Еще несколько необычных экскурсий в Ростове-на-Дону

  1. Россия
  2. Экскурсии

Ростов — город солнца и цветов

Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете

Елена
Елена – Гид из Ростова-на-Дону
Вы погрузитесь в яркий южный колорит Ростова и удивитесь разноплановости его исторического центра.

Богатые особняки местной знати соседствуют здесь с увитыми виноградниками дворами-колодцами, модернистские дома — с советскими монументальными памятниками.

Я помогу ощутить самобытную атмосферу города и расскажу о его прошлом и настоящем.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Ростов — город солнца и цветов
Ростов — город солнца и цветов

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Ростова
Вы познакомитесь с главными архитектурными символами Ростова в стиле модерн: зданием городской думы, домом актрисы Черновой, драматическим «театром-трактором» и музыкальным «театром-роялем». Рассмотрите памятник Воинам-освободителям и фонтан ⛲ Атланты на центральной площади, оцените современный стадион 🏟️ Ростов Арена и погуляете по Большой Садовой и Пушкинскому бульвару. А также заглянете в подземные переходы и увидите там мозаичные картины, повествующие о местной жизни.

Ростов сквозь столетия
Ростов не обошли стороной главные события XX века. Вы услышите о рабочих забастовках, революции, Гражданской и Великой Отечественной войнах и двух оккупациях. Посетите Вечный огонь и площадь Советов, оцените монументальный памятник Тачанка-ростовчанка и погуляете по уютной набережной города. В завершение заедете в армянский район Нахичевань-на-Дону, основанный переселенцами из Крыма, и увидите старинные торговые ряды, храмы и купеческие особняки.

Организационные детали

Экскурсия проводится на вашем транспорте или на арендованном автомобиле 🚘. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Ростов — город солнца и цветов
Ростов — город солнца и цветов
Ростов — город солнца и цветов
Ростов — город солнца и цветов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена, я ростовчанка в пятом поколении. Работаю гидом 12 лет, дважды проходила курсы повышения квалификации. С радостью покажу все самые интересные места родного города и расскажу о них нескучные факты.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Ростове-на-Дону

Весь Ростов за 3 часа
3 500
3 часа
Весь Ростов за 3 часа
38 отзывов
От города с криминальным прошлым до «южной столицы»
Купеческий город и казачий колорит
скидка15%
3500
2 975
3 часа
Купеческий город и казачий колорит
25 отзывов
Прогулка по самым интересным местам и посещение музея Донской казачьей гвардии
Ростов-на-Дону сквозь века
скидка10%
3250
2 925
3 часа
Ростов-на-Дону сквозь века
19 отзывов
История и легенды главных мест города на насыщенной обзорной экскурсии
Ростов-на-Дону — город у тихого Дона
3 000
3 часа
Ростов-на-Дону — город у тихого Дона
14 отзывов
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
1 200
3 часа
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
11 отзывов
Русский Чикаго
3 500
4 часа
Русский Чикаго
11 отзывов