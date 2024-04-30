Когда творчество и шоколад соединяются в одном месте, начинается волшебство.
А тот, кто его создаёт, превращается в настоящего шоколатье! Им можете стать и вы, если придёте к нам на увлекательный мастер-класс.
Будет вкусно и уютно! Вы научитесь темперировать ремесленный шоколад, заговорите на языке его создателей и унесёте с собой красиво упакованный шедевр.
А тот, кто его создаёт, превращается в настоящего шоколатье! Им можете стать и вы, если придёте к нам на увлекательный мастер-класс.
Будет вкусно и уютно! Вы научитесь темперировать ремесленный шоколад, заговорите на языке его создателей и унесёте с собой красиво упакованный шедевр.
6 причин купить этот мастер-класс
- 🍫 Узнаете, что такое какао и попробуете его на вкус
- 👩🍳 Овладеете профессиональными навыками шоколатье
- 🍬 Темперируете ремесленный шоколад самостоятельно
- 🎨 Украсите свою работу и разольёте по формам
- ☕ Устроите уютное чаепитие с полезными сладостями
- 🎁 Запакуете свой шедевр в красивые коробочки
Что можно увидеть
- Какао
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:00, 17:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
На мастер-классе вы:
- Узнаете, что такое какао, как оно растёт, и даже попробуете его на вкус.
- Овладеете профессиональными терминами и навыками шоколатье.
- Самостоятельно темперируете ремесленный шоколад без белого сахара и лактозы.
- Разольёте его по разным формам (а их у нас очень много!) и украсите свою работу.
- Пока шоколад будет проходить процесс стабилизации, мы устроим уютное чаепитие с полезными сладостями.
- А потом вы запакуете свой шедевр в красивые коробочки, чтобы разделить его с домашними за чаем или подарить близким.
Организационные детали
- В стоимость программы включены мастер-класс и чаепитие.
- Дети от 6 лет справятся с работой самостоятельно. Малыши 3–5 лет будут помогать своему сопровождающему, отдельный билет для них не нужен.
в понедельник и четверг в 13:00, во вторник в 11:00, в пятницу в 17:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 13:00, во вторник в 11:00, в пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 51 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я представляю первую и единственную мастерскую полезных сладостей в Великом Новгороде. В наших продуктах вы не найдёте ни грамма белого сахара, красителей, ароматизаторов и прочей химии. Приглашаю вас на уютные шоколадные мастер-классы.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
30 апр 2024
Интересный мастер класс, но больше будут заинтересованы дети.
Е
Евгения
7 апр 2024
Отличное мероприятие! Удобное расположение на Набережной А. Невского. Интересно провели время в день рождения. Очень вкусное чаепитие!
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