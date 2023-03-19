ежедневно в 08:00

Двухдневное путешествие по Краби из Пхукета

Исследовать один из самых красивых регионов Таиланда на катере и на автобусе

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Приглашаем в супернасыщенное путешествие по сказочной провинции Краби в группе до 42 человек! Вы отдохнете на открыточных белоснежных пляжах, высадитесь на необитаемом острове Пода, посетите известный на весь мир архипелаг Пхи-Пхи и рассмотрите наскальные рисунки в пещере Викингов. А еще покатаетесь на слонах в джунглях и сплавитесь по реке на плотах!
Двухдневное путешествие по Краби из Пхукета
Двухдневное путешествие по Краби из Пхукета
Двухдневное путешествие по Краби из Пхукета
Двухдневное путешествие по Краби из Пхукета
Двухдневное путешествие по Краби из Пхукета
Двухдневное путешествие по Краби из Пхукета
Двухдневное путешествие по Краби из Пхукета
Двухдневное путешествие по Краби из Пхукета
Двухдневное путешествие по Краби из Пхукета
Двухдневное путешествие по Краби из Пхукета
Двухдневное путешествие по Краби из Пхукета
Двухдневное путешествие по Краби из Пхукета
Двухдневное путешествие по Краби из Пхукета
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День 1. Морское путешествие на катере

09:00 Отплытие на острова
09:45 Прогулка по пляжу Майя Бэй, где снимался фильм Пляж с участием Ди Каприо
10:40 Купание в самой глубокой лагуне Таиланда Пи Ле, окруженной известняковыми скалами
11:30 Осмотр пещеры Викингов в известняковой скале
11:40 Пляж с обезьянами
11:50 Снорклинг рядом с островом Пхи-Пхи Дон
12:40 Обед в ресторане на острове
13:50 Пляжный отдых на бамбуковом острове Бамбу с кристально чистой водой и белым коралловым песком
15:20 Остров Курицы, где можно полюбоваться нетронутым пляжем с белым песком
15:30 Пляжный отдых на острове
17:00 Прибытие на пирс, заселение в отель на пляже Ао-Нанг
19:00 Ужин. Также вечером вам будут предложены 5 алкогольных коктейлей в лаунж-зоне отеля на пляже.

День 2. Материковая часть Краби

08:00 Завтрак
09:00 Трансфер из отеля
10:15 Осмотр пагоды в индийском стиле в храме Банг-Тонг
11:30 Водопад Тан-Бок Корани в джунглях
12:30 Бамбуковый рафтинг: сплав по реке на плотах
13:30 Катание на слонах 30 минут, традиционный тайский обед
17:20 Возвращение на пирс Пхукета. Отправление в отель.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете 20% от стоимости экскурсии. Остаток гиду на месте в батах.

Как проходит экскурсия

  • Трансфер заберет вас из отеля и по окончании программы отвезет обратно
  • Вас будет сопровождать русско- и англоговорящий гид, опытные капитан и экипаж

В стоимость включено

  • Размещение в отеле Ibis или Arawan Krabi beach в двухместном номере. Доплата за одноместное размещение — 1400 батов.
  • 2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак, 5 коктейлей на пляже отеля в первый вечер
  • Транспорт — автобус и моторный скоростной катер
  • Вход в национальные парки, рафтинг, катание на слонах
  • Прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
  • Страховка, спасательные жилеты, снаряжение для снорклинга (маска, трубка)

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Краби
Пляжи
Пещеры
Слоны
На автобусе
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