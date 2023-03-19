ежедневно в 08:00

Приглашаем в супернасыщенное путешествие по сказочной провинции Краби в группе до 42 человек! Вы отдохнете на открыточных белоснежных пляжах, высадитесь на необитаемом острове Пода, посетите известный на весь мир архипелаг Пхи-Пхи и рассмотрите наскальные рисунки в пещере Викингов. А еще покатаетесь на слонах в джунглях и сплавитесь по реке на плотах!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День 1. Морское путешествие на катере

09:00 Отплытие на острова

09:45 Прогулка по пляжу Майя Бэй, где снимался фильм Пляж с участием Ди Каприо

10:40 Купание в самой глубокой лагуне Таиланда Пи Ле, окруженной известняковыми скалами

11:30 Осмотр пещеры Викингов в известняковой скале

11:40 Пляж с обезьянами

11:50 Снорклинг рядом с островом Пхи-Пхи Дон

12:40 Обед в ресторане на острове

13:50 Пляжный отдых на бамбуковом острове Бамбу с кристально чистой водой и белым коралловым песком

15:20 Остров Курицы, где можно полюбоваться нетронутым пляжем с белым песком

15:30 Пляжный отдых на острове

17:00 Прибытие на пирс, заселение в отель на пляже Ао-Нанг

19:00 Ужин. Также вечером вам будут предложены 5 алкогольных коктейлей в лаунж-зоне отеля на пляже.

День 2. Материковая часть Краби

08:00 Завтрак

09:00 Трансфер из отеля

10:15 Осмотр пагоды в индийском стиле в храме Банг-Тонг

11:30 Водопад Тан-Бок Корани в джунглях

12:30 Бамбуковый рафтинг: сплав по реке на плотах

13:30 Катание на слонах 30 минут, традиционный тайский обед

17:20 Возвращение на пирс Пхукета. Отправление в отель.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете 20% от стоимости экскурсии. Остаток гиду на месте в батах.

Как проходит экскурсия

Трансфер заберет вас из отеля и по окончании программы отвезет обратно

Вас будет сопровождать русско- и англоговорящий гид, опытные капитан и экипаж

В стоимость включено