Ирина проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Покорители Оби

Район ОбьГЭС вырос вокруг плотины Новосибирской ГЭС в конце 1950-х годов. Я расскажу о проекте станции и тех, кто ее посещал, а после мы осмотрим сооружение Новосибирской ГЭС и сфотографируемся на фоне лопасти турбины. Далее прогуляемся по живописному парку «У моря 🌊 Обского» — бывшего Чемского бора — где часто проводятся культурные мероприятия, фестивали и инсталляции из природных материалов. Гуляя тенистыми тропинками парка, отыщем художественное мозаичное панно «Покорители Оби», которое прославляет трудовой подвиг гидростроителей. Также вы посетите храм во имя Архистратига Михаила в стиле северного каменного зодчества и музей 🖼 истории 📖 Советского района, где вам откроется история ударной стройки послевоенного времени и будут показаны документальные фотографии 📸 со строительной площадки ГЭС.

Организационные детали

Отдельно оплачивается стоимость проезда на маршрутном такси 🚕 от станции метро 🚇 «Студенческая» и обратно — 50 руб. и входной билет 🎫 в музей — 100 руб.