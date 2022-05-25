Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Плато Канжол - лучшая смотровая площадка на Эльбрус

Вы посетите плато Канжол, высота которого 2950м, откуда открывается дивный вид на Эльбрус

Вы посетите плато Канжол, высота которого 2950м, откуда открывается дивный вид на Эльбрус.

Познакомитесь с историей «Ханской дороги» и заедете в фактурное место, где притаился балкарский Стоунхендж.

Побываете на сказочных и таинственных озерах, где снимали «Землю Санникова» и исследуете верховья верховья Тызыльского ущелья.
Плато Канжол - лучшая смотровая площадка на Эльбрус
Плато Канжол - лучшая смотровая площадка на Эльбрус
Плато Канжол - лучшая смотровая площадка на Эльбрус
Плато Канжол - лучшая смотровая площадка на Эльбрус
Плато Канжол - лучшая смотровая площадка на Эльбрус
Плато Канжол - лучшая смотровая площадка на Эльбрус
Плато Канжол - лучшая смотровая площадка на Эльбрус

Плато Канжол — великолепные виды на Эльбрус

Из Пятигорска вы направитесь к высокогорному плато (2950 метров над уровнем моря), с которого вам откроется один из лучших видов на Эльбрус. До исполина отсюда рукой подать — всего 10 километров по прямой! Вы узнаете о битве кабардинцев с крымскими татарами в начале 18 века и других исторических фактах, объясняющих название «Кровавой дороги». А по пути, при желании, посетите балкарский Стоунхендж — остатки радиолокационной станции на горе Кертмен, напоминающее древние сооружения и оттого получившее популярность у любителей фактурных фотосессий.

Первозданная красота озер Шадхурей

Спустившись с плато, вы поедете к живописным карстовым водоемам с ледяной и поразительно чистой водой. Осматривая с разных ракурсов Верхнее и Нижнее озера, откроете места, где снимались эпизоды приключенческого фильма «Земля Санникова». А также узнаете, почему глубокие озера до сих пор так мало изучены и какие легенды связаны с их происхождением.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Пятигорске или по желанию в любом другом городе КМВ.
  • В стоимость не включен обед.
  • Продолжительность экскурсии 8-10 часов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, Крайнего 43
Завершение: Пятигорск, ул. Крайнего 46
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, суббота в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Обязательно с собой взять теплую одежду и перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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