Приглашаю любителей природы и активного отдыха на увлекательную однодневную экскурсию ⛳ по просторам Приобья. Мы проедем 50 км до деревни Бибиха Кубовинского сельсовета. Оттуда начнется активная часть нашего похода. Под руководством гида группа совершит треккинг по живописной местности общей протяженностью 8 км до обзорной панорамной площадки, откуда открывается завораживающий вид на долину реки Оби на многие километры.
По возвращении в Бибиху нас ждет горячий обед на свежем воздухе (шашлыки, свежие овощи, напитки). После обеда небольшой отдых и обратный путь. Возвращение на станцию метро 🚇 Заельцовская приблизительно в 20. 00.
Что входит
Трансфер (микроавтобус)
Услуги гида
Горячий обед (шашлыки, свежие овощи, напитки)
Что не входит
Личные вещи (вода, сидушка и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ст. метро Заельцовская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.