Групповая обзорная экскурсия ⛳ по Нью-Йорку с аудиогидом. Билет 🎫 действителен в течение 24 часов. Вы можете неоднократно выходить и садиться в автобус на любых остановках маршрута.

Автобус делает остановку около 30 главных достопримечательностей 🏛️ Нью-Йорка. Есть два маршрута:

1. Downtown Loop

Подходит для тех, кто хочет познакомиться с городом и южной частью острова Манхэттен.

Частота: каждые 15-20 минут

2. Uptown Loop

Этот маршрут проходит через самое сердце города и его жилой части.

Частота: каждые 15-20 минут

Остановки:

1. Time Square North

2. Time Square South

3. Empire State Building

4. Korea Town

5. Flatiron District

6. Union Square

7. Greenwich Village

8. NoHo

9. SoHo/Little Italy

10. Chinatown

11. World Trade Center/City Hall

12. Statue of Liberty/Battery Park

13. Batter Park/Battery Place

14. High Line

15. Madison Square Garden

16. Rockefeller Center

17. Central Park & Columbus Circle

18. Lincoln Center Plaza

19. Dakota/Strawberry Fields

20. American Museum of Natural History

21. Cathedral of St. John the Divine

22. Grant's Tomb/Riverside Church

23. Apollo Theatre/Harlem

24. Museum of the City of New York

25. The Guggenheim Museum

26. The Metropolitan Museum of Art

27. The Frick Museum

28. Central Park Zoo

29. Central Park South