Нижний Новгород - исторический, деловой и мастеровой

Прогулка по центру с мастер-классом по росписи ткани или керамики

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
В группе до 12 человек вы отправитесь на экскурсию по кремлю и главной улице города — Большой Покровской.

Познакомитесь с ключевыми вехами нашей истории, узнаете о торговой жизни в старину и значении нижегородской ярмарки в культурном развитии Нижнего Новгорода. Мы поговорим о традиционных промыслах 17-19 веков. А после под руководством мастера вы создадите сувенир своими руками.
Нижний Новгород - исторический, деловой и мастеровой
Нижний Новгород - исторический, деловой и мастеровой
Нижний Новгород - исторический, деловой и мастеровой
Нижний Новгород - исторический, деловой и мастеровой
Нижний Новгород - исторический, деловой и мастеровой
Нижний Новгород - исторический, деловой и мастеровой
Нижний Новгород - исторический, деловой и мастеровой
Нижний Новгород - исторический, деловой и мастеровой
Нижний Новгород - исторический, деловой и мастеровой
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с историей

Гуляя по центру — кремлю и Большой Покровской, — вы узнаете, как город из маленькой военной крепости на окраине русских земель вырос сначала в ремесленный, затем в купеческий и сейчас деловой центр России. Мы расскажем о важной роли Нижнего Новгорода в истории, а также о знаменитых нижегородцах и быте простых горожан.

Деловая жизнь в Нижнем

Нижегородцы — люди особые, с меркантильной жилкой и распахнутой душой! Это наследие нашей знаменитой ярмарки. Представьте: во время этого события гостей здесь было в десять раз больше, чем местных жителей. Мы поговорим о том, как это повлияло на культурное развитие города, и увидим богатства, которые нам достались от нижегородских купцов.

Ремёсла в столице народных художественных промыслов

Этот статус наш город получил в 2017 году — в Нижегородской области сосредоточена треть всех промыслов России, многие из которых сохранились по сей день. Резьба по дереву, керамика и металлообработка, филигрань, народная игрушка, вышивка, ткачество и многое другое. На главной улице мы заглянем в сувенирный магазин, где вы увидите изделия наших мастеров и познакомитесь с историей нижегородских промыслов.

Мастер-класс (один из трёх на выбор)

В завершение вы попробуете себя в роли ремесленника и под руководством опытного мастера изготовите памятный сувенир. В нашем ассортименте три мастер-класса, рассчитанных на любой возраст.

  • Роспись шоппера или банданы (для взрослых и детей с 6-7 лет). Вам покажут, как можно преобразить однотонное изделие в элемент индивидуального стиля. Умение рисовать не требуется — в вашем распоряжении будет эскиз или трафарет.
  • Роспись кружки (для взрослых и детей с 7 лет). Роспись керамики и фарфора каждому даёт безграничные возможности для творчества. Вы научитесь подбирать рисунки и цвета для изделия, работать с контурами и красками по керамике, правильно закреплять краски, чтобы они не стирались со временем. И унесёте с собой изделие с вашим авторским дизайном.
  • Роспись деревянной заготовки (для детей до 6-7 лет). Даже самые маленькие наши гости не останутся без внимания и на память о Нижнем Новгороде увезут сделанный своими руками подарок.

Организационные детали

  • Все заготовки, материалы и краски включены в стоимость мастер-класса
  • Продолжительность экскурсии — 1,5 часа, мастер-класса — 1-1,5 часа
  • Дети до 6 лет делают роспись только деревянной заготовки, для росписи кружки или шоппера/банданы надо покупать стандартный билет
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в субботу в 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пл. Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Елена
16 июля 2023
Отличная экскурсия для знакомства с Нижним. Татьяна - замечательный рассказчик и приятный человек. Мастер-класс тоже очень понравился. Рекомендую.

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Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
История и архитектура
Необычные
Летние
Мастер-классы
Большая Покровская улица
Популярные места
Нижегородские ярмарки
Для студентов

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