Двухчасовая часовая пешеходная экскурсия ⛳ по старому городу: Софийская и Торговая сторона. Комплекс Ярославово дворище, Ганзейский фонтан ⛲ — символ союза Ганзейских городов Нового времени. Панорама города с пешеходного моста. Фото пауза. Детинец — «каменная летопись Новгорода». Кремль, Софийский собор — самый древний храм России, памятник «Тысячелетие России».
В подарок — входной билет 🎫 в музей 🖼 на выбор: «История 📖 Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в. » в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI — XIX вв. » Древние, мировые шедевры. Или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв. По желанию посещение дополнительных экскурсий.
Что вас ожидает. День второй:
Двухчасовая часовая авто-экскурсия ⛳ по окрестностям. Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей — Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.
Чудесная деревня «Витославлицы» — архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества. Дегустация традиционных Новгородских напитков. Возможность попробовать и приобрести качественную продукцию на основе экологически чистых лесных ягод и трав от производителя.
+Что входит
проживание в гостинице
1 завтрак
услуги гида
экскурсионное обслуживание
трансфер ж/д — отель — ж/д
входной билет на посещение музея.
–Что не входит
дополнительный завтрак
организация обеда в кафе города — 400 руб.
дополнительные экскурсии (по желанию)
личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 Великий Новгород, ж/д вокзал
Экскурсия проводится Ближайшие даты: 24. 04
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.