Путешествие над облаками

Северная Осетия - настоящая шкатулка с сокровищами

Северная Осетия – настоящая шкатулка с сокровищами.

Вы осмотрите Дзивгисскую наскальную крепость XIV века и высокогорный Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Пройдёте над обрывом по Тропе чудес.

А ещё увидите Арт-объект «Зеркальный барс» и локацию «Лавочка счастья», которая находится в Архонском перевале на высоте 2200 метров, где вы сможете сделать незабываемые фото и видео.
Путешествие над облаками
Путешествие над облаками
Путешествие над облаками
Путешествие над облаками
Путешествие над облаками
Путешествие над облаками

Что вас ожидает 🤩

  • Куртатинское ущелье
  • Дзивгисская крепость
  • Аланский монастырь
  • Архонский перевал «Лавочка счастья»
  • Арт-объект «Зеркальный барс»
  • Тропа Чудес
  • Водопад «Кольцо»

В программе

Лавочка счастья

«Счастье не за горами, оно – в горах!», – гласит надпись на скамейке, которая установлена высоко в горах над облаками Северной Осетии. С этой скамейки открывается величественная панорама заснеженных вершин Главного Кавказского хребта, а внизу слева виднеется ниточка реки Фиагдон и поселок Верхний Фиагдон. Классное место для медитации, высоких мыслей и, конечно, фотосессии.

Дзивгис

Начало нашего пути пройдет через небольшое заброшенное селение, расположившееся в преддверии Куртатинского ущелья. Подле него находится древнее фортификационное сооружение, снискавшее немалую славу в здешних местах и по всей России. Это крепость Дзивгис, к которой, несмотря на сложности подхода, не зарастает народная тропа.

Куртатинское ущелье

Одно из живописнейших в Северной Осетии, имеет протяженность более 50 км. Ущелье образовалось в результате прорыва рекой Фиагдон скальных массивов. Достопримечательности Куртатинского ущелья очень разнообразны – от впечатляющих видов дикой природы до мощнейших башен села Цмити.

Аланский монастырь

Аланский Успенский мужской монастырь находится вблизи поселка Верхний Фиагдон, который, в свою очередь, расположен на территории Куртатинского ущелья в Алагирском районе Северной Осетии. Монастырь окружен горами абсолютно со всех своих сторон и официально является самым высокогорным и южным православным монастырем на всей территории страны.

Архонский перевал

Перевал расположен на высоте 2234 метров. Проходит на западной вершине горы Кариухох. Cвязывает Куртатинское ущелье с Алагирским. Отсюда открываются прекрасные виды на оба ущелья.

Арт-объект «Зеркальный барс»

В популярном у туристов Кадаргаванском каньоне можно увидеть «Зеркального барса». Он притаился над ущельем на застрявшем между скал валуне. Фигура барса состоит из зеркальных фрагментов, которые отражают небо и окружающие скалы и «маскируют» зверя.

Тропа чудес

Одно из самых любимых мест отдыха местных жителей республики Северная Осетия и приезжих туристов. Это мосты из дерева, проложенные на отроге высоких скал в Фиагдоне. Отсюда открывается великолепный пейзаж с лесами и горными бурными реками.

Водопад «Кольцо»

Особенность водопада заключается в том, что потоки воды низвергаются с высоты 5–6 м через круглое отверстие в известняковой скале. Это «окно» диаметром 1,5–2 м веками вытачивала горная река Карцадон, растворяя породы и увеличивая каменное кольцо до настоящих размеров.

Организационные детали

  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду).

Ежедневно с 8:00 до 22:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
  • Питание (осетинские пироги на выбор, горный чай, вода и кофе в дороге)
Место начала и завершения?
Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 22:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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