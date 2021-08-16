Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири

Взглянуть на загадки и достояние города через истории, собранные по материалам видных сибиреведов

4
1 отзыв
В Новосибирске перевернуто много страниц российской летописи.

Здесь бывали князья, революционеры и мировые политики — от Эйзенхауэра и Фиделя Кастро до Шарля де Голля и короля Сиама.

Через город проходило золото Колчака и потоки репрессированных.

А сейчас призраки 19 века бродят возле амбициозных проектов 21-го.

О самом интересном поговорим на авторской прогулке по центру.
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири

Что вас ожидает

От мифов — к фактам

Экскурсия начинается от часовни Николая Чудотворца, где сразу же разрушим один из главных мифов Новосибирска — о том, что ему немногим более ста лет, а также о том, что Новосибирск является центром Российской империи. Вы пройдете по правой части центральной магистрали города, Красного проспекта, осмотрите купеческие дома и узнаете их славную историю. А также побываете во дворе городской ЧК и увидите дом бывшего городского головы.

Новосибирск Крячкова

Отдельно я расскажу о томском архитекторе Андрее Крячкове, построившем едва ли не все значимые здания нашего города. Проведу по старым улочкам, сохранившим дореволюционные названия: Каинская, Колыванская. По пути вспомним городские легенды вроде той, что связана с призраком Лизоньки. А еще вы отыщете памятники светофору и швейной машинке и выясните, какие тайны окутывают главное крячковское творение — «Стоквартирный» дом в стиле французского неоклассицизма.

Исторические фигуры в жизни города

А кто бывал у нас? На встрече вы узнаете о легендарных личностях, связанных с сибирской столицей. Это Владимир Ульянов-Ленин и адмирал Александр Колчак, одна из княжон Романовых и Великий князь Константин, революционер Сергей Киров и «кровавый барон» Унгерн фон Штернберг, член Политбюро Косыгин и известный артист Черкасов. А еще мировые политики, ставшие национальными символами своих эпох.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути не предусмотрено
  • Дети до 14 лет идут бесплатно, если это не организованная группа школьников. Для групповых заказов более 10 человек действуют скидки до 50%.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Красном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Игорь
Игорь
С 2003 года я состою в Союзе журналистов РФ, работаю корреспондентом в ряде новосибирских СМИ и являюсь руководителем проекта авторских экскурсий по Новосибирску и другим городам региона. К экскурсоводческой деятельности меня привело увлечение краеведением и историей Сибири и родного города. Я собрал большой фактический материал, тесно работая с коллегами своего отца — доктора исторических наук, профессора, сибиреведа — и его богатейшей библиотекой. Так, в 2008 году меня пригласили в качестве консультанта в съемках учебно-исторического фильма о Бердске. С 2004 года веду экскурсии, участвую в публичных выступлениях, мастер-классах и спецкурсах. Буду рад познакомить вас с поразительной столицей великой Сибири.
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1 реальный отзыв

Т
16 авг 2021
Очень высокая цена экскурсии, зв одного взрослого и ребёнка 10 лет.
Заплатили 3000 р.
2-е взрослых заявленных не пришли. Очень жаль, что нам отказались изменить стоимость.

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