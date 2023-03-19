ежедневно в 08:00

09:00 Отплытие на острова
09:45 Прогулка по пляжу Майя Бэй, где снимался фильм Пляж с участием Ди Каприо
10:40 Купание в самой глубокой лагуне Таиланда Пи Ле, окруженной известняковыми скалами
11:30 Осмотр пещеры Викингов в известняковой скале
11:40 Пляж с обезьянами
11:50 Снорклинг рядом с островом Пхи-Пхи Дон
12:40 Обед в ресторане на острове
13:50 Пляжный отдых на бамбуковом острове Бамбу с кристально чистой водой и белым коралловым песком
15:20 Остров Курицы, где можно полюбоваться нетронутым пляжем с белым песком
15:30 Пляжный отдых на острове
17:00 Прибытие на пирс, заселение в отель на пляже Ао-Нанг
19:00 Ужин. Также вечером вам будут предложены 5 алкогольных коктейлей в лаунж-зоне отеля на пляже.
08:00 Завтрак
09:00 Трансфер из отеля
10:15 Осмотр пагоды в индийском стиле в храме Банг-Тонг
11:30 Водопад Тан-Бок Корани в джунглях
12:30 Бамбуковый рафтинг: сплав по реке на плотах
13:30 Катание на слонах 30 минут, традиционный тайский обед
17:20 Возвращение на пирс Пхукета. Отправление в отель.
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