Треккинг по просторам Приобья

Приглашаю любителей природы и активного отдыха на увлекательную однодневную экскурсию ⛳ по просторам Приобья. Мы проедем 50 км до деревни Бибиха Кубовинского сельсовета. Оттуда начнется активная часть нашего похода. Под руководством гида группа совершит треккинг по живописной местности общей протяженностью 8 км до обзорной панорамной площадки, откуда открывается завораживающий вид на долину реки Оби на многие километры.

По возвращении в Бибиху нас ждет горячий обед на свежем воздухе (шашлыки, свежие овощи, напитки). После обеда небольшой отдых и обратный путь. Возвращение на станцию метро 🚇 Заельцовская приблизительно в 20. 00.