Экскурсия по Ярославову Дворищу со средневековым гидом

Проведёт гостей дорогих новгородский посадник и покажет, где шла в Великом Новагороде торговля с...

Проведёт гостей дорогих новгородский посадник и покажет, где шла в Великом Новагороде торговля с купцами немецкими, что входили в купеческий союз — Ганзу.

Увидят гости те места, где причаливали корабли с товарами иноземными, где стояли большие торговые дворы — Немецкий да Готский.

Узнают о том, как вёлся торг товарами богатыми, как от торговли той богател Великий Новгород.
Экскурсия по Ярославову Дворищу со средневековым гидом
Экскурсия по Ярославову Дворищу со средневековым гидом
Экскурсия по Ярославову Дворищу со средневековым гидом
Экскурсия по Ярославову Дворищу со средневековым гидом

На нашей театрализованной экскурсии:

  • Проведёт гостей дорогих новгородка Агафья Мелисентовна по широкому Торжищу, покажет, где шла в Великом Новагороде торговля с купцами немецкими, что входили в купеческий союз – Ганзу.
  • Увидят гости те места, где причаливали корабли с товарами иноземными, где стояли большие торговые дворы — Немецкий да Готский. Узнают о том, как вёлся торг товарами богатыми, как от торговли той богател Господин Государь Великий Новгород. Посмотрят они на древние храмы купеческие – храм заморских купцов Параскевы Пятницы, да храм богатых купцов иваньковских – Иоанна Предтечи, что на опоках.
  • Побывают гости у Никольского собора, на широкой вечевой площади, где по звону колокола вершились судьбы Новгородской земли.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человекДля группы 1-40 человекДля группы 1-20 человек
Дети до 6 лет
200 ₽
Взрослый
450 ₽
Студенты/Пенсионеры/школьники
400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Ярославово Дворище
Завершение: у Никольского собора (Ярославово Дворище)
Когда и сколько длится?
Когда: 6 ноября в 13:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

6 ноября в 13:00

Красная_Изба
Красная_Изба
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