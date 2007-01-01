Великий Новгород. Великий гость

Волхва
Волхва – Гид из Великого Новгорода
Универсальный тур с проживанием осмотром главных достопримечательностей: Новгородский Кремль, Софийский собор, памятник Тысячелетию России, Музей 🖼 деревянного зодчества — Витославлицы и Юрьев монастырь, с трансферами и возможностью дополнить тур групповыми экскурсиями на выбор Великих гостей на месте.
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Экскурсия

6 000 ₽ за экскурсию

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Великий Новгород. Великий гость
Великий Новгород. Великий гость

Что вы увидите

  • Кремль
  • Софийская и Торговая сторона
  • Памятник «Тысячелетие России»
  • Комплекс Ярославово дворище
  • Ганзейский фонтан
  • Софийский собор
  • Витославлицы
  • Юрьев монастырь

Что вас ожидает. День первый:

  • Двухчасовая часовая пешеходная экскурсия ⛳ по старому городу: Софийская и Торговая сторона. Комплекс Ярославово дворище, Ганзейский фонтан ⛲ — символ союза Ганзейских городов Нового времени. Панорама города с пешеходного моста. Фото пауза. Детинец — «каменная летопись Новгорода». Кремль, Софийский собор — самый древний храм России, памятник «Тысячелетие России».
  • В подарок — входной билет 🎫 в музей 🖼 на выбор: «История 📖 Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в. » в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI — XIX вв. » Древние, мировые шедевры. Или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв. По желанию посещение дополнительных экскурсий.

Что вас ожидает. День второй:

  • Двухчасовая часовая авто-экскурсия ⛳ по окрестностям. Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей — Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.
  • Чудесная деревня «Витославлицы» — архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества. Дегустация традиционных Новгородских напитков. Возможность попробовать и приобрести качественную продукцию на основе экологически чистых лесных ягод и трав от производителя.
+Что входит
  • проживание в гостинице
  • 1 завтрак
  • услуги гида
  • экскурсионное обслуживание
  • трансфер ж/д — отель — ж/д
  • входной билет на посещение музея.
Что не входит
  • дополнительный завтрак
  • организация обеда в кафе города — 400 руб.
  • дополнительные экскурсии (по желанию)
  • личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 Великий Новгород, ж/д вокзал
Великий Новгород. Великий гость
Великий Новгород. Великий гость
Великий Новгород. Великий гость
Великий Новгород. Великий гость

Экскурсия проводится Ближайшие даты: 24. 04

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Волхва
Волхва
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