День первый: виды архипелага Пхи-Пхи
Мы отправимся к острову Майя Бэй, где снимали фильм 🎥 «Пляж» с Леонардо Дикаприо. Вы искупаетесь в живописной лагуне Пилей, окруженной тропической зеленью, узнаете, что за наскальные рисунки изображены в пещере Викингов. Пообщаетесь с обезьянками на пляже и исследуете с трубкой и маской подводный мир острова Пхи Пхи Дон. А после прекрасного заката, которым вы насладитесь на удобной обзорной площадке, вас ждут тайский бокс и огненное шоу!
День второй: Фотогеничные острова
Программа второго дня не менее насыщенная. После завтрака отправимся к полуострову Райлей, который входит в топ-10 красивейших пляжей мира, и навестим остров 🏝️ Джеймса Бонда — Инстаграм взорвется от сделанных здесь фотографий. Вы узнаете, почему пещера Плодородия так называется, исследуете лагуны острова Панак и пообедаете в плавучей деревне Паньи — морские цыгане построили свои дома прямо над водой! А закончится путешествие пляжным отдыхом на белоснежных песках острова Ранг Яй.
Подробная программа
День 1
05:30-06:00 — Выезд из вашего отеля на пирс Чалонг
06:30 — Раннее отправление к Майя Бей
08:00 — Осмотр достопримечательностей 🏛️ бухты Loh Samah
08:50 — Купание в лагуне Пилей
09:00 — Осмотр достопримечательностей пещеры Викингов
09:15 — Посещение пляжа с обезьянами
09:30 — Снорклинг вблизи острова Пхи Пхи Дон
10:30 — Свободное время и купание на острове Бамбу
12:30 — Обед на острове Пхи Пхи Дон
13:30 — Заселение в отель 🏨 на острове Пхи Пхи Дон, купание в бассейне
16:30 — Закат на смотровой площадке
19:00 — Ужин в отеле
20:00 — Ночная жизнь острова Пхи Пхи: Тайский бокс и огненное шоу
День 2
07:00 — Выселение из отеля и завтрак
08:00 — Отправление на полуостров Рай Лей провинции Краби, посещение пещеры Прананг
09:20 — Возможность сфотографировать зимний дворец Короля
10:00 — Осмотр достопримечательностей острова Хонг провинции Краби
11:30 — Вкусный обед на острове Паньи — деревня морских цыган
13:00 — Посещение острова Джеймса Бонда
13:30 — Катание на каноэ возле острова Хонг. Осмотр сталагмитов и сталактитов острова Панак
14:30 — Отдых на острове Ранг Яй
16:30 — Отправление на пирс Чалонг, возвращение в отель
Важная информация
- За одноместное заселение доплата 1000 бат.
- Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
- Рекомендуем взять с собой: купальник/плавки, солнцезащитные очки, крем, фотоаппарат, удобную обувь, сменную одежду, головной убор, карманные деньги.
- Экскурсия проходит на скоростной лодке ⚓, поэтому противопоказана беременным женщинам и детям до 1 года.
- Маршрут и тайминг являются ознакомительными. Программа экскурсии 🧭 может быть незначительна изменена из-за погоды или других непредвиденных обстоятельств.