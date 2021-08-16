Что вас ожидает

От мифов — к фактам

Экскурсия начинается от часовни Николая Чудотворца, где сразу же разрушим один из главных мифов Новосибирска — о том, что ему немногим более ста лет, а также о том, что Новосибирск является центром Российской империи. Вы пройдете по правой части центральной магистрали города, Красного проспекта, осмотрите купеческие дома и узнаете их славную историю. А также побываете во дворе городской ЧК и увидите дом бывшего городского головы.

Новосибирск Крячкова

Отдельно я расскажу о томском архитекторе Андрее Крячкове, построившем едва ли не все значимые здания нашего города. Проведу по старым улочкам, сохранившим дореволюционные названия: Каинская, Колыванская. По пути вспомним городские легенды вроде той, что связана с призраком Лизоньки. А еще вы отыщете памятники светофору и швейной машинке и выясните, какие тайны окутывают главное крячковское творение — «Стоквартирный» дом в стиле французского неоклассицизма.

Исторические фигуры в жизни города

А кто бывал у нас? На встрече вы узнаете о легендарных личностях, связанных с сибирской столицей. Это Владимир Ульянов-Ленин и адмирал Александр Колчак, одна из княжон Романовых и Великий князь Константин, революционер Сергей Киров и «кровавый барон» Унгерн фон Штернберг, член Политбюро Косыгин и известный артист Черкасов. А еще мировые политики, ставшие национальными символами своих эпох.

Организационные детали