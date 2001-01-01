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Голубое озеро и Аушигерские термальные источники

4.6
14 отзывов
Ладья
Ладья – Гид из Пятигорска
Маршрут нашего небольшого путешествия будет проходить через одну из главных природных достопримечательностей 🏛️ Кабардино-Балкарии — Голубое озеро.

Вы сможете полюбоваться его кристально-чистой водой и осмотреть роскошную панораму республики.

Дальше вас будут ждать воды термального Аушигерского источника, дорога до которого будет проходить по узкому карнизу, высеченному в скале.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Голубое озеро и Аушигерские термальные источники
Голубое озеро и Аушигерские термальные источники

Что вы увидите

  • Голубое озеро
  • Дорога в скале
  • Аушигерский термальный источник
Тайна Голубого озера
Во время этой экскурсии 🧭 Вы посетите одно из самых красивых 🤩 и таинственных мест на Земле – Голубое озеро (Кабардино-Балкария). При ясной погоде можно полюбоваться панорамой Большого Кавказа, от Казбека на Востоке до Эльбруса на Западе. Древние курганы на Кабардинской равнине напоминают о давнем прошлом народов Кавказа.
Голубое озеро четвертое в мире по глубине, вода в нем очень прозрачная, в течение года практически не меняет температуру (9. 30°С) и никогда не замерзает. Но главная тайна озера остается неразгаданной. Ни одна река, ни один ручеек не впадают в Голубое озеро, а вытекает из него за сутки 70 миллионов литров воды. Красота озера в сочетании с окружающей панорамой гор ⛰️, и близость Главного Кавказского хребта создают очень живописный и запоминающийся вид.
Дорога в скале
Сразу за Голубым озером начинается теснина ущелья. Дорога проходит высоко над рекой, по узкому высеченному в отвесной скале карнизу. Над дорогой нависают скалы высотой 500-600 метров, дорога идет на высоте около 200 метров над рекой. Ощущение неповторимое. Здесь же пробиты туннели, протяженность которых составляет более 800 метров.
Купание в термальных источниках
На обратном пути Вы окунетесь в теплые воды Аушигерского термального источника с уникальным составом воды. Буровыми установками выведены на поверхность горячие термальные воды сложного солевого состава, температурой около 50°С.
Важно: людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы купание в источниках не рекомендуется.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Купание в Аушигере (100 руб/чел)
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Проспект Кирова, 23
Голубое озеро и Аушигерские термальные источники
Голубое озеро и Аушигерские термальные источники
Голубое озеро и Аушигерские термальные источники
Голубое озеро и Аушигерские термальные источники

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ладья
Ладья
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14 отзывов оставили туристы

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