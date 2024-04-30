Групповой мастер-класс «Стань шоколатье»

Присоединяйтесь к групповому мастер-классу «Стань шоколатье» в Великом Новгороде. Научитесь темперировать шоколад и создавайте вкусные шедевры
Когда творчество и шоколад соединяются в одном месте, начинается волшебство.

А тот, кто его создаёт, превращается в настоящего шоколатье! Им можете стать и вы, если придёте к нам на увлекательный мастер-класс.

Будет вкусно и уютно! Вы научитесь темперировать ремесленный шоколад, заговорите на языке его создателей и унесёте с собой красиво упакованный шедевр.
5
2 отзыва

6 причин купить этот мастер-класс

  1. 🍫 Узнаете, что такое какао и попробуете его на вкус
  2. 👩‍🍳 Овладеете профессиональными навыками шоколатье
  3. 🍬 Темперируете ремесленный шоколад самостоятельно
  4. 🎨 Украсите свою работу и разольёте по формам
  5. ☕ Устроите уютное чаепитие с полезными сладостями
  6. 🎁 Запакуете свой шедевр в красивые коробочки

Что можно увидеть

  • Какао
Групповой мастер-класс «Стань шоколатье»
Групповой мастер-класс «Стань шоколатье»
Групповой мастер-класс «Стань шоколатье»
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:00, 17:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

На мастер-классе вы:

  • Узнаете, что такое какао, как оно растёт, и даже попробуете его на вкус.
  • Овладеете профессиональными терминами и навыками шоколатье.
  • Самостоятельно темперируете ремесленный шоколад без белого сахара и лактозы.
  • Разольёте его по разным формам (а их у нас очень много!) и украсите свою работу.
  • Пока шоколад будет проходить процесс стабилизации, мы устроим уютное чаепитие с полезными сладостями.
  • А потом вы запакуете свой шедевр в красивые коробочки, чтобы разделить его с домашними за чаем или подарить близким.

Организационные детали

  • В стоимость программы включены мастер-класс и чаепитие.
  • Дети от 6 лет справятся с работой самостоятельно. Малыши 3–5 лет будут помогать своему сопровождающему, отдельный билет для них не нужен.

в понедельник и четверг в 13:00, во вторник в 11:00, в пятницу в 17:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 13:00, во вторник в 11:00, в пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Г
30 апр 2024
Интересный мастер класс, но больше будут заинтересованы дети.
Интересный мастер класс, но больше будут заинтересованы дети.
Е
7 апр 2024
Отличное мероприятие! Удобное расположение на Набережной А. Невского. Интересно провели время в день рождения. Очень вкусное чаепитие!
Отличное мероприятие! Удобное расположение на Набережной А. Невского. Интересно провели время в день рождения. Очень вкусное чаепитие!Отличное мероприятие! Удобное расположение на Набережной А. Невского. Интересно провели время в день рождения. Очень вкусное чаепитие!Отличное мероприятие! Удобное расположение на Набережной А. Невского. Интересно провели время в день рождения. Очень вкусное чаепитие!Отличное мероприятие! Удобное расположение на Набережной А. Невского. Интересно провели время в день рождения. Очень вкусное чаепитие!Отличное мероприятие! Удобное расположение на Набережной А. Невского. Интересно провели время в день рождения. Очень вкусное чаепитие!Отличное мероприятие! Удобное расположение на Набережной А. Невского. Интересно провели время в день рождения. Очень вкусное чаепитие!

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