Евгений К. проводит ещё 6 экскурсий

Программа проходит недалеко от островов Рача Яй, до которого Вас доставит наш комфортабельный корабль. Под руководством опытного инструктора Вы, надев профессиональное оборудование, научитесь дышать под водой, и по знакомитесь с обитателями морских глубин. При этом программа не требует специальной подготовки, так как максимальная глубина погружения 5-6 метров, что абсолютно безопасно даже для ребенка. С одним инструктором будут нырять только два человека, что является практически индивидуальным занятием.

Дорога до места погружения и обратно по Андаманскому морю станет отличной водной экскурсией и подарит Вам массу приятных эмоций. Наш корабль оборудован всем необходимым для комфортного отдыха: душем, туалетом, кондиционированным салоном и палубой для загара. В течении дня Вам будут предложенный сытный обед, прохладительные напитки и фрукты 🍉, а так же Вы сможете поплавать с ластами и маской.

Дайверы, которые уже имеют сертификат или хотят повысить категорию своего документа, мы ждем Вас! Для вас есть программы сафари на острова Пхи пхи и Симиланы. Откройте для себя красоты и глубины Андаманского моря!

Необходимые требования: возраст не менее 8 лет, хорошее самочувствие (отсутствие ОРЗ, отита)