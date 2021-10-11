Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростова-на-Дону

Мы погуляем по Театральной площади и главным улица города: Большой Садовой и Пушкинской. Рассмотрим необычные дома и поговорим о связанных с ними людях: великих архитекторах и знаменитых купцах-промышленниках. Вы узнаете, каких греческих богов чаще всего изображали на фасадах зданий рубежа 19-20 веков, где находятся гигантский «рояль» и «театр-трактор».
Вы побываете на бывшей границе двух городов: многонационального Ростова-на-Дону и армянского Нахичевань-на-Дону. Раскроете историю переселения древнейшей ветви армянского населения с Крымского полуострова на Дон и узнаете, как некогда самостоятельный город превратился в небольшой район рядом с центром. Мы расскажем, как был спланирован Нахичевань и почему в 19 веке его сравнивали с Петербургом.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.