взрослых и детей с 6-7 лет). Вам покажут, как можно преобразить однотонное изделие в элемент индивидуального стиля. Умение рисовать не требуется — в вашем распоряжении будет эскиз или трафарет.
- Роспись кружки (для взрослых и детей с 7 лет). Роспись керамики и фарфора каждому даёт безграничные возможности для творчества. Вы научитесь подбирать рисунки и цвета для изделия, работать с контурами и красками по керамике, правильно закреплять краски, чтобы они не стирались со временем. И унесёте с собой изделие с вашим авторским дизайном.
- Роспись деревянной заготовки (для детей до 6-7 лет). Даже самые маленькие наши гости не останутся без внимания и на память о Нижнем Новгороде увезут сделанный своими руками подарок.
Организационные детали
- Все заготовки, материалы и краски включены в стоимость мастер-класса
- Продолжительность экскурсии — 1,5 часа, мастер-класса — 1-1,5 часа
- Дети до 6 лет делают роспись только деревянной заготовки, для росписи кружки или шоппера/банданы надо покупать стандартный билет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пл. Минина и Пожарского
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 13:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.