Тайна Голубого озера

Во время этой экскурсии 🧭 Вы посетите одно из самых красивых 🤩 и таинственных мест на Земле – Голубое озеро (Кабардино-Балкария). При ясной погоде можно полюбоваться панорамой Большого Кавказа, от Казбека на Востоке до Эльбруса на Западе. Древние курганы на Кабардинской равнине напоминают о давнем прошлом народов Кавказа.

Голубое озеро четвертое в мире по глубине, вода в нем очень прозрачная, в течение года практически не меняет температуру (9. 30°С) и никогда не замерзает. Но главная тайна озера остается неразгаданной. Ни одна река, ни один ручеек не впадают в Голубое озеро, а вытекает из него за сутки 70 миллионов литров воды. Красота озера в сочетании с окружающей панорамой гор ⛰️, и близость Главного Кавказского хребта создают очень живописный и запоминающийся вид.

Дорога в скале

Сразу за Голубым озером начинается теснина ущелья. Дорога проходит высоко над рекой, по узкому высеченному в отвесной скале карнизу. Над дорогой нависают скалы высотой 500-600 метров, дорога идет на высоте около 200 метров над рекой. Ощущение неповторимое. Здесь же пробиты туннели, протяженность которых составляет более 800 метров.

Купание в термальных источниках

На обратном пути Вы окунетесь в теплые воды Аушигерского термального источника с уникальным составом воды. Буровыми установками выведены на поверхность горячие термальные воды сложного солевого состава, температурой около 50°С.

Важно: людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы купание в источниках не рекомендуется.