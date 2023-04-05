Королевский Бангкок. Индивидуальный VIP-тур

Окунуться в восточное изобилие: сокровища королей, тайская экзотика и энергия мегаполиса

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Сияющие дворцы, буддийские храмы, современные кварталы — как охватить знаковые места Бангкока за один раз? И при этом составить верное впечатление о столице Сиама? Маршрут построен! В сопровождении гида вы увидите ансамбль Королевского дворца и познакомитесь с тайской культурой в самом искусном исполнении.

А затем окунётесь в жизнь большого города, который удивит своим многообразием не меньше, чем чудеса королевского двора.
Королевский Бангкок. Индивидуальный VIP-тур
Королевский Бангкок. Индивидуальный VIP-тур
Королевский Бангкок. Индивидуальный VIP-тур
Королевский Бангкок. Индивидуальный VIP-тур
Королевский Бангкок. Индивидуальный VIP-тур
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

О Таиланде — с любовью

Почувствовать столичный вайб и вместе с тем умиротворение. Увидеть, как древние традиции переплетаются с современностью. Посетить важнейшие места города и не потратить много сил и времени. Добро пожаловать в VIP-тур по Бангкоку! В вашем распоряжении — комфортабельный автомобиль, русскоговорящий гид и продуманный до мелочей маршрут. Путешествуя с нами, вы откроете для себя столицу Таиланда и лучше поймёте страну.

Весь Бангкок за один день

Маршрут отлично подойдёт для тех, кто впервые оказался в Таиланде или приехал сюда за разнообразными впечатлениями. Вас ждут знаковые памятники тайской архитектуры, погружение в местный колорит и возможность изучить все грани сиамской культуры всего за несколько часов. Вы увидите:

  • Королевский дворец — одну из самых почитаемых святынь в Таиланде. Местный гид расскажет о зданиях, составляющих храмовый ансамбль. Поможет представить, что находится во внутренних дворах, скрытых от публики. И проведёт экскурсию по Храму Изумрудного Будды.
  • Канал реки Чао Прая — здесь вы совершите индивидуальную прогулку на традиционной лодке. Узнаете, как местные жители используют главную водную артерию города.
  • Храм Лежащего Будды — отличное место, чтобы загадать желание и полюбоваться мозаичными пагодами
  • Байок Скай — самое высокое здание Бангкока, где на 76-м этаже вас ждёт шведский стол с интернациональной кухней и местными блюдами
  • Одно из мест на ваш выбор — самый большой торговый центр Юго-Восточной Азии Сиам Парагон либо Храм Золотого Будды Ват Траймит

Организационные детали

  • Тур проводится индивидуально, цена указана за 1 человека. Доплата за каждого последующего участника составит $100.
  • В стоимость включены:
    — индивидуальный трансфер на комфортабельном автомобиле
    — индивидуальный русский гид на протяжении всей экскурсии
    — индивидуальный тайский гид в Королевском дворце и храмах
    — билеты в храмы и Королевский дворец
    — индивидуальное катание на лодке
    — посещение смотровой площадки в Байок Скай
    — обед в Байок Скай
    — посещение ТРЦ Сиам Парагон или Храма Золотого Будды
    — питьевая вода в автомобиле

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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