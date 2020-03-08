22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Природа и развлечения Пхукета для детей и взрослых
Наше путешествие охватит места, которые не только понравятся детям, но и познакомят их с природой Пхукета и его богатым животным миром. Основная программа поездки, описанная ниже, может легко корректироваться по вашему желанию.
Всё о сказочном острове
По пути детей и взрослых ждет рассказ о быте тайцев, их повседневной жизни, специфике религии, удивительных особенностях тайской культуры и кухни. С моей помощью вы познакомитесь с местным животным миром, услышите о любопытных обычаях и традициях Таиланда и о главном спорте страны, тайском боксе. И, конечно, я отвечу на все ваши вопросы и расскажу о том, что будет интересно именно вам и вашим детям.