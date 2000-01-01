Таиланд славится своими островами на весь мир, и речь идет не только о популярных туристических направлениях, как, например, Пхукет или острова Пхи-Пхи. Здесь есть сказочно-красивые уголки природы, не тронутые цивилизацией, такие как остров 🏝️ Хонг. Белоснежный мельчайший песок, вода, играющая всеми оттенками бирюзы, и многочисленные цветные рыбки, живущие в почти вплотную подступающем к острову коралловом рифе, делают пляж 🏖️ поистине сказочным местом. Остров Хонг, наверное, одно из самых идеальных мест в Таиланде, где каждый может найти себе подходящее занятие и при этом насладиться дикой красотой моря 🌊, скал, тропического леса и чистейшим воздухом, вдали от цивилизации, в полном уединении с природой.

Ко Яо Ной (Koh Yao Noi) и Ко Яо Яй (Koh Yao Yai) пара крупных островов в середине залива Пханг Нга, на одинаковом удалении от Пхукета и от провинции Краби. В то время как темп развития в частности ускорялся на Ко Яо Ной, острова остались тихим убежище, чувствуя себя вдали от толп Пхукета. Деревянные дома вдоль дороги, буйволы, принимающие грязевые ванны на рисовых полях, прохладные, тенистые дороги, проходящих через многочисленные каучуковые плантации и красота мангровых деревьев растущиъ посреди моря – только несколько природных достопримечательностей 🏛️ этих островов

Подробная программа

07:00 Ранний выезд с пирса, расположенного рядом с мостом влюбленных Сарасин. Мы отправляемся на остров Хонг для того, чтобы насладиться купанием в прекрасной изумрудной лагуне, провести время на безлюдном пляже и поплавать с масками. Чтобы прочувствовать все очарование природы, в свободное время можно совершить увлекательную прогулку 👣 по тропам вглубь острова.

09:30 Отправляемся исследовать секретную пещеру, в которой находится живописное озеро. Здесь на Ко Рой мы увидим местных обитателей – летающих лисиц.

10:30 Знакомимся с колоритом и бытом тайских рыбаков, фермы которых расположены на воде рядом с островом. Обед на Ко Яо.

12:30 Отправляемся на Ко Яо Ной, где увидим рисовые поля и узнаем больше о культуре и обычаях Южного Таиланда. Утолим жажду вкуснейшими кокосами, выращенными на этом острове.

13:30 Демонстрация местного вида искусства – батика Бан Тха Кхао.

14:00 Посещаем живописный песчаный пляж, где проходили съемки фильма Механик.

15. 30 Возвращение на пирс и трансфер обратно в отель

Важная информация

Поездка проводится на комфортном скоростном катере (но противопоказана беременным женщинам и детям до года).

Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.