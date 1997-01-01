  1. Таиланд
  2. Пхукет
  3. Экскурсии

Аквапарк на Пхукете

Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Пхукета
Аквапарк на Пхукете
Задать вопрос
  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🧜‍♂️Идём в аквапарк

  • $54 за человека

    Купить билеты
Аквапарк на Пхукете
Аквапарк на Пхукете

Что вы увидите

  • Аквапарк на Пхукете
Аквапарки любят все, ведь это место, где весело 🥳 всей семье. Но если это аквапарк Пхукета, то вас ждут не только развлечения, но и масса впечатлений и адреналина! Аквапарк Splash Jungle состоит из множества игровых зон, каждая из которых была создана с соблюдением особенного стиля и определенных аттракционов 🎡. Всегда заполнены горки Superbowl и Boomerang, на которые попасть стремятся как дети, так и взрослые. Безусловным лидером по количеству восторженных отзывов выступает «Ленивая река» — размеренное течение длиной 335 метров с очень непредсказуемым финалом. Масштаб развлечений, предлагаемых аквапарком Пхукета, поражает: спиральные горки и водовороты, по которым можно съехать на надувных подушках, огромные бассейны с искусственными волнами и непредсказуемыми гейзерами, разнообразные кафе, массажные кабинеты и даже пляж 🏖️. Учитывая, что Splash Jungle один из лучших, стоимость его посещения относительно невысокая. Не пугают и цены в кафе, а значит вы всегда можете перекусить, чтобы восстановить силы после многочисленных аттракционов. Аквапарк на Пхукете – это веселое и запоминающееся времяпровождение. Сюда вы можете попасть не взирая на погодные немилости. Его удивительная яркая атмосфера обязательно вам понравится!
Что входит
  • Входной билет
Что не входит
  • Трансфер
  • Питание и напитки
Начало и место завершения
🚩 Ресепция Вашего отеля
Аквапарк на Пхукете
Аквапарк на Пхукете
Аквапарк на Пхукете
Аквапарк на Пхукете
Аквапарк на Пхукете

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алекс Т.
Алекс Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Алекс Т. проводит ещё 6 экскурсий

Жемчужины Андамана за один день
$128
12 часов
Жемчужины Андамана за один день
10 отзывов
Сафари Као Лак с Пхукета
$45
9 часов
Сафари Као Лак с Пхукета
8 отзывов
Острова Майтон, Корал и Рача
$42
9 часов
Острова Майтон, Корал и Рача
5 отзывов
Удивительная Пханг Нга
$55
8 часов
Удивительная Пханг Нга
1 отзыв
Четыре острова за один день: Пхи-Пхи, Бамбу, Кай и Майтон
$70
9 часов
Четыре острова за один день: Пхи-Пхи, Бамбу, Кай и Майтон
1 отзыв
На большом корабле к острову Джеймса Бонда
$50
8 часов
На большом корабле к острову Джеймса Бонда
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Пхукете

Первое свидание с Пхукетом
$128
5.5 часов
Первое свидание с Пхукетом
98 отзывов
Захватывающие панорамы и великолепные храмы на автомобильной экскурсии
Неизведанный Пхукет — обзорный мототур
$220
5 часов
Неизведанный Пхукет — обзорный мототур
37 отзывов
Посетить недоступные аутентичные места острова и погрузиться в тайскую культуру
Пхукет для новичков
$120
6.5 часов
Пхукет для новичков
28 отзывов
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
Детский тур по Пхукету
$100
5 часов
Детский тур по Пхукету
23 отзыва
Увлекательное знакомство с природой, животным миром и развлечениями острова для детей и взрослых!
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
$42
9 часов
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
22 отзыва
Буддистские святыни, сплав по реке, сафари на слонах и водопад за один день
Чудеса провинции Пханг Нга
$54
8 часов
Чудеса провинции Пханг Нга
14 отзывов
Посетить буддийские храмы и плавучую деревню, искупаться в водопаде и насладиться природой Таиланда