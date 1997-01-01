Аквапарки любят все, ведь это место, где весело 🥳 всей семье. Но если это аквапарк Пхукета, то вас ждут не только развлечения, но и масса впечатлений и адреналина! Аквапарк Splash Jungle состоит из множества игровых зон, каждая из которых была создана с соблюдением особенного стиля и определенных аттракционов 🎡. Всегда заполнены горки Superbowl и Boomerang, на которые попасть стремятся как дети, так и взрослые. Безусловным лидером по количеству восторженных отзывов выступает «Ленивая река» — размеренное течение длиной 335 метров с очень непредсказуемым финалом. Масштаб развлечений, предлагаемых аквапарком Пхукета, поражает: спиральные горки и водовороты, по которым можно съехать на надувных подушках, огромные бассейны с искусственными волнами и непредсказуемыми гейзерами, разнообразные кафе, массажные кабинеты и даже пляж 🏖️. Учитывая, что Splash Jungle один из лучших, стоимость его посещения относительно невысокая. Не пугают и цены в кафе, а значит вы всегда можете перекусить, чтобы восстановить силы после многочисленных аттракционов. Аквапарк на Пхукете – это веселое и запоминающееся времяпровождение. Сюда вы можете попасть не взирая на погодные немилости. Его удивительная яркая атмосфера обязательно вам понравится!