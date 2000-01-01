Евгений К. проводит ещё 6 экскурсий

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Дайвинг у острова Рача Яй

Евгений К.
Евгений К. – Гид из Пхукета
Дайвинг около острова Рача Яй подойдет всем туристам, независимо от уровня их подготовки.

Небольшая глубина делает место идеальным для новичков.

Опытный тренер будет погружаться вместе с вами.

Под водой вы увидите диковинных рыбок, каракатиц и скатов.

Нырять могут и дети от восьми лет.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $180 за человека

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Дайвинг у острова Рача Яй
Дайвинг у острова Рача Яй
Программа проходит недалеко от островов Рача Яй, до которого Вас доставит наш комфортабельный корабль. Под руководством опытного инструктора Вы, надев профессиональное оборудование, научитесь дышать под водой, и по знакомитесь с обитателями морских глубин. При этом программа не требует специальной подготовки, так как максимальная глубина погружения 5-6 метров, что абсолютно безопасно даже для ребенка. С одним инструктором будут нырять только два человека, что является практически индивидуальным занятием.
Дорога до места погружения и обратно по Андаманскому морю станет отличной водной экскурсией и подарит Вам массу приятных эмоций. Наш корабль оборудован всем необходимым для комфортного отдыха: душем, туалетом, кондиционированным салоном и палубой для загара. В течении дня Вам будут предложенный сытный обед, прохладительные напитки и фрукты 🍉, а так же Вы сможете поплавать с ластами и маской.
Дайверы, которые уже имеют сертификат или хотят повысить категорию своего документа, мы ждем Вас! Для вас есть программы сафари на острова Пхи пхи и Симиланы. Откройте для себя красоты и глубины Андаманского моря!
Необходимые требования: возраст не менее 8 лет, хорошее самочувствие (отсутствие ОРЗ, отита)
Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно (Ката, Карон, Патонг)
  • Фрукты
  • Напитки
  • Обед на корабле
  • Аренда снаряжения
  • 2 погружения
  • Инструктаж
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Дайвинг у острова Рача Яй
Дайвинг у острова Рача Яй
Дайвинг у острова Рача Яй
Дайвинг у острова Рача Яй

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгений К.
Евгений К.
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Евгений К. проводит ещё 6 экскурсий

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