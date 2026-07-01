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Индивидуальная
до 5 чел.
Бердские скалы + Водопады
Начало: Красный проспект, 25
«Водопады Падун и Бучило После прогулки обедаем в сельской усадьбе (обед НЕ включен в стоимость, сообщите, пожалуйста, нужен ли он вам) и посещаем два водопада»
Расписание: В любой день. Экскурсия не проводится с марта по май
3 июл в 08:00
4 июл в 08:00
22 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По воздушным тропам и приискам Новосибирска
Подвесные мосты, Суенгинский водопад и сёла, где велась золотодобыча
«За один день вы увидите шумные реки, тайгу, подвесные мосты и Суенгинский водопад»
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
22 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Бердские скалы, Беловский водопад и святой источник Ложок
Путешествие по самым живописным природным локациям Новосибирской области
Начало: У площади Карла Маркса
«Начнём путешествие с водопада Бучило, близ села Легостаево»
12 июл в 08:00
25 июл в 08:00
4600 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Чегемские водопады»
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Сейчас в Новосибирске в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 4600 до 22 500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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