Программа тура:
План тура в Дагестан:
1 день:
В 20:00 часов выезжаем из Ростова-на-Дону, по пути собираем участников из городов Кропоткин, Армавир, Невинномысск, Минеральные Воды, в Пятигорске всех участников с КМВ
Поселок Миатли, завтрак
Поселок Зубутли, прогулка на катерах по Сулакскому каньону
Поселок Миатли, обед
Выезд в Гуниб
Отправляемся в глубинный Дагестан через туннель Гимры мимо Башни имама Шамиля
Ужинаем и ночуем в Гунибе
2 день:
Завтрак 7:30
Заброшенный город Гамсутль (Мачу-Пикчу)
Обед в ауле Чох
Гунибский высокогорный парк на закате
Ужин и ночевка в гостинице в Гунибе
3 день:
Завтрак 7:30
Прогулка по Карадахской Теснине
Обед в ауле Хунзах
Фотосессия у водопада Тобот
Салтинский водопад
Музей села Гуниб
Ужинаем и ночуем в Гунибе
4 день:
Завтрак 7:30
Выезд в Дербент
Экскурсия по крепости Нарын-Кала
Обед в Чайхане
Прогулка по Дербенту и посещение других достопримечательностей
Джума мечеть, Магал, музей Петра Первого, Фирменный магазин Дербентского коньячного завода
Торжественный ужин в ресторане «Дубай»
Ночуем в Дербенте
5 день:
Завтрак 7:30
Отправление к бархану
Бархан Сарыкум, прогулка, фотосессия
Обед
Возвращение домой
Вас ожидает:
- Бархан Сарыкум — это второй по величине бархан в мире
- Сулакский каньон — одна из самых популярных природных достопримечательностей Дагестана
- Село Гамсутль — уникальное место, насчитывающее более полутора тысяч лет истории существования
- Карадахская теснина, она же «Ворота чудес», «Сланцевое ущелье», Бецъкварили (на аварском — темное, слепое ущелье)
- Дербент — один из древнейших городов на территории Российской Федерации
- Богатое культурное и историческое наследие
- Национальная кухня
С собой рекомендуем взять:
- Куртку непромокаемую или дождевик
- Сандалии или тапочки для ходьбы по реке (Салтинский водопад)
- Купальные принадлежности
Организаторские моменты:
- Если у Вас имеются противопоказания по здоровью, Вы обязаны сообщить об этом организатору поездки.
- Организатор имеет право изменить программу экскурсионного тура.
- Участники из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов могут прилетать в аэропорт Минеральные Воды.