Еще несколько необычных экскурсий в Ростове-на-Дону

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Ростова

Вы познакомитесь с главными архитектурными символами Ростова в стиле модерн: зданием городской думы, домом актрисы Черновой, драматическим «театром-трактором» и музыкальным «театром-роялем». Рассмотрите памятник Воинам-освободителям и фонтан ⛲ Атланты на центральной площади, оцените современный стадион 🏟️ Ростов Арена и погуляете по Большой Садовой и Пушкинскому бульвару. А также заглянете в подземные переходы и увидите там мозаичные картины, повествующие о местной жизни.

Ростов сквозь столетия

Ростов не обошли стороной главные события XX века. Вы услышите о рабочих забастовках, революции, Гражданской и Великой Отечественной войнах и двух оккупациях. Посетите Вечный огонь и площадь Советов, оцените монументальный памятник Тачанка-ростовчанка и погуляете по уютной набережной города. В завершение заедете в армянский район Нахичевань-на-Дону, основанный переселенцами из Крыма, и увидите старинные торговые ряды, храмы и купеческие особняки.

Организационные детали

Экскурсия проводится на вашем транспорте или на арендованном автомобиле 🚘. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.