Еще несколько необычных экскурсий в Новосибирске

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Полет над Новосибирском: впечатление на всю жизнь

Насладиться невероятными видами на город и северную природу с необычного ракурса

Вадим
Вадим – представитель из Новосибирска
Полет на легкомоторном самолете ✈️ — идеальное решение для тех, кто устал от традиционного отдыха.

В компании профессионального пилота вы плавно оторветесь от земли и подниметесь в небо над Сибирью.

Пролетите вдоль русла реки Обь, оцените сногсшибательную панораму всего города и получите незабываемый новый опыт!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 0.5 час
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Полет над Новосибирском: впечатление на всю жизнь
Полет над Новосибирском: впечатление на всю жизнь

Что вас ожидает

Обратите внимание: полет длится 20 минут.

Захватывающие дух виды
Вы рассмотрите с высоты 300 метров все главные красоты города: «Сибирские Мальдивы», великую реку Обь и местный оперный театр. Оцените панораму старого Коммунального и современного Бугринского мостов и впечатлитесь их длиной, масштабом и технологичностью. А также услышите, как ведут радиообмен пилот и диспетчер.

Исполнение мечты безопасно и комфортно
Безопасность — наш главный приоритет. Все полеты проходят под управлением первоклассных пилотов, самолеты регулярно проходят своевременное техническое обслуживание. Вы будете в руках профессионалов и сможете без страха наслаждаться красотой Новосибирска и чарующей местной природой.

Организационные детали

Дополнительные услуги (по желанию): фотограф — 1050 рублей, праздничный баннер — 600 рублей.

Начало и место завершения
🚩 в аэропорте
Полет над Новосибирском: впечатление на всю жизнь
Полет над Новосибирском: впечатление на всю жизнь
Полет над Новосибирском: впечатление на всю жизнь
Полет над Новосибирском: впечатление на всю жизнь
Полет над Новосибирском: впечатление на всю жизнь
Полет над Новосибирском: впечатление на всю жизнь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вадим
Вадим
Добрый день, дорогие путешественники. Мы — команда профессиональных пилотов с большим опытом. С огромным удовольствием покажем вам Сибирь с высоты птичьего полета!
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