Знаковые достопримечательности Тулы и поездка на Куликово поле
Индивидуальный тур в Туле

Познакомиться с архитектурными памятниками города и почувствовать себя участником Куликовской битвы

Приглашаем познакомиться со старинным городом с богатым прошлым. Вы прогуляетесь по живописной набережной Упы и территории древнего кремля. Посмотрите на дворянские и купеческие дома 18-19 веков и узнаете истории из жизни их обитателей.

Увидите интересные памятники, например, самый известный — тульскому Левше, сумевшему подковать блоху.

Во второй день вас ждёт поездка на Куликово поле — символ воинской славы русского народа — и посещение музея и мемориала, посвящённых этому событию.
Знаковые достопримечательности Тулы и поездка на Куликово поле
Знаковые достопримечательности Тулы и поездка на Куликово поле
Знаковые достопримечательности Тулы и поездка на Куликово поле
Знаковые достопримечательности Тулы и поездка на Куликово поле
Знаковые достопримечательности Тулы и поездка на Куликово поле
Знаковые достопримечательности Тулы и поездка на Куликово поле
Знаковые достопримечательности Тулы и поездка на Куликово поле
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Приезд, размещение в отеле, экскурсия по городу

По приезде в Тулу вы самостоятельно заселитесь в отель и встретитесь с гидом, чтобы отправиться на пешеходную экскурсию. Вы рассмотрите архитектуру кремля, прогуляетесь по Кремлёвскому скверу, самому старому в городе, увидите дворянские и купеческие дома 18-19 веков: дом аптекаря Белявского, где сейчас расположен музей «Старая тульская аптека», дом купца Белобородова, внук которого изобрёл хроматическую гармонь — прообраз современного баяна; здание бывшей Казённой палаты, которой управлял М. Е. Салтыков-Щедрин, здание бывшего Дворянского собрания.

Посмотрите на памятник Пушкину и драматический театр и узнаете, какие знаменитые русские актёры начинали свою карьеру на его подмостках. Пройдётесь по Старому Посаду — заповедной улице Пятницкой — со старинными зданиями, гид расскажет истории из жизни их обитателей.

Побываете у Благовещенской церкви 17-го века, познакомитесь с памятниками С. И. Мосину, Левше — символу рабочего мастерства, Петру I и Никите Демидову. Полюбуетесь живописными видами с набережной Упы.

Приезд, размещение в отеле, экскурсия по городуПриезд, размещение в отеле, экскурсия по городуПриезд, размещение в отеле, экскурсия по городуПриезд, размещение в отеле, экскурсия по городуПриезд, размещение в отеле, экскурсия по городуПриезд, размещение в отеле, экскурсия по городу
2 день

Куликово поле: Музей Куликовской битвы, мемориал на Красном холме

Сегодня отправляемся на Куликово поле (~120 км). По прибытии посетим Музей Куликовской битвы, со времён которой прошло уже семь столетий. Вы не только узнаете множество подробностей об этом событии, но и сможете почувствовать себя его участником. Как по полю двигались войска? Где прятался знаменитый Засадный полк, решивший исход сражения? Какой тактики придерживался Мамай? — Интерактивный макет поможет проследить за ходом битвы.

Экспонаты музея также познакомят вас с русскими княжествами 14-го века, с тем, как выглядела столица Золотой Орды — город Сарай, какие силы столкнулись на Поле. Вместе с князем московским Дмитрием Ивановичем вы сможете пройти ратный путь от Москвы до Куликова поля и узнать, как великий князь получил почётное имя Донской.

После обеда вас ждёт экскурсия по мемориалу на Красном холме Куликова поля, где, по преданию, перед сражением располагалась ставка Мамая и откуда начали движение силы Орды. Осмотрим и главный символ Куликовской битвы и великой победы — памятник Дмитрию Донскому авторства архитектора А. П. Брюллова — чугунную колонну высотой 30 метров, воздвигнутую в 1850 году.

Куликово поле: Музей Куликовской битвы, мемориал на Красном холмеКуликово поле: Музей Куликовской битвы, мемориал на Красном холмеКуликово поле: Музей Куликовской битвы, мемориал на Красном холмеКуликово поле: Музей Куликовской битвы, мемориал на Красном холмеКуликово поле: Музей Куликовской битвы, мемориал на Красном холмеКуликово поле: Музей Куликовской битвы, мемориал на Красном холме

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Тула, 15:00 (время можем сдвинуть по вашему желанию)
Завершение: Тула, около 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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