Сияющие дворцы, буддийские храмы, современные кварталы — как охватить знаковые места Бангкока за один раз? И при этом составить верное впечатление о столице Сиама? Маршрут построен! В сопровождении гида вы увидите ансамбль Королевского дворца и познакомитесь с тайской культурой в самом искусном исполнении. А затем окунётесь в жизнь большого города, который удивит своим многообразием не меньше, чем чудеса королевского двора.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

О Таиланде — с любовью

Почувствовать столичный вайб и вместе с тем умиротворение. Увидеть, как древние традиции переплетаются с современностью. Посетить важнейшие места города и не потратить много сил и времени. Добро пожаловать в VIP-тур по Бангкоку! В вашем распоряжении — комфортабельный автомобиль, русскоговорящий гид и продуманный до мелочей маршрут. Путешествуя с нами, вы откроете для себя столицу Таиланда и лучше поймёте страну.

Весь Бангкок за один день

Маршрут отлично подойдёт для тех, кто впервые оказался в Таиланде или приехал сюда за разнообразными впечатлениями. Вас ждут знаковые памятники тайской архитектуры, погружение в местный колорит и возможность изучить все грани сиамской культуры всего за несколько часов. Вы увидите:

Королевский дворец — одну из самых почитаемых святынь в Таиланде. Местный гид расскажет о зданиях, составляющих храмовый ансамбль. Поможет представить, что находится во внутренних дворах, скрытых от публики. И проведёт экскурсию по Храму Изумрудного Будды .

— одну из самых почитаемых святынь в Таиланде. Местный гид расскажет о зданиях, составляющих храмовый ансамбль. Поможет представить, что находится во внутренних дворах, скрытых от публики. И проведёт экскурсию по . Канал реки Чао Прая — здесь вы совершите индивидуальную прогулку на традиционной лодке. Узнаете, как местные жители используют главную водную артерию города.

— здесь вы совершите индивидуальную прогулку на традиционной лодке. Узнаете, как местные жители используют главную водную артерию города. Храм Лежащего Будды — отличное место, чтобы загадать желание и полюбоваться мозаичными пагодами

— отличное место, чтобы загадать желание и полюбоваться мозаичными пагодами Байок Скай — самое высокое здание Бангкока, где на 76-м этаже вас ждёт шведский стол с интернациональной кухней и местными блюдами

— самое высокое здание Бангкока, где на 76-м этаже вас ждёт шведский стол с интернациональной кухней и местными блюдами Одно из мест на ваш выбор — самый большой торговый центр Юго-Восточной Азии Сиам Парагон либо Храм Золотого Будды Ват Траймит

Организационные детали