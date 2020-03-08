22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Природа и развлечения Пхукета для детей и взрослых

Наше путешествие охватит места, которые не только понравятся детям, но и познакомят их с природой Пхукета и его богатым животным миром. Основная программа поездки, описанная ниже, может легко корректироваться по вашему желанию.

Аквариум Пхукета — здесь дети познакомятся с морскими обитателями острова, проходя по впечатляющему многометровому подводному тоннелю! Это приключение, похожее на погружение к морскому дну, позволит рассмотреть несколько сотен видов экзотических рыбок и других подводных жителей.

— здесь дети познакомятся с морскими обитателями острова, проходя по впечатляющему многометровому подводному тоннелю! Это приключение, похожее на погружение к морскому дну, позволит рассмотреть несколько сотен видов экзотических рыбок и других подводных жителей. Затем отправимся на смотровую площадку с головокружительными видами на залив бухты Чалонг и главную морскую пристань Пхукета. Это тихий и уединенный уголок, где ничто не помешает вам любоваться тайской природой.

с головокружительными видами на залив бухты Чалонг и главную морскую пристань Пхукета. Это тихий и уединенный уголок, где ничто не помешает вам любоваться тайской природой. Смотровая башня Као Кад с обзором 360 градусов откроет перед вами еще более впечатляющие панорамы юго-восточной часть острова — с высоты более ста метров вы рассмотрите Пхукет-таун, районы Чалонг, Равай и остров Ко Лон, а в ясную погоду можно дотянуться взглядом даже до берегов Краби.

с обзором 360 градусов откроет перед вами еще более впечатляющие панорамы юго-восточной часть острова — с высоты более ста метров вы рассмотрите Пхукет-таун, районы Чалонг, Равай и остров Ко Лон, а в ясную погоду можно дотянуться взглядом даже до берегов Краби. Парк Птиц , раскинувшийся на 12 акрах островной земли, стал домом для сотни видов птиц из Азии, Африки и Южной Америки. Лучшее место, чтобы познакомиться с пернатыми жителями Пхукета и сделать десятки ярких фотографий!

, раскинувшийся на 12 акрах островной земли, стал домом для сотни видов птиц из Азии, Африки и Южной Америки. Лучшее место, чтобы познакомиться с пернатыми жителями Пхукета и сделать десятки ярких фотографий! Катание на слониках — конечно, наше приключение не обойдется без тайского must-have. Ребята не только покатаются на дружелюбных животных, но и смогут покормить их.

Гора обезьян — один из самых высоких холмов острова, который носит свое название отнюдь не случайно. Здесь вы встретите невероятное количество мартышек, которые абсолютно не стесняются путешественников, позируют для фотографий и принимают угощения прямо из рук.

Всё о сказочном острове

По пути детей и взрослых ждет рассказ о быте тайцев, их повседневной жизни, специфике религии, удивительных особенностях тайской культуры и кухни. С моей помощью вы познакомитесь с местным животным миром, услышите о любопытных обычаях и традициях Таиланда и о главном спорте страны, тайском боксе. И, конечно, я отвечу на все ваши вопросы и расскажу о том, что будет интересно именно вам и вашим детям.