Ирина проводит ещё 3 экскурсии

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ОбьГЭС — городок энергетиков

Исследовать поселок Новосибирской ГЭС, знакомясь с историей и наслаждаясь панорамами Обского моря

Ирина
Ирина – Гид из Новосибирска
Казалось бы: что интересного в гидроэлектростанции? Но Новосибирская ГЭС — памятник архитектуры, истории 📖 и культуры.

Я расскажу как, благодаря ей, появился колоритный район, какой известный американец ее посещал и от чего сейчас она защищает горожан.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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ОбьГЭС — городок энергетиков
ОбьГЭС — городок энергетиков

Что вас ожидает

Покорители Оби
Район ОбьГЭС вырос вокруг плотины Новосибирской ГЭС в конце 1950-х годов. Я расскажу о проекте станции и тех, кто ее посещал, а после мы осмотрим сооружение Новосибирской ГЭС и сфотографируемся на фоне лопасти турбины. Далее прогуляемся по живописному парку «У моря 🌊 Обского» — бывшего Чемского бора — где часто проводятся культурные мероприятия, фестивали и инсталляции из природных материалов. Гуляя тенистыми тропинками парка, отыщем художественное мозаичное панно «Покорители Оби», которое прославляет трудовой подвиг гидростроителей. Также вы посетите храм во имя Архистратига Михаила в стиле северного каменного зодчества и музей 🖼 истории 📖 Советского района, где вам откроется история ударной стройки послевоенного времени и будут показаны документальные фотографии 📸 со строительной площадки ГЭС.

Организационные детали

Отдельно оплачивается стоимость проезда на маршрутном такси 🚕 от станции метро 🚇 «Студенческая» и обратно — 50 руб. и входной билет 🎫 в музей — 100 руб.

Начало и место завершения
🚩 у станции метро «Студенческая»
ОбьГЭС — городок энергетиков
ОбьГЭС — городок энергетиков
ОбьГЭС — городок энергетиков
ОбьГЭС — городок энергетиков
ОбьГЭС — городок энергетиков
ОбьГЭС — городок энергетиков
ОбьГЭС — городок энергетиков
ОбьГЭС — городок энергетиков
ОбьГЭС — городок энергетиков
ОбьГЭС — городок энергетиков
ОбьГЭС — городок энергетиков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Здравствуйте, меня зовут Ирина. По образованию я инженер-строитель. С увлечением изучаю историю и архитектуру города Новосибирска, в котором родилась и живу. Хочу, чтобы гости нашего города узнали его поближе, познакомились с его улицами и площадями, парками и историческими зданиями, с его прошлым и настоящим. Сибирской столице есть что показать любознательному туристу.
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Ирина проводит ещё 3 экскурсии

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