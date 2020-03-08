22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увлекательное знакомство с природой, животным миром и развлечениями острова для детей и взрослых!

Владимир
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Владимир – представитель гидов
Это семейное путешествие откроет перед вами самые захватывающие уголки острова Пхукет — от высотных панорам бухты Чалонг до морских глубин.

За один день вы объедете нетуристические смотровые площадки, покормите мартышек на Горе обезьян, прокатитесь на слониках, увидите сотни экзотических птиц и пройдете по подводному тоннелю Аквариума.

А сопровождать вас будут небанальные истории о традициях и быте тайцев, особенностях местной культуры и волшебной природе.

Интересно и весело будет и взрослым, и маленьким путешественникам!
$100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии22 отзыва
4.73
Детский тур по Пхукету
Детский тур по Пхукету

Что вас ожидает

Природа и развлечения Пхукета для детей и взрослых
Наше путешествие охватит места, которые не только понравятся детям, но и познакомят их с природой Пхукета и его богатым животным миром. Основная программа поездки, описанная ниже, может легко корректироваться по вашему желанию.

  • Аквариум Пхукета — здесь дети познакомятся с морскими обитателями острова, проходя по впечатляющему многометровому подводному тоннелю! Это приключение, похожее на погружение к морскому дну, позволит рассмотреть несколько сотен видов экзотических рыбок и других подводных жителей.
  • Затем отправимся на смотровую площадку с головокружительными видами на залив бухты Чалонг и главную морскую пристань Пхукета. Это тихий и уединенный уголок, где ничто не помешает вам любоваться тайской природой.
  • Смотровая башня Као Кад с обзором 360 градусов откроет перед вами еще более впечатляющие панорамы юго-восточной часть острова — с высоты более ста метров вы рассмотрите Пхукет-таун, районы Чалонг, Равай и остров Ко Лон, а в ясную погоду можно дотянуться взглядом даже до берегов Краби.
  • Парк Птиц, раскинувшийся на 12 акрах островной земли, стал домом для сотни видов птиц из Азии, Африки и Южной Америки. Лучшее место, чтобы познакомиться с пернатыми жителями Пхукета и сделать десятки ярких фотографий!
  • Катание на слониках — конечно, наше приключение не обойдется без тайского must-have. Ребята не только покатаются на дружелюбных животных, но и смогут покормить их.
  • Гора обезьян — один из самых высоких холмов острова, который носит свое название отнюдь не случайно. Здесь вы встретите невероятное количество мартышек, которые абсолютно не стесняются путешественников, позируют для фотографий и принимают угощения прямо из рук.

Всё о сказочном острове
По пути детей и взрослых ждет рассказ о быте тайцев, их повседневной жизни, специфике религии, удивительных особенностях тайской культуры и кухни. С моей помощью вы познакомитесь с местным животным миром, услышите о любопытных обычаях и традициях Таиланда и о главном спорте страны, тайском боксе. И, конечно, я отвечу на все ваши вопросы и расскажу о том, что будет интересно именно вам и вашим детям.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для детей от 4 лет.
  • По желанию в экскурсию можно включить следующие пункты: Музей ракушек, Ботанический сад, сад орхидей, дельфинарий, аквапарк, пляж с низко пролетающими самолетами, дом вверх дном.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: Аквариум — 180 бат взрослый, 100 бат детский; Парк птиц — 500 бат взрослый, 300 бат детский; катание на слониках — 900 бат взрослый, 600 бат детский.
  • Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле класса седан 2017 года.
  • Каждый пункт, который не входит в основную программу оплачивается дополнительно из расчета 600 бат за пункт.
  • Программу можно скорректировать по вашему желанию (уточняйте в переписке с гидом).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Детский тур по Пхукету
Детский тур по Пхукету
Детский тур по Пхукету
Детский тур по Пхукету
Детский тур по Пхукету
Детский тур по Пхукету
Детский тур по Пхукету
Детский тур по Пхукету
Детский тур по Пхукету

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
Когда человеку что-то нравится, у него горят глаза. Если вам нужен такой гид — он у вас есть! Я живу на Пхукете три года, все это время работаю гидом, а также собрал команду единомышленников, так же сильно любящих эту райскую страну. Объездил остров вдоль и поперек и знаю все его «секретные» места. Сфера моих интересов довольна обширна: тайский бокс, буддизм, путешествия, нетуристические тропы, быт и жизнь тайцев. А еще я знаю, как заставить макаку собирать кокосы и почему слон спит стоя, о чем с радостью расскажу. Тем, на которые у меня «есть что рассказать» о Таиланде столько, что не хватит ни недели, ни месяца. Я поделюсь с вами самым главным. До встречи на экскурсии!
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Ребёнок доволен, родители тоже
5 марта 2020
Вчера были на индивидуальной экскурсии "Детский тур по Пхукету" с гидом Иваном, все очень понравилось. Здорово, что маршрут экскурсии можно корректировать прямо по ходу экскурсии! Что-то интересное увидел, Иван сразу откликается, предлагает заехать посмотреть. Видно, что человек владеет информацией, на любые наши вопросы о жизни в Таиланде, нам были даны подробные ответы. Мы посетили ферму слонов, тигровый парк, гору обезьян, океанариум. Больше всего эмоций вызвали слоны и обезьяны, там действительно чувствуешь единение с природой))) В тигровом парке звери выглядят хорошо, особенно взрослые особи, а малыши находятся в спящем состоянии, если ребенок хочет именно контакта с тигренком, то заезжать туда смысла нет, тигрята ни на что не реагируют. Если хотите понаблюдать за тиграми, то посмотреть есть на что, тигры молодые, активные, играют друг с другом. От океанариума ожидали большего, территория небольшая, но для расширения кругозора съездить можно. Сразу оговорюсь, что желание поехать в океанариум было нашим, Иван не настаивал на поездке туда. Ещё раз повторюсь, гид предлагает вам свои варианты, а вы вносите корректировки по своему желанию, главное уложиться в отведенное время.
Могу точно сказать, что я бы порекомендовала своим знакомым воспользоваться услугами данного сайта и в частности гида Ивана.
23 февраля 2020
Большое спасибо Ивану. Получили именно то,
, что хотели. Ребенок доволен! И нам было интересно! Спасибо
19 февраля 2020
Не знаю, насколько вы будете довольны слонами, змеями, крокодилами и прочей живностью - тут все очень индивидуально, но организация отличная, много узнаете о Тайланде. Экскурсия индивидуальная, можно приспособить под свои запросы.
11 февраля 2020
Тур очень понравился, уложились в 5 часов, без птиц, возможно из-за пробок. Но мы и не хотели туда, поэтому и не расстроились. Гид, Стас, очень интересно рассказывал обо всем, его тоже рекомендую для семейной прогулки. Интересный, веждивы и добрый гид
29 января 2020
Индивидуальная экскурсия по приемлемой цене. Для тех, кого напрягают большие, шумные группы. Не надо беспокоится, что вашим детям не будет уделено достаточно внимания, или достанутся худшие места. Все лично для Вас и Ваших детей. Иван - наш гид - все рассказал, показал и ответил на вопросы.
21 января 2020
Идеальный вариант, если у вас 4х-летка..интересно, комфортно.. ребенок в восторге от животных!
Иван располагает к себе, интересно рассказывает и отвечает на все вопросы)
15 января 2020
Это не экскурсия, а водитель, который повозит вас по острову и поотвечает на вопросы. Программа не жёсткая, можно менять точки, главное уложиться в 5 часов. В принципе, удобно и ненапряжно.
10 января 2020
Взяли детский тур для знакомства с природой Таиланда. Из диких животных очень понравились мартышки на горе обезьян- ребёнок был впечатлён да и мы тоже! Крокодиловое шоу было грустным, но гид честно предупреждал, птицы тоже в клетках в ,,уставшем,, зоопарке. Слоны конечно трудяги , они привыкли к людям, милые-милые.
Иван отличный рассказчик и водитель, ассимилировался в Таиланде, поэтому рассказал много интересных моментов о жизни в Таиланде , спасибо большое за экскурсию! Согласны, что нужно брать экскурсию более широкого спектра , может быть с включением мартышек и слонов для детей, так было бы ещё интереснее. Рекомендуем!
4 января 2020
Практично составленный маршрут. Ни на одном пункте программы не было большого количества народа. С нами был гид Яков. Очень аккуратная манера вождения на полуужасных дорогах Королевства улыбок. Прекрасное преподнесение путевой информации, четкие ответы на задаваемые вопросы. Очень интересная коллекция обитателей морских глубин в океанариуме. Увидены экземпляры, которых нет в других океанариумах. На горе обезьян гидом Яковом были разъяснены правила общения с обезьянами. Сами обезьяны более «воспитанны и культурны», чем на Бали. Парк птиц тоже очень понравится, особенно личное общение с мелкими попугаями. А вот катание на слонах оставило двоякое впечатление. Но один раз в жизни попробовать можно.
Резюме. Однозначно рекомендую семьям с маленькими и не очень️😁 детьми, а также взрослым, которым интересно познакомиться с животным миром Пхукета. А вашей команде побольше адекватных туристов!
Ещё 12 отзывов

Владимир проводит ещё 2 экскурсии

Первое свидание с ПхукетомПервое свидание с ПхукетомПервое свидание с Пхукетом
$128 за экскурсию
5.5 часов
96 отзывов
Захватывающие панорамы и великолепные храмы на автомобильной экскурсии
Вы посетите все самые интересные и красивые места Пхукета: храмовый комплекс «Большой Будда», мыс Промтеп, смотровую площадку «Ветряк», гору обезьян и слоновью ферму. Я расскажу о местной жизни, основываясь на историях из уст тайцев и личном опыте, и развею многочисленные мифы о Таиланде. Вы влюбитесь в «страну улыбок» за один день и захотите вернуться в нее еще не раз!
Пхукет: магия утра и слияние с природойПхукет: магия утра и слияние с природойПхукет: магия утра и слияние с природой
$160 за экскурсию
8 часов
Встретить рассвет одним из первых, окунуться в прохладный водопад и поймать дзен на безлюдном пляже
Отдыхая на шумном Пхукете, порой хочется полюбоваться его идилличными пейзажами в гордом одиночестве. Маршрут путешествия построен так, чтобы вы насладились красотой видов без шумных туристов. Встречая рассвет, купаясь в водах бурного потока, расслабляясь на пляже — везде у вас будет стойкое ощущение, будто вы — первопроходец в этих живописных местах.

Экскурсии для детей на Пхукете

Развлекательная морская прогулка на целый деньРазвлекательная морская прогулка на целый деньРазвлекательная морская прогулка на целый день
$79 за человека
9 часов
Путешествие на корабле, купание в открытом море, разнообразный досуг и тайские угощения
Отправившись в наш мини-круиз, вы насладитесь пляжным отдыхом и пейзажами на островах Ранг Яй и Нака Яй, полакомитесь фруктами и тайской едой от шеф-повара. Время морской прогулки можно посвятить снорклингу и рыбалке. Или поучаствовать в шоу-программе на палубе — пенная вечеринка, юмор и танцы понравятся и детям, и взрослым!

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