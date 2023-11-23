Провинция водопадов: путешествие в Канчанабури из Паттайи

Увидеть 4 удивительных водопада, искупаться в горячих источниках и сплавиться на плоту по Кхвэяй

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Тропические леса и шум воды, разбивающейся о камни, — похоже на сказку, правда? Приглашаем отправиться в двухдневный тур в провинцию Канчанабури, чтобы посетить живописные национальные парки и полюбоваться водопадами.

Мы продумали всё от проживания до необходимого снаряжения, поэтому вам остаётся только наслаждаться красотой природы.
Провинция водопадов: путешествие в Канчанабури из Паттайи
Провинция водопадов: путешествие в Канчанабури из Паттайи
Провинция водопадов: путешествие в Канчанабури из Паттайи
Провинция водопадов: путешествие в Канчанабури из Паттайи
Провинция водопадов: путешествие в Канчанабури из Паттайи
Провинция водопадов: путешествие в Канчанабури из Паттайи
Провинция водопадов: путешествие в Канчанабури из Паттайи
Провинция водопадов: путешествие в Канчанабури из Паттайи
Провинция водопадов: путешествие в Канчанабури из Паттайи
Провинция водопадов: путешествие в Канчанабури из Паттайи
Провинция водопадов: путешествие в Канчанабури из Паттайи
Провинция водопадов: путешествие в Канчанабури из Паттайи
Ближайшие даты:
23
ноя
26
ноя
30
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дек
7
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10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Мы заберём вас от места проживания в Паттайе.

Программа тура по дням

1 день

Водопады Эраван и Сай Йок Яй

Около 05:00 заберём вас из отеля в Паттайе и поедем в национальный парк «Эраван». По пути сделаем остановку на завтрак. По прибытии направимся к главной достопримечательности парка — водопаду Эраван. Он состоит из семи каскадов и получил своё название потому, что седьмой каскад похож по форме на мифического трёхголового белого слона Эраван.

В 14:00 состоится обед, а уже к 16:00 мы доберёмся до водопада Сай Йок Яй. В национальном парке «Сай Йок» вы покатаетесь на плоту по реке Кхвэяй, искупаетесь под водопадом.

К 19:00 приедем в отель и поужинаем.

Водопады Эраван и Сай Йок ЯйВодопады Эраван и Сай Йок ЯйВодопады Эраван и Сай Йок ЯйВодопады Эраван и Сай Йок ЯйВодопады Эраван и Сай Йок ЯйВодопады Эраван и Сай Йок ЯйВодопады Эраван и Сай Йок Яй
2 день

Горячие источники Хиндад, водопады Па Тад и Сай Йок Нои

После завтрака в отеле отправимся к горячим источникам Хиндад, которые пользуются популярностью не только среди туристов, но и среди местных жителей. Считается, что воды источника улучшают иммунитет и стабилизируют артериальное давление. Вы сможете искупаться в оздоровительных бассейнах.

Далее нас ждёт водопад Па Тад, расположившийся в «Srinakarin Dam National Park». Его окружает тропический лес, а вода удивляет своим бирюзовым оттенком. Искупавшись, посетим водопад Сай Йок Нои, образованный большим ручьём, впадающим в реку Кхвэяй. Он не может похвастаться свой высотой, но не уступает по красоте водопадам, которые мы успели увидеть.

Пообедав, вернёмся в Паттайю.

Горячие источники Хиндад, водопады Па Тад и Сай Йок НоиГорячие источники Хиндад, водопады Па Тад и Сай Йок НоиГорячие источники Хиндад, водопады Па Тад и Сай Йок НоиГорячие источники Хиндад, водопады Па Тад и Сай Йок НоиГорячие источники Хиндад, водопады Па Тад и Сай Йок Нои

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберём вас от отеля в Паттайе, 05:00
Завершение: Паттайя, после 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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