Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям), а также деньги на дополнительные расходы (наличные).
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Сегодня уже ни для кого не секрет, что город Пятигорск это не только прекрасная здравница всероссийского значения, центр Северо-Кавказского Федерального округа,но и крупнейший торговый центр на юге России. Кроме нескольких десятков оптовых и розничных рынков, на окраине города работает один из крупнейших оптово-розничных меховых рынков в Европе “Виктория и С”. Он на протяжении последних 16-ти лет является лидером в области продаж шуб, меховых и кожаных изделий. Только здесь более 600 ведущих компаний представляют изделия собственного производства по гибким ценам, в том числе оптовым.
Здесь вы найдете не только классические элегантные меховые изделия, созданные с учетом всех актуальных и модных тенденций, но и множество дизайнерских новинок из норки, соболя, шиншиллы, песца, бобра, каракуля, мутона (овчины), лисы, куницы, горностая, нутрии, выдры, различных видов кожи и многого другого. Меховой рынок предлагает широчайший ассортимент шуб, полушубков, дублёнок, манто, пончо, меховых накидок, меховых палантинов, головных уборов, а также кожаных курток, жилеток, сумок и прочих аксессуаров.
Специально, для удобства покупателей, мало разбирающихся в меховых и кожаных изделиях, на рынке работает независимый консультант (специалист в области технологии кожи и меха), который расскажет о честве выбранного Вами изделия, способах ухода за ни, ответит на все интересующие вопросы.
Все гости Пятигорска имеют возможность его посетить и приобрести теплые и полезные подарки себе и своим близким.
Программа
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Что не входит
- Питание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник в 05:40Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.