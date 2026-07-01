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Откройте Чегемское ущелье и Чегемские водопады вместе с нами

Найдено 3 экскурсии в категории «Чегемские водопады» в Новосибирске, цены от 4600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Бердские скалы + Водопады
Пешая
На машине
9 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Бердские скалы + Водопады
Начало: Красный проспект, 25
«Водопады Падун и Бучило После прогулки обедаем в сельской усадьбе (обед НЕ включен в стоимость, сообщите, пожалуйста, нужен ли он вам) и посещаем два водопада»
Расписание: В любой день. Экскурсия не проводится с марта по май
3 июл в 08:00
4 июл в 08:00
22 500 ₽ за всё до 5 чел.
По воздушным тропам и приискам Новосибирска
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По воздушным тропам и приискам Новосибирска
Подвесные мосты, Суенгинский водопад и сёла, где велась золотодобыча
«За один день вы увидите шумные реки, тайгу, подвесные мосты и Суенгинский водопад»
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
22 500 ₽ за всё до 4 чел.
Бердские скалы, Беловский водопад и святой источник Ложок
На автобусе
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Бердские скалы, Беловский водопад и святой источник Ложок
Путешествие по самым живописным природным локациям Новосибирской области
Начало: У площади Карла Маркса
«Начнём путешествие с водопада Бучило, близ села Легостаево»
12 июл в 08:00
25 июл в 08:00
4600 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Чегемские водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Бердские скалы + Водопады;
  2. По воздушным тропам и приискам Новосибирска;
  3. Бердские скалы, Беловский водопад и святой источник Ложок.
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Собор Александра Невского;
  2. Набережная;
  3. Стоквартирный дом;
  4. Театр оперы и балета;
  5. Академгородок;
  6. Часовня Николая Чудотворца;
  7. Красный Проспект;
  8. Монумент славы;
  9. Бердские скалы;
  10. ОбьГЭС.
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июле 2026
Сейчас в Новосибирске в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 4600 до 22 500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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