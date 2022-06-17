Путешествие к Языку Дракона

В этом путешествии вы насладитесь как природными красотами, так и культурным наследием времён и народов

В этом путешествии вы насладитесь как природными красотами, так и культурным наследием времён и народов.

Попробуете местную кухню, прикоснётесь к озеру бирюзового оттенка, которое наполнено сероводородом и является одним из самых глубоких на Северном Кавказе.

Посетите родовые башни и устроите фотосессию на незабываемых горных качелях, а также природном памятнике «Язык Дракона». В конце поездки, по желанию, можно снять усталость в термальных источниках Аушигер Сити.
Путешествие к Языку Дракона
Путешествие к Языку Дракона
Путешествие к Языку Дракона
Путешествие к Языку Дракона
Путешествие к Языку Дракона
Путешествие к Языку Дракона
Путешествие к Языку Дракона
Путешествие к Языку Дракона

Что вас ожидает 🤩

  • Селение Карасу
  • Язык Дракона
  • Голубые озера
  • Легендарная Черекская теснина
  • Старинное селение
  • Термальные источники Аушигер Сити
  • Замок Шато-Эркен
  • Высокогорные качели

В программе

Селение Карасу

В нескольких километрах от селения Карасу, прямо у дороги, стекает кристальной чистоты водопад. И пусть он не большой, но очень живописный. Вода струится не по голым скалам, а по разноцветному мху. Проходя сквозь горные породы, вода становится очень вкусной. Она абсолютно чистая, ее можно попить на месте и набрать с собой в поездку.

Язык Дракона

Находится в ущелье Безенги, который ничуть не уступает норвежскому. Отсюда открывается невероятный вид на знаменитую Безенгийскую стену и горы-пятитысячники. С этой точки получаются великолепные фотографии.

Голубые озера

Вы увидите озеро Церик-Кёль, или Голубое озеро, знаменитое своим волшебным цветом воды. Озера располагаются в окружении скал, альпийских лугов и густых лесных массивов. В зависимости от времени года кристально чистые воды приобретают разные оттенки. Глубина одного из озёр достигает более 300 метров. Здесь вы услышите про загадки и многочисленные исследования этого водоема.

Легендарная Черекская теснина

Проехав знаменитые Голубые озера, мы попадём в теснину, прорубленную Череком Балкарским в горах Скалистого хребта. Над дорогой в буквальном смысле этого слова нависают скалы. Это сейчас в самых опасных местах проложены тоннели, а вот раньше неудачливый водитель на крутых виражах мог сорваться в бурлящий на глубине 200 метров Черек. Местные жители дали таким поворотам меткое название – «Пронеси, Господи».
Старинное селение перенесет нас в далекий и полный загадок мир прошлого, вы осмотрите сохранившуюся сторожевую башню и одновременно родовые постройки XVII- XVIII веков. Здесь вы сможете покататься на высокогорных качелях и сделать незабываемые фото.

Термальные источники Аушигер Сити

Мы направимся в горячие термальные источники Аушигер Сити. Это уникальный объект, подаренный природой. В 1950 году геологоразведчики искали здесь нефть, а нашли уникальные горячие целебные воды. Их температура от +40 до +50 °C. Здесь мы обязательно искупаемся и расслабимся после долгой дороги.

Замок Шато-Эркен

Не уступает по красоте эталонным европейским замкам в романском стиле XI-XII вв. Сооружение, воздвигнутое посреди лазурного озера, где теперь чинно плавают лебеди и утки. Рядом можно увидеть приятный лес, а в ясную погоду здесь открывается красивый вид на Эльбрус. Узнаете интересные факты о владельце замка Тембулате Эркенове — признанном виноделе России и Европы.

Организационные детали

  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду).

Ежедневно с 8:00 до 20:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание
  • Экологический сбор за посещение замка Шато-Эркен
  • Посещение платного термального источника Аушигер Сити
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Место начала и завершения?
Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 20:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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