6 ноября в 13:00

Проведёт гостей дорогих новгородский посадник и покажет, где шла в Великом Новагороде торговля с купцами немецкими, что входили в купеческий союз — Ганзу.



Увидят гости те места, где причаливали корабли с товарами иноземными, где стояли большие торговые дворы — Немецкий да Готский.



Узнают о том, как вёлся торг товарами богатыми, как от торговли той богател Великий Новгород.