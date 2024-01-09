По приезде в Тулу вы самостоятельно заселитесь в отель и встретитесь с гидом, чтобы отправиться на пешеходную экскурсию. Вы рассмотрите архитектуру кремля, прогуляетесь по Кремлёвскому скверу, самому старому в городе, увидите дворянские и купеческие дома 18-19 веков: дом аптекаря Белявского, где сейчас расположен музей «Старая тульская аптека», дом купца Белобородова, внук которого изобрёл хроматическую гармонь — прообраз современного баяна; здание бывшей Казённой палаты, которой управлял М. Е. Салтыков-Щедрин, здание бывшего Дворянского собрания.

Посмотрите на памятник Пушкину и драматический театр и узнаете, какие знаменитые русские актёры начинали свою карьеру на его подмостках. Пройдётесь по Старому Посаду — заповедной улице Пятницкой — со старинными зданиями, гид расскажет истории из жизни их обитателей.

Побываете у Благовещенской церкви 17-го века, познакомитесь с памятниками С. И. Мосину, Левше — символу рабочего мастерства, Петру I и Никите Демидову. Полюбуетесь живописными видами с набережной Упы.