Увидеть 4 удивительных водопада, искупаться в горячих источниках и сплавиться на плоту по Кхвэяй
Мы продумали всё от проживания до необходимого снаряжения, поэтому вам остаётся только наслаждаться красотой природы.
ноя
ноя
ноя
дек
дек
дек
дек
даты
Описание
Организационные детали
Мы заберём вас от места проживания в Паттайе.
Программа тура по дням
Водопады Эраван и Сай Йок Яй
Около 05:00 заберём вас из отеля в Паттайе и поедем в национальный парк «Эраван». По пути сделаем остановку на завтрак. По прибытии направимся к главной достопримечательности парка — водопаду Эраван. Он состоит из семи каскадов и получил своё название потому, что седьмой каскад похож по форме на мифического трёхголового белого слона Эраван.
В 14:00 состоится обед, а уже к 16:00 мы доберёмся до водопада Сай Йок Яй. В национальном парке «Сай Йок» вы покатаетесь на плоту по реке Кхвэяй, искупаетесь под водопадом.
К 19:00 приедем в отель и поужинаем.
Горячие источники Хиндад, водопады Па Тад и Сай Йок Нои
После завтрака в отеле отправимся к горячим источникам Хиндад, которые пользуются популярностью не только среди туристов, но и среди местных жителей. Считается, что воды источника улучшают иммунитет и стабилизируют артериальное давление. Вы сможете искупаться в оздоровительных бассейнах.
Далее нас ждёт водопад Па Тад, расположившийся в «Srinakarin Dam National Park». Его окружает тропический лес, а вода удивляет своим бирюзовым оттенком. Искупавшись, посетим водопад Сай Йок Нои, образованный большим ручьём, впадающим в реку Кхвэяй. Он не может похвастаться свой высотой, но не уступает по красоте водопадам, которые мы успели увидеть.
Пообедав, вернёмся в Паттайю.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберём вас от отеля в Паттайе, 05:00Завершение: Паттайя, после 14:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.