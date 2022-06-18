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Лавочка счастья

«Счастье не за горами, оно – в горах!», – гласит надпись на скамейке, которая установлена высоко в горах над облаками Северной Осетии. С этой скамейки открывается величественная панорама заснеженных вершин Главного Кавказского хребта, а внизу слева виднеется ниточка реки Фиагдон и поселок Верхний Фиагдон. Классное место для медитации, высоких мыслей и, конечно, фотосессии.

Дзивгис

Начало нашего пути пройдет через небольшое заброшенное селение, расположившееся в преддверии Куртатинского ущелья. Подле него находится древнее фортификационное сооружение, снискавшее немалую славу в здешних местах и по всей России. Это крепость Дзивгис, к которой, несмотря на сложности подхода, не зарастает народная тропа.

Куртатинское ущелье

Одно из живописнейших в Северной Осетии, имеет протяженность более 50 км. Ущелье образовалось в результате прорыва рекой Фиагдон скальных массивов. Достопримечательности Куртатинского ущелья очень разнообразны – от впечатляющих видов дикой природы до мощнейших башен села Цмити.

Аланский монастырь

Аланский Успенский мужской монастырь находится вблизи поселка Верхний Фиагдон, который, в свою очередь, расположен на территории Куртатинского ущелья в Алагирском районе Северной Осетии. Монастырь окружен горами абсолютно со всех своих сторон и официально является самым высокогорным и южным православным монастырем на всей территории страны.

Архонский перевал

Перевал расположен на высоте 2234 метров. Проходит на западной вершине горы Кариухох. Cвязывает Куртатинское ущелье с Алагирским. Отсюда открываются прекрасные виды на оба ущелья.

Арт-объект «Зеркальный барс»

В популярном у туристов Кадаргаванском каньоне можно увидеть «Зеркального барса». Он притаился над ущельем на застрявшем между скал валуне. Фигура барса состоит из зеркальных фрагментов, которые отражают небо и окружающие скалы и «маскируют» зверя.

Тропа чудес

Одно из самых любимых мест отдыха местных жителей республики Северная Осетия и приезжих туристов. Это мосты из дерева, проложенные на отроге высоких скал в Фиагдоне. Отсюда открывается великолепный пейзаж с лесами и горными бурными реками.

Водопад «Кольцо»

Особенность водопада заключается в том, что потоки воды низвергаются с высоты 5–6 м через круглое отверстие в известняковой скале. Это «окно» диаметром 1,5–2 м веками вытачивала горная река Карцадон, растворяя породы и увеличивая каменное кольцо до настоящих размеров.

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