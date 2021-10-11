Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростова-на-Дону

Архитектурный микс Ростова-на-Дону

Погулять по историческому центру и рассмотреть его самые интересные здания

5
3 отзыва
Ростов-на-Дону — удивительный город, где перемешались народы, религии, культуры и архитектурные стили.

Вы пройдете по широким проспектам и узким купеческим улочкам, увидите необычные здания в виде рояля и трактора. Отыщете образцы модерна и классицизма, эклектики и конструктивизма. А также посетите колоритный армянский район.
Архитектурный микс Ростова-на-Дону
Архитектурный микс Ростова-на-Дону
Архитектурный микс Ростова-на-Дону
Архитектурный микс Ростова-на-Дону
Архитектурный микс Ростова-на-Дону
Архитектурный микс Ростова-на-Дону
Архитектурный микс Ростова-на-Дону
Архитектурный микс Ростова-на-Дону
Архитектурный микс Ростова-на-Дону
Архитектурный микс Ростова-на-Дону
Архитектурный микс Ростова-на-Дону
Архитектурный микс Ростова-на-Дону
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Что вас ожидает

Дома и судьбы

Мы погуляем по Театральной площади и главным улица города: Большой Садовой и Пушкинской. Рассмотрим необычные дома и поговорим о связанных с ними людях: великих архитекторах и знаменитых купцах-промышленниках. Вы узнаете, каких греческих богов чаще всего изображали на фасадах зданий рубежа 19-20 веков, где находятся гигантский «рояль» и «театр-трактор».

Маленькая Армения

Вы побываете на бывшей границе двух городов: многонационального Ростова-на-Дону и армянского Нахичевань-на-Дону. Раскроете историю переселения древнейшей ветви армянского населения с Крымского полуострова на Дон и узнаете, как некогда самостоятельный город превратился в небольшой район рядом с центром. Мы расскажем, как был спланирован Нахичевань и почему в 19 веке его сравнивали с Петербургом.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Большая Садовая
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
11 окт 2021
Эксукрсия прекрасная! Наш гид Ирина Рясная провела идеальную экскурсию, у нас осталось невероятное послевкусие от города, и мы обязательно приедем еще! Всем рекомендую, особенно опытным экскурсантам)
О
7 сен 2021
Выражаю огромную благодарность за проведенную экскурсию! Наш гид Елена прекрасный мастер своего дела, эрудированный, любящий Донской регион, краевед, а также очень доброжелательный, приятный человек. Мы узнали много интересного и получили массу положительных эмоций!
N
25 авг 2021
Экскурсия понравилась. Важно, что гид общалась с детьми и вовлекала их в тему экскурсии. Спасибо большое!

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