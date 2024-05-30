🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 48 отзывов Шесть городов: из Ростова в Азов Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края Начало: У железнодорожного вокзала 18 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 19 отзывов Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны Начало: На речном вокзале 8 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 33 отзыва Вдоль Дона - к побережью Азовского моря: от истории к природе Путешествие из сердца Ростова-на-Дону к Азовскому морю: исторические маршруты, природные красоты и культурное наследие Начало: На речном вокзале Ростова-на-Дону 8 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Историческое путешествие по Ростову-на-Дону: Танаис, Азак, Кумжа Вас ждет погружение в древнюю историю Ростова-на-Дону, где каждый шаг рассказывает о великих эпохах Начало: На Привокзальной площади 16 940 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 9 отзывов Экскурсия Казачий Дон: путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону Познайте героическую историю и богатую культуру донских казаков на увлекательной экскурсии по Ростову-на-Дону Начало: На Привокзальной площади 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону) Путешествие по донским степям с посещением скал, пляжей и древних станиц. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас Начало: В центре города 13 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты Посетить грандиозный мемориальный комплекс и услышать связанные с ним военные истории Начало: На Гвардейской площади 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Святыни Донского края: индивидуальная экскурсия по храмам и монастырям Паломничество к главным храмам Ростовской области. Величественные соборы, старинные монастыри и церкви с удивительными историями ждут вас Начало: В Ростове-на-Дону 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Путешествие по донским станицам: Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск Приглашаем на увлекательное путешествие по казачьим станицам и городам. Узнайте о жизни донских казаков и насладитесь историческими достопримечательностями Начало: На Привокзальной площади 22 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 7 отзывов Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку» Интересные истории, древние памятники, дивные виды, гастрономические изыски и старинная архитектура Начало: На Привокзальной площади 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Путешествие в Аксай и два Черкасска Приглашаем в насыщенное путешествие по Ростовской области! Посетите Новочеркасск, Аксай и станицу Старочеркасская, узнайте о казачьих традициях Начало: На Привокзальной площади 17 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова Расписание: Любой день, любое удобное время. от 10 650 ₽ за всё до 19 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Путешествие на побережье Азовского моря: от Ростова-на-Дону до Таганрога Погрузитесь в уникальное путешествие из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря, где история и природа сплетаются воедино Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8 (сквер) Расписание: Ежедневно с 10.30 8 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Казачий край: путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону Погрузитесь в уникальную атмосферу донского казачества, посетив Аксай, Новочеркасск и Старочеркасскую Начало: Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 7 Расписание: Ежедневно в 09.00 16 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Донецкий кряж: удивительные горы и скалы Ростовской области Погрузитесь в мир природных чудес Ростовской области, посетив уникальный Донецкий кряж с его величественными скалами и каньонами Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8 Расписание: Ежедневно по запросу 13 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 1 отзыв Церкви и храмы Новочеркасска Начало: Ул. Московская, 53 Расписание: См. расписание 3 862 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🐴 Конные прогулки Групповая 14 часов Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней Начало: Ул. Московская, 53 Расписание: См. календарь 11 987 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки» Начало: Пр-т. Ворошиловский, 44 Расписание: См. календарь 3 853 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска Начало: Ростов-на-Одну, ул. Береговая д. 8, сквер Расписание: Ежедневно с 10.00 8 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов Праздник Ивана Купала в Пухляковке Начало: Ул. Московская, 53 Расписание: 22 июня 2024 5 320 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта» Начало: Ростов-на-Дону, Гвардейская площадь Расписание: По запросу 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

Групповая 6 часов Азов Расписание: Суббота в 10:30 2 590 ₽ за человека