Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Из Пятигорска вы направитесь к высокогорному плато (2950 метров над уровнем моря), с которого вам откроется один из лучших видов на Эльбрус. До исполина отсюда рукой подать — всего 10 километров по прямой! Вы узнаете о битве кабардинцев с крымскими татарами в начале 18 века и других исторических фактах, объясняющих название «Кровавой дороги». А по пути, при желании, посетите балкарский Стоунхендж — остатки радиолокационной станции на горе Кертмен, напоминающее древние сооружения и оттого получившее популярность у любителей фактурных фотосессий.
Первозданная красота озер Шадхурей
Спустившись с плато, вы поедете к живописным карстовым водоемам с ледяной и поразительно чистой водой. Осматривая с разных ракурсов Верхнее и Нижнее озера, откроете места, где снимались эпизоды приключенческого фильма «Земля Санникова». А также узнаете, почему глубокие озера до сих пор так мало изучены и какие легенды связаны с их происхождением.
Организационные детали
Экскурсия начинается в Пятигорске или по желанию в любом другом городе КМВ.
В стоимость не включен обед.
Продолжительность экскурсии 8-10 часов.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, Крайнего 43
Завершение: Пятигорск, ул. Крайнего 46
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, суббота в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Обязательно с собой взять теплую одежду и перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Пятигорске
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