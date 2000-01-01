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Поход по обским далям

Ирина О.
Ирина О. – Гид из Новосибирска
Широка река, глубока река – все это можно сказать об Оби — одной из самых масштабных рек России.

Также она является и одной из самых огромных рек в мире.

Площадь водосборного бассейна 2 990 000 км².

Около Оби давно сформировалась собственная флора и фауна, которую я и предлагаю вам посмотреть.

Приглашаю любителей природы и активного отдыха на увлекательную однодневную экскурсию ⛳ по просторам Приобья, с шашлыками и вкусным обедом!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-11 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Поход по обским далям
Поход по обским далям

Что вы увидите

  • Приобье
Треккинг по просторам Приобья
Приглашаю любителей природы и активного отдыха на увлекательную однодневную экскурсию ⛳ по просторам Приобья. Мы проедем 50 км до деревни Бибиха Кубовинского сельсовета. Оттуда начнется активная часть нашего похода. Под руководством гида группа совершит треккинг по живописной местности общей протяженностью 8 км до обзорной панорамной площадки, откуда открывается завораживающий вид на долину реки Оби на многие километры.
По возвращении в Бибиху нас ждет горячий обед на свежем воздухе (шашлыки, свежие овощи, напитки). После обеда небольшой отдых и обратный путь. Возвращение на станцию метро 🚇 Заельцовская приблизительно в 20. 00.
Что входит
  • Трансфер (микроавтобус)
  • Услуги гида
  • Горячий обед (шашлыки, свежие овощи, напитки)
Что не входит
  • Личные вещи (вода, сидушка и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ст. метро Заельцовская
Поход по обским далям
Поход по обским далям
Поход по обским далям
Поход по обским далям

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина О.
Ирина О.
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