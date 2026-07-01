Найдено 3 экскурсии в категории « Чегемские водопады » в Новосибирске, цены от 4600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая На машине 9 часов 10 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Бердские скалы + Водопады Начало: Красный проспект, 25 «Водопады Падун и Бучило После прогулки обедаем в сельской усадьбе (обед НЕ включен в стоимость, сообщите, пожалуйста, нужен ли он вам) и посещаем два водопада» Расписание: В любой день. Экскурсия не проводится с марта по май 22 500 ₽ за всё до 5 чел. На машине 10 часов Индивидуальная до 4 чел. По воздушным тропам и приискам Новосибирска Подвесные мосты, Суенгинский водопад и сёла, где велась золотодобыча «За один день вы увидите шумные реки, тайгу, подвесные мосты и Суенгинский водопад» 22 500 ₽ за всё до 4 чел. На автобусе 10 часов Групповая до 18 чел. Бердские скалы, Беловский водопад и святой источник Ложок Путешествие по самым живописным природным локациям Новосибирской области Начало: У площади Карла Маркса «Начнём путешествие с водопада Бучило, близ села Легостаево» 4600 ₽ за человека Другие экскурсии Новосибирска

Заказывайте уникальную экскурсию к Чегемским водопадам из Новосибирска! Вы увидите горы, Гижгит, перевал Актопрак, можно поехать с детьми в групповой или индивидуальной экскурсии, посетить Чегемское ущелье, Кабардино-Балкарию, Пятигорск, Кавказ, Село Эльтюбю и Абай-Су. У нас Вы можете заказать экскурсию на машине, внедорожнике, джип-тур или на лошадях. Доступные цены