Почувствовать столичный вайб и вместе с тем умиротворение. Увидеть, как древние традиции переплетаются с современностью. Посетить важнейшие места города и не потратить много сил и времени. Добро пожаловать в VIP-тур по Бангкоку! В вашем распоряжении — комфортабельный автомобиль, русскоговорящий гид и продуманный до мелочей маршрут. Путешествуя с нами, вы откроете для себя столицу Таиланда и лучше поймёте страну.
Маршрут отлично подойдёт для тех, кто впервые оказался в Таиланде или приехал сюда за разнообразными впечатлениями. Вас ждут знаковые памятники тайской архитектуры, погружение в местный колорит и возможность изучить все грани сиамской культуры всего за несколько часов. Вы увидите: