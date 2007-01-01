Универсальный тур с проживанием осмотром главных достопримечательностей: Новгородский Кремль, Софийский собор, памятник Тысячелетию России, Музей 🖼 деревянного зодчества — Витославлицы и Юрьев монастырь, с трансферами и возможностью дополнить тур групповыми экскурсиями на выбор Великих гостей на месте.

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