Отправиться по водному пути, несущему на своих волнах историю и жизнь народов
Вы представите себя частью торгового каравана, идущего «из варяг в греки», узнаете о рыболовном промысле и побываете в местах, откуда пошла государственность России.
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Описание
Что вас ожидает
Путь из глубины веков
Благодаря своему уникальному расположению Великий Новгород даёт потрясающую возможность увидеть всю последовательность жизни города и развития истории. Для этого достаточно отправиться на водную прогулку по озеру Ильмень и реке Волхов. Выбирайте один из вариантов — катер до 4 человек, парусно-моторная яхта до 8 человек или кораблик до 12 человек.
Путешествие начнётся в удобной гавани Новгородского яхт-клуба. Оттуда можно выйти в озеро Ильмень, понаблюдать за бескрайними водными просторами и добраться до церкви Николы на Липне (если позволит уровень воды). А можем повернуть в сторону города и по Волхову дойти до Новгородского кремля, рассмотрев по пути величественный Юрьев Монастырь, музей деревянного зодчества «Витославлицы» с его избами и мельницами, Ярославо дворище и торг, а также Рюриково городище.
Чем заняться на воде
- Прикоснуться к истории: проследить маршруты викингов, новгородских пиратов-ушкуйников и рыбаков;
- Устроить рыбалку: изучить исконно новгородский промысел и попробовать поймать леща, щуку, окуня или судака (если позволяет сезон);
- Научиться азам судоходства: помочь капитану поставить парус и освоить морские узлы;
- Побыть наедине с природой: насладиться тишиной и устроить фотосессию за бокалом вина.
Организационные детали
- Яхты и другие плавсредства технически исправны и надёжны, оборудованы необходимыми спасательными средствами
- Одевайтесь по погоде: на воде всегда прохладно, а бывает и холодно
- На борту есть пледы, питьевая вода и горячий чай. Можете взять с собой еду и напитки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Новгородском яхт-клубе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.