Познакомиться с архитектурными памятниками города и почувствовать себя участником Куликовской битвы
Увидите интересные памятники, например, самый известный — тульскому Левше, сумевшему подковать блоху.
Во второй день вас ждёт поездка на Куликово поле — символ воинской славы русского народа — и посещение музея и мемориала, посвящённых этому событию.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 950 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Приезд, размещение в отеле, экскурсия по городу
По приезде в Тулу вы самостоятельно заселитесь в отель и встретитесь с гидом, чтобы отправиться на пешеходную экскурсию. Вы рассмотрите архитектуру кремля, прогуляетесь по Кремлёвскому скверу, самому старому в городе, увидите дворянские и купеческие дома 18-19 веков: дом аптекаря Белявского, где сейчас расположен музей «Старая тульская аптека», дом купца Белобородова, внук которого изобрёл хроматическую гармонь — прообраз современного баяна; здание бывшей Казённой палаты, которой управлял М. Е. Салтыков-Щедрин, здание бывшего Дворянского собрания.
Посмотрите на памятник Пушкину и драматический театр и узнаете, какие знаменитые русские актёры начинали свою карьеру на его подмостках. Пройдётесь по Старому Посаду — заповедной улице Пятницкой — со старинными зданиями, гид расскажет истории из жизни их обитателей.
Побываете у Благовещенской церкви 17-го века, познакомитесь с памятниками С. И. Мосину, Левше — символу рабочего мастерства, Петру I и Никите Демидову. Полюбуетесь живописными видами с набережной Упы.
Куликово поле: Музей Куликовской битвы, мемориал на Красном холме
Сегодня отправляемся на Куликово поле (~120 км). По прибытии посетим Музей Куликовской битвы, со времён которой прошло уже семь столетий. Вы не только узнаете множество подробностей об этом событии, но и сможете почувствовать себя его участником. Как по полю двигались войска? Где прятался знаменитый Засадный полк, решивший исход сражения? Какой тактики придерживался Мамай? — Интерактивный макет поможет проследить за ходом битвы.
Экспонаты музея также познакомят вас с русскими княжествами 14-го века, с тем, как выглядела столица Золотой Орды — город Сарай, какие силы столкнулись на Поле. Вместе с князем московским Дмитрием Ивановичем вы сможете пройти ратный путь от Москвы до Куликова поля и узнать, как великий князь получил почётное имя Донской.
После обеда вас ждёт экскурсия по мемориалу на Красном холме Куликова поля, где, по преданию, перед сражением располагалась ставка Мамая и откуда начали движение силы Орды. Осмотрим и главный символ Куликовской битвы и великой победы — памятник Дмитрию Донскому авторства архитектора А. П. Брюллова — чугунную колонну высотой 30 метров, воздвигнутую в 1850 году.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тула, 15:00 (время можем сдвинуть по вашему желанию)Завершение: Тула, около 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.