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Четыре жемчужины Андаманского моря (2 дня)

Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Пхукета
Четыре жемчужины Андаманского моря (2 дня)
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  • 👥Групповая
  • 🤿Изучаем мир под водой
  • 🌓Двухдневная
  • 🕐Длительность 36 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $170 за человека

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Четыре жемчужины Андаманского моря (2 дня)
Четыре жемчужины Андаманского моря (2 дня)

Что вы увидите

  • Майя Бэй
  • лагуне Пилей
  • пещера Викингов
  • острова Пхи Пхи
  • остров Джеймса Бонда
  • пещера Плодородия
  • плавучая деревня Паньи
  • остров Ранг Яй
День первый: виды архипелага Пхи-Пхи
Мы отправимся к острову Майя Бэй, где снимали фильм 🎥 «Пляж» с Леонардо Дикаприо. Вы искупаетесь в живописной лагуне Пилей, окруженной тропической зеленью, узнаете, что за наскальные рисунки изображены в пещере Викингов. Пообщаетесь с обезьянками на пляже и исследуете с трубкой и маской подводный мир острова Пхи Пхи Дон. А после прекрасного заката, которым вы насладитесь на удобной обзорной площадке, вас ждут тайский бокс и огненное шоу!
День второй: Фотогеничные острова
Программа второго дня не менее насыщенная. После завтрака отправимся к полуострову Райлей, который входит в топ-10 красивейших пляжей мира, и навестим остров 🏝️ Джеймса Бонда — Инстаграм взорвется от сделанных здесь фотографий. Вы узнаете, почему пещера Плодородия так называется, исследуете лагуны острова Панак и пообедаете в плавучей деревне Паньи — морские цыгане построили свои дома прямо над водой! А закончится путешествие пляжным отдыхом на белоснежных песках острова Ранг Яй.
Подробная программа
День 1
05:30-06:00 — Выезд из вашего отеля на пирс Чалонг
06:30 — Раннее отправление к Майя Бей
08:00 — Осмотр достопримечательностей 🏛️ бухты Loh Samah
08:50 — Купание в лагуне Пилей
09:00 — Осмотр достопримечательностей пещеры Викингов
09:15 — Посещение пляжа с обезьянами
09:30 — Снорклинг вблизи острова Пхи Пхи Дон
10:30 — Свободное время и купание на острове Бамбу
12:30 — Обед на острове Пхи Пхи Дон
13:30 — Заселение в отель 🏨 на острове Пхи Пхи Дон, купание в бассейне
16:30 — Закат на смотровой площадке
19:00 — Ужин в отеле
20:00 — Ночная жизнь острова Пхи Пхи: Тайский бокс и огненное шоу
День 2
07:00 — Выселение из отеля и завтрак
08:00 — Отправление на полуостров Рай Лей провинции Краби, посещение пещеры Прананг
09:20 — Возможность сфотографировать зимний дворец Короля
10:00 — Осмотр достопримечательностей острова Хонг провинции Краби
11:30 — Вкусный обед на острове Паньи — деревня морских цыган
13:00 — Посещение острова Джеймса Бонда
13:30 — Катание на каноэ возле острова Хонг. Осмотр сталагмитов и сталактитов острова Панак
14:30 — Отдых на острове Ранг Яй
16:30 — Отправление на пирс Чалонг, возвращение в отель
Важная информация
  • За одноместное заселение доплата 1000 бат.
  • Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
  • Рекомендуем взять с собой: купальник/плавки, солнцезащитные очки, крем, фотоаппарат, удобную обувь, сменную одежду, головной убор, карманные деньги.
  • Экскурсия проходит на скоростной лодке ⚓, поэтому противопоказана беременным женщинам и детям до 1 года.
  • Маршрут и тайминг являются ознакомительными. Программа экскурсии 🧭 может быть незначительна изменена из-за погоды или других непредвиденных обстоятельств.
Что входит
  • В стоимость входит: полное питание и безалогольные напитки
  • фрукты на борту катера
  • трансфер на минивэне с кондиционером туда и обратно
  • страховка
  • спасательные жилеты
  • трубки и маски для плавания
  • входные билеты в национальный парк
  • проживание в отеле (номер делюкс).
Что не входит
  • Фотосессия на экскурсии
  • Алкогольные напитки
Начало и место завершения
🚩 Ресепция Вашего отеля
Четыре жемчужины Андаманского моря (2 дня)
Четыре жемчужины Андаманского моря (2 дня)
Четыре жемчужины Андаманского моря (2 дня)
Четыре жемчужины Андаманского моря (2 дня)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алекс Т.
Алекс Т.
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