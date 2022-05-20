Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Чегемское ущелье

Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан

Авторский тур
Это путешествие насыщено горными панорамами и искрящимися водопадами.

Вы увидите причудливые скалы и ярко-голубое Былымское озеро, поляну Эммануэля, усыпанную цветами.

Полюбуетесь первыми лучами солнца на плато Бермамыт, снежными шапками Эльбруса и Кавказского хребта.

Попьёте лечебной минеральной воды из источников.

Чистый воздух, нетронутая природа и окружающий простор зарядят энергией и подарят ощущение обновления и перезагрузки.
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Чегемское ущелье
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Чегемское ущелье
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Чегемское ущелье
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Чегемское ущелье
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Чегемское ущелье
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Чегемское ущелье
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Чегемское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

С собой вам понадобятся: паспорт, ветровка, толстовка и флисовая кофта, спортивные брюки, джинсы, удобная обувь (кроссовки), футболка, солнцезащитные очки.

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, после 21:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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