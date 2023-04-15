На парусной яхте по Волхову и Ильмень-озеру

Отправиться по водному пути, несущему на своих волнах историю и жизнь народов

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На берегах Ильменского озера, которое называют Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места. Седой Волхов и бескрайний Ильмень расскажут вам историю Руси с незапамятных времён.

Вы представите себя частью торгового каравана, идущего «из варяг в греки», узнаете о рыболовном промысле и побываете в местах, откуда пошла государственность России.
На парусной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
На парусной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
На парусной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
На парусной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
На парусной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
На парусной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
На парусной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путь из глубины веков

Благодаря своему уникальному расположению Великий Новгород даёт потрясающую возможность увидеть всю последовательность жизни города и развития истории. Для этого достаточно отправиться на водную прогулку по озеру Ильмень и реке Волхов. Выбирайте один из вариантов — катер до 4 человек, парусно-моторная яхта до 8 человек или кораблик до 12 человек.

Путешествие начнётся в удобной гавани Новгородского яхт-клуба. Оттуда можно выйти в озеро Ильмень, понаблюдать за бескрайними водными просторами и добраться до церкви Николы на Липне (если позволит уровень воды). А можем повернуть в сторону города и по Волхову дойти до Новгородского кремля, рассмотрев по пути величественный Юрьев Монастырь, музей деревянного зодчества «Витославлицы» с его избами и мельницами, Ярославо дворище и торг, а также Рюриково городище.

Чем заняться на воде

  • Прикоснуться к истории: проследить маршруты викингов, новгородских пиратов-ушкуйников и рыбаков;
  • Устроить рыбалку: изучить исконно новгородский промысел и попробовать поймать леща, щуку, окуня или судака (если позволяет сезон);
  • Научиться азам судоходства: помочь капитану поставить парус и освоить морские узлы;
  • Побыть наедине с природой: насладиться тишиной и устроить фотосессию за бокалом вина.

Организационные детали

  • Яхты и другие плавсредства технически исправны и надёжны, оборудованы необходимыми спасательными средствами
  • Одевайтесь по погоде: на воде всегда прохладно, а бывает и холодно
  • На борту есть пледы, питьевая вода и горячий чай. Можете взять с собой еду и напитки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Новгородском яхт-клубе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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