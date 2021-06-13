Тур в Безенги проходит на Кавказе на территории Кабардино-Балкарии.

Эти места называют «ледовое сердце Кавказа», ведь именно здесь находится легендарное Безенгийское ущелье. Природа подарила Кавказу 8 вершин, отметка которых превышает 5000 м. Пять пятитысячников Кавказа расположены в Безенги. Подобная экскурсия в Безенги отлично подойдет для тех, кто ищет духовного единения и умиротворения.

Вы прочувствуете на себе все красоты кавказской природы, мощь и энергетику гор и ледников, а также то, какие красоты способна сотворять природа. Вас будет ждать словно придуманный кем-то фантастический мир, в который вы с головой окунетесь на время вашего путешествия по горному массиву Кавказского хребта.