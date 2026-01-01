Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Великого Новгорода
Начало: Площадь Победы - Софийская, у памятника В.И. Ленин...
4700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
Начало: 10-45 встреча у гостиницы «Волхов» Предтеченская, ...
Расписание: Согласно календарю
2300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Исторический центр Вильнюса»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в январе 2026
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Исторический центр Вильнюса" можно забронировать 3 экскурсии от 2300 до 9000. Туристы уже оставили гидам 308 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Великом Новгороде на 2026 год по теме «Исторический центр Вильнюса», 308 ⭐ отзывов, цены от 2300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март