Солнечный Дагестан авторский тур

Вас ждет Бархан Сарыкум - это второй по величине бархан в мире, Сулакский каньон - одна из самых...

Вас ждет Бархан Сарыкум — это второй по величине бархан в мире, Сулакский каньон — одна из самых популярных природных достопримечательностей Дагестана, Село Гамсутль — уникальное место, насчитывающее более полутора тысяч лет истории существования, Карадахская теснина, Дербент — один из древнейших городов на территории Российской Федерации, Богатое культурное и историческое наследие и конечно же национальная кухня.
Солнечный Дагестан авторский тур
Солнечный Дагестан авторский тур
Солнечный Дагестан авторский тур
Солнечный Дагестан авторский тур
Солнечный Дагестан авторский тур
Солнечный Дагестан авторский тур

Что вы увидите 🤩

  • Бархан Сарыкум
  • Сулакский каньон
  • Село Гамсутль
  • Карадахская теснина
  • Дербент

Программа тура:

    План тура в Дагестан:

      1 день:

        В 20:00 часов выезжаем из Ростова-на-Дону, по пути собираем участников из городов Кропоткин, Армавир, Невинномысск, Минеральные Воды, в Пятигорске всех участников с КМВ
        Поселок Миатли, завтрак
        Поселок Зубутли, прогулка на катерах по Сулакскому каньону
        Поселок Миатли, обед

        Выезд в Гуниб

        Отправляемся в глубинный Дагестан через туннель Гимры мимо Башни имама Шамиля
        Ужинаем и ночуем в Гунибе

        2 день:

          Завтрак 7:30
          Заброшенный город Гамсутль (Мачу-Пикчу)
          Обед в ауле Чох
          Гунибский высокогорный парк на закате
          Ужин и ночевка в гостинице в Гунибе

          3 день:

            Завтрак 7:30
            Прогулка по Карадахской Теснине
            Обед в ауле Хунзах
            Фотосессия у водопада Тобот
            Салтинский водопад
            Музей села Гуниб
            Ужинаем и ночуем в Гунибе

            4 день:

              Завтрак 7:30
              Выезд в Дербент
              Экскурсия по крепости Нарын-Кала
              Обед в Чайхане
              Прогулка по Дербенту и посещение других достопримечательностей
              Джума мечеть, Магал, музей Петра Первого, Фирменный магазин Дербентского коньячного завода
              Торжественный ужин в ресторане «Дубай»
              Ночуем в Дербенте

              5 день:

                Завтрак 7:30
                Отправление к бархану
                Бархан Сарыкум, прогулка, фотосессия
                Обед
                Возвращение домой

                Вас ожидает:

                • Бархан Сарыкум — это второй по величине бархан в мире
                • Сулакский каньон — одна из самых популярных природных достопримечательностей Дагестана
                • Село Гамсутль — уникальное место, насчитывающее более полутора тысяч лет истории существования
                • Карадахская теснина, она же «Ворота чудес», «Сланцевое ущелье», Бецъкварили (на аварском — темное, слепое ущелье)
                • Дербент — один из древнейших городов на территории Российской Федерации
                • Богатое культурное и историческое наследие
                • Национальная кухня

                С собой рекомендуем взять:

                • Куртку непромокаемую или дождевик
                • Сандалии или тапочки для ходьбы по реке (Салтинский водопад)
                • Купальные принадлежности

                Организаторские моменты:

                • Если у Вас имеются противопоказания по здоровью, Вы обязаны сообщить об этом организатору поездки.
                • Организатор имеет право изменить программу экскурсионного тура.
                • Участники из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов могут прилетать в аэропорт Минеральные Воды.

                Цены на экскурсионный тур

                Для группы 1-10 человек
                Взрослый
                30 000 ₽

                Ответы на вопросы

                Что входит
                • Завтраки, обеды и ужины 5 дней
                • Трансфер
                • 4 ночи в гостиницах
                • Оплата за посещение музеев и достопримечательностей
                • Местные Гиды
                • Катание на катерах в каньоне
                • Торжественный ужин с дискотекой
                Что не входит
                  Где начинаем и завершаем
                  Начало: Ростов-на-Дону
                  Завершение: по договоренности
                  Когда и сколько длится?
                  Когда: По договоренности
                  Экскурсия длится около 5 дней
                  Кто ещё будет на экскурсии?
                  Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
                  Нужно оплачивать всё сразу?
                  Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
                  А если я передумаю?
                  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
                  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
                  У меня есть вопрос
                  Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
                  Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

                  Начало экскурсии обговаривается с вами

                  Виталий В.
                  Виталий В.
                  Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
                  Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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