На берегах Ильменского озера, которое называют Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места. Седой Волхов и бескрайний Ильмень расскажут вам историю Руси с незапамятных времён. Вы представите себя частью торгового каравана, идущего «из варяг в греки», узнаете о рыболовном промысле и побываете в местах, откуда пошла государственность России.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путь из глубины веков

Благодаря своему уникальному расположению Великий Новгород даёт потрясающую возможность увидеть всю последовательность жизни города и развития истории. Для этого достаточно отправиться на водную прогулку по озеру Ильмень и реке Волхов. Выбирайте один из вариантов — катер до 4 человек, парусно-моторная яхта до 8 человек или кораблик до 12 человек.

Путешествие начнётся в удобной гавани Новгородского яхт-клуба. Оттуда можно выйти в озеро Ильмень, понаблюдать за бескрайними водными просторами и добраться до церкви Николы на Липне (если позволит уровень воды). А можем повернуть в сторону города и по Волхову дойти до Новгородского кремля, рассмотрев по пути величественный Юрьев Монастырь, музей деревянного зодчества «Витославлицы» с его избами и мельницами, Ярославо дворище и торг, а также Рюриково городище.

Чем заняться на воде

Прикоснуться к истории: проследить маршруты викингов, новгородских пиратов-ушкуйников и рыбаков;

Устроить рыбалку: изучить исконно новгородский промысел и попробовать поймать леща, щуку, окуня или судака (если позволяет сезон);

Научиться азам судоходства: помочь капитану поставить парус и освоить морские узлы;

Побыть наедине с природой: насладиться тишиной и устроить фотосессию за бокалом вина.

Организационные детали