Еще несколько необычных экскурсий в Новосибирске

Что вас ожидает

Обратите внимание: полет длится 20 минут.

Захватывающие дух виды

Вы рассмотрите с высоты 300 метров все главные красоты города: «Сибирские Мальдивы», великую реку Обь и местный оперный театр. Оцените панораму старого Коммунального и современного Бугринского мостов и впечатлитесь их длиной, масштабом и технологичностью. А также услышите, как ведут радиообмен пилот и диспетчер.

Исполнение мечты безопасно и комфортно

Безопасность — наш главный приоритет. Все полеты проходят под управлением первоклассных пилотов, самолеты регулярно проходят своевременное техническое обслуживание. Вы будете в руках профессионалов и сможете без страха наслаждаться красотой Новосибирска и чарующей местной природой.

Организационные детали

Дополнительные услуги (по желанию): фотограф — 1050 рублей, праздничный баннер — 600 рублей.