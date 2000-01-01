Сегодня уже ни для кого не секрет, что город Пятигорск это не только прекрасная здравница всероссийского значения, центр Северо-Кавказского Федерального округа,но и крупнейший торговый центр на юге России. Кроме нескольких десятков оптовых и розничных рынков, на окраине города работает один из крупнейших оптово-розничных меховых рынков в Европе “Виктория и С”. Он на протяжении последних 16-ти лет является лидером в области продаж шуб, меховых и кожаных изделий. Только здесь более 600 ведущих компаний представляют изделия собственного производства по гибким ценам, в том числе оптовым.

Здесь вы найдете не только классические элегантные меховые изделия, созданные с учетом всех актуальных и модных тенденций, но и множество дизайнерских новинок из норки, соболя, шиншиллы, песца, бобра, каракуля, мутона (овчины), лисы, куницы, горностая, нутрии, выдры, различных видов кожи и многого другого. Меховой рынок предлагает широчайший ассортимент шуб, полушубков, дублёнок, манто, пончо, меховых накидок, меховых палантинов, головных уборов, а также кожаных курток, жилеток, сумок и прочих аксессуаров.

Специально, для удобства покупателей, мало разбирающихся в меховых и кожаных изделиях, на рынке работает независимый консультант (специалист в области технологии кожи и меха), который расскажет о честве выбранного Вами изделия, способах ухода за ни, ответит на все интересующие вопросы.

Все гости Пятигорска имеют возможность его посетить и приобрести теплые и полезные подарки себе и своим близким.