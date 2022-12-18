Вы прогуляетесь по историческим местам города и узнаете о его знаковой роли в становлении государства российского. Посетите Новгородский кремль (детинец) на левом берегу Волхова. Осмотрите Владычный двор и изучите детали памятника «Тысячелетие России». Полюбуетесь видами Софийского собора и Софийской звонницы.
Также, пройдя по пешеходному мосту, вы окажетесь на территории Ярославова дворища. Здесь мы поговорим о ценнейшем архитектурном комплексе на той стороне города, где в древности располагался новгородский торг и княжий двор. Гуляя по берегу Волхова, вы оцените панорамы россыпи церквей и храмов, памятников зодчества 12-18 веков. И послушаете рассказы о торговой жизни города и самой вечевой республике.
Музей расположен в поселке Тёсово-Нетыльский и представляет собой действующую узкоколейную железную дорогу торфопредприятия, проходившую по местам старых торфоразработок, некогда славившихся на весь Советский союз высокими объемами добычи. Во времена расцвета протяженность главных путей достигала 170 км, в наше время сохранилось лишь 20 км. По этому участку сегодня каждый может совершить незабываемое путешествие! Здесь эксплуатируются образцы ныне уникального подвижного состава, часть которых восстановил коллектив музея. Летом посетителям также предлагают прокатиться на дрезинах: взрослые вспомнят детство, а дети узнают об узкоколейке и ее назначении.
Кроме того, вы познакомитесь с техникой из коллекции музея, которая располагает тепловозами, пассажирскими вагонами, вагоном-столовой, дрезинами, мотодрезинами. Все это можно как следует рассмотреть и даже прокатиться на образцах, почувствовав себя машинистами. В экспозиции больше 50 единиц техники, из них — восстановленная с нуля, единственная в мире с «родными» заводскими деталями автомотриса АМ1-169. А зимой заботливые организаторы угощают чаем со сладостями в вагоне-столовой.
09:30-11:30 — обзорная экскурсия по Великому Новгороду
11:30-12:30 (13-00 зимой) — переезд в музей
13:00-17:00 — программа в музее
17:00-18:00 — трансфер в город
Экскурсию по Великому Новгороду проведет один из гидов нашей команды, экскурсию по музею проведут его организаторы.