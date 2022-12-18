Великий Новгород и Музей Тёсовской узкоколейной железной дороги

Осознать значимость города в средневековом мире и поразиться экспозиции в поселке торфодобытчиков

Наша оригинальная программа состоит из двух частей. Сначала вы исследуете древние памятники Великого Новгорода. Посетите кремль и Ярославово дворище. Узнаете, как была устроена вечевая республика и какие успехи город делал в международной торговле.

А после отправитесь в рабочий поселок, где молодые энтузиасты своими силами создали удивительный музей. Вас познакомят с восстановленными образцами техники и предложат покататься по узкоклейке. А зимой угостят чаем в вагоне-столовой — совсем как в советском к/ф «Девчата».
Великий Новгород и Музей Тёсовской узкоколейной железной дороги
Великий Новгород и Музей Тёсовской узкоколейной железной дороги
Великий Новгород и Музей Тёсовской узкоколейной железной дороги
Великий Новгород и Музей Тёсовской узкоколейной железной дороги
Великий Новгород и Музей Тёсовской узкоколейной железной дороги
Великий Новгород и Музей Тёсовской узкоколейной железной дороги
Великий Новгород и Музей Тёсовской узкоколейной железной дороги
Великий Новгород и Музей Тёсовской узкоколейной железной дороги
Великий Новгород и Музей Тёсовской узкоколейной железной дороги
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Описание

Что вас ожидает

Великий Новгород: обзорная экскурсия

Вы прогуляетесь по историческим местам города и узнаете о его знаковой роли в становлении государства российского. Посетите Новгородский кремль (детинец) на левом берегу Волхова. Осмотрите Владычный двор и изучите детали памятника «Тысячелетие России». Полюбуетесь видами Софийского собора и Софийской звонницы.

Также, пройдя по пешеходному мосту, вы окажетесь на территории Ярославова дворища. Здесь мы поговорим о ценнейшем архитектурном комплексе на той стороне города, где в древности располагался новгородский торг и княжий двор. Гуляя по берегу Волхова, вы оцените панорамы россыпи церквей и храмов, памятников зодчества 12-18 веков. И послушаете рассказы о торговой жизни города и самой вечевой республике.

Тёсовская узкоколейка

Музей расположен в поселке Тёсово-Нетыльский и представляет собой действующую узкоколейную железную дорогу торфопредприятия, проходившую по местам старых торфоразработок, некогда славившихся на весь Советский союз высокими объемами добычи. Во времена расцвета протяженность главных путей достигала 170 км, в наше время сохранилось лишь 20 км. По этому участку сегодня каждый может совершить незабываемое путешествие! Здесь эксплуатируются образцы ныне уникального подвижного состава, часть которых восстановил коллектив музея. Летом посетителям также предлагают прокатиться на дрезинах: взрослые вспомнят детство, а дети узнают об узкоколейке и ее назначении.

Кроме того, вы познакомитесь с техникой из коллекции музея, которая располагает тепловозами, пассажирскими вагонами, вагоном-столовой, дрезинами, мотодрезинами. Все это можно как следует рассмотреть и даже прокатиться на образцах, почувствовав себя машинистами. В экспозиции больше 50 единиц техники, из них — восстановленная с нуля, единственная в мире с «родными» заводскими деталями автомотриса АМ1-169. А зимой заботливые организаторы угощают чаем со сладостями в вагоне-столовой.

Тайминг

09:30-11:30 — обзорная экскурсия по Великому Новгороду
11:30-12:30 (13-00 зимой) — переезд в музей
13:00-17:00 — программа в музее
17:00-18:00 — трансфер в город

Организационные детали

  • Трансфер от Великого Новгорода до музея и обратно оплачивается дополнительно: легковой автомобиль — 3000 руб., минивэн — 4500 руб.
  • После бронирования необходимо внести 3000 руб. — это отдельная предоплата организаторам программы в музее, она не возвращается при отмене бронирования
  • Обязательно возьмите с собой в дорогу перекус и в зимнее время одевайтесь тепло — будем проводить время на улице

Экскурсию по Великому Новгороду проведет один из гидов нашей команды, экскурсию по музею проведут его организаторы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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