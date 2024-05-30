Экскурсии на 1 день в Ростове-на-Дону

Найдено 23 экскурсии в категории «На весь день» в Ростове-на-Дону, цены от 2 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шесть городов: из Ростова в Азов
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
48 отзывов
Шесть городов: из Ростова в Азов
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 670 за всё до 4 чел.
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900 за всё до 4 чел.
Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Вдоль Дона - к побережью Азовского моря: от истории к природе
Путешествие из сердца Ростова-на-Дону к Азовскому морю: исторические маршруты, природные красоты и культурное наследие
Начало: На речном вокзале Ростова-на-Дону
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900 за всё до 4 чел.
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Историческое путешествие по Ростову-на-Дону: Танаис, Азак, Кумжа
Вас ждет погружение в древнюю историю Ростова-на-Дону, где каждый шаг рассказывает о великих эпохах
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 940 за всё до 4 чел.
Казачий Дон
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Экскурсия Казачий Дон: путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону
Познайте героическую историю и богатую культуру донских казаков на увлекательной экскурсии по Ростову-на-Дону
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
Путешествие по донским степям с посещением скал, пляжей и древних станиц. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 300 за всё до 4 чел.
Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
Посетить грандиозный мемориальный комплекс и услышать связанные с ним военные истории
Начало: На Гвардейской площади
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Святыни Донского края
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Святыни Донского края: индивидуальная экскурсия по храмам и монастырям
Паломничество к главным храмам Ростовской области. Величественные соборы, старинные монастыри и церкви с удивительными историями ждут вас
Начало: В Ростове-на-Дону
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие по донским станицам: Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск
Приглашаем на увлекательное путешествие по казачьим станицам и городам. Узнайте о жизни донских казаков и насладитесь историческими достопримечательностями
Начало: На Привокзальной площади
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
22 670 за всё до 4 чел.
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Интересные истории, древние памятники, дивные виды, гастрономические изыски и старинная архитектура
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Аксай и два Черкасска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Путешествие в Аксай и два Черкасска
Приглашаем в насыщенное путешествие по Ростовской области! Посетите Новочеркасск, Аксай и станицу Старочеркасская, узнайте о казачьих традициях
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 340 за всё до 4 чел.
Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 650 за всё до 19 чел.
Путешествие на побережье Азовского моря из Ростова-на-Дону
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие на побережье Азовского моря: от Ростова-на-Дону до Таганрога
Погрузитесь в уникальное путешествие из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря, где история и природа сплетаются воедино
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8 (сквер)
Расписание: Ежедневно с 10.30
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
8 600 за всё до 4 чел.
Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Казачий край: путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу донского казачества, посетив Аксай, Новочеркасск и Старочеркасскую
Начало: Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 7
Расписание: Ежедневно в 09.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 500 за всё до 4 чел.
Донецкий кряж - горы в донских степях
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Донецкий кряж: удивительные горы и скалы Ростовской области
Погрузитесь в мир природных чудес Ростовской области, посетив уникальный Донецкий кряж с его величественными скалами и каньонами
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8
Расписание: Ежедневно по запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 200 за всё до 4 чел.
Церкви и храмы Новочеркасска
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Церкви и храмы Новочеркасска
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. расписание
29 июня в 10:00
27 июля в 10:00
3 862 за человека
Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
14 часов
Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
11 987 за человека
Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки»
Начало: Пр-т. Ворошиловский, 44
Расписание: См. календарь
13 июля в 10:00
4 авг в 10:30
3 853 за человека
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
Начало: Ростов-на-Одну, ул. Береговая д. 8, сквер
Расписание: Ежедневно с 10.00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 600 за всё до 4 чел.
Праздник Ивана Купала в Пухляковке
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Праздник Ивана Купала в Пухляковке
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: 22 июня 2024
23 июня в 14:30
5 320 за человека
Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта»
Начало: Ростов-на-Дону, Гвардейская площадь
Расписание: По запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Азов
Групповая
6 часов
Азов
Расписание: Суббота в 10:30
2 590 за человека
Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
Начало: Ул. Московская, д. 53
22 июня в 10:30
13 июля в 10:30
2 890 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    30 мая 2024
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Прекрасная и интересная экскурсия. Гид замечательный. Много интересного рассказал, показал. Многое взяли на будущее. Всём рекомендуем.
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день
    Отличное путешествие по красивым историческим местам. Посмотреть можно очень много, а сама поездка приятная и не утомительная. Хорошо продуман маршрут, все остановки, рассказы. Андрей - прекрасный проводник по Донскому краю.
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Путешествие на побережье Азовского моря из Ростова-на-Дону
    Отличная экскурсия. Спасибо Александру большое. Помимо точек:Танаис, Мержаново, Таганрог проехались ещё по станицам по пути, посмотрели на архитектуру старых построек,
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    заехали на Мёртвый Донец, поднялись на смотровую площадку в станице Сенявской. В Таганроге зашли в градостроительный музей и проехали весь Таганрог со всеми значимыми памятниками и зданиями, прогулялись по набережной. Советуем!)

  • П
    Павел
    23 мая 2024
    Путешествие в Аксай и два Черкасска
    Огромное спасибо Андрею за экскурсию, вернёмся в Ростов обязательно!
    Огромное спасибо Андрею за экскурсию, вернёмся в Ростов обязательно!
  • С
    Сергей
    22 мая 2024
    Донецкий кряж - горы в донских степях
    Мне очень понравилось, что за короткое время удалось получить очень объемное представление и про Дон и про донское казачество и
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    про донские степи. Яркие впечатления. Удивительная природа, особенно на скалах Северского Донца. Настоящие ковыльные степи. Неспешное Чаепитие в устье Северского Донца. Самобытная история казачества ожила и заиграла особыми красками.

  • К
    Кристина
    17 мая 2024
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Отличная экскурсия, все очень понравилось. Гид Андрей замечательный человек очень интересно все рассказывает, остались под впечатлением
  • О
    Оксана
    9 мая 2024
    Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
    Огромное спасибо, Андрею! Всем советуем съездить! Очень интересно, познавательно. Узнали очень много нового. Начнем с того,что Андрей прекрасный водитель, вообще
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    нет напряга в дороге. Были в Батайске, Аксай, станица Старочеркасская, Новочеркасск. Как экскурсовод, Андрей, просто молодец. Информации масса… На левобережье посетили места отдыха Ростовчан, просто супер… Далее поехали по казачьим местам. Андрей очень любит свой край, очень интересно и поучительно о нем рассказывает. Советуем поехать на эту экскурсию. Это потрясающе. .

  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Великолепная экскурсия, замечательный рассказчик, незабываемые впечатления!
  • Е
    Евгений
    19 апреля 2024
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Отличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекции, а в отличной беседе, которую было приятно вести и от которой не устаешь. Отдельно хочу отметить спокойную манеру вождения, что вселяло чувство безопасности
    Отличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекцииОтличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекцииОтличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекции
  • Е
    Евгения
    9 апреля 2024
    Казачий Дон
    Это была потрясающая экскурсия. Андрей(гид, экскурсовод) провел очень легкую по восприятию и насыщенную по информации экскурсию-поездку. Интересна каждая минута и каждый метр! Нет ни секунды скучать! Спасибо большое!!! Мои рекомендацьён и прям огромное уважение к Андрею за такую экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «На весь день»

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  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "На весь день" можно забронировать 23 экскурсии от 2 590 до 22 670. Туристы уже оставили гидам 151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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