Проведёт гостей дорогих новгородка Агафья Мелисентовна по широкому Торжищу, покажет, где шла в Великом Новагороде торговля с купцами немецкими, что входили в купеческий союз – Ганзу.
Увидят гости те места, где причаливали корабли с товарами иноземными, где стояли большие торговые дворы — Немецкий да Готский. Узнают о том, как вёлся торг товарами богатыми, как от торговли той богател Господин Государь Великий Новгород. Посмотрят они на древние храмы купеческие – храм заморских купцов Параскевы Пятницы, да храм богатых купцов иваньковских – Иоанна Предтечи, что на опоках.
Побывают гости у Никольского собора, на широкой вечевой площади, где по звону колокола вершились судьбы Новгородской земли.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Для группы 1-40 человек
Для группы 1-20 человек
Дети до 6 лет
200 ₽
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Взрослый
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450 ₽
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Студенты/Пенсионеры/школьники
–
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400 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Питание
Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Ярославово Дворище
Завершение: у Никольского собора (Ярославово Дворище)
Когда и сколько длится?
Когда: 6 ноября в 13:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.