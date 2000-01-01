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Экскурсия на острова Хонг (Краби) и Яо Яй Яо Ной

Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Пхукета
Таиланд славится своими островами на весь мир — здесь есть сказочно-красивые уголки природы, нетронутые цивилизацией, такие как острова Хонг, Яо Ной и Яо Яй.

Белоснежный мельчайший песок, вода, играющая всеми оттенками бирюзы, и многочисленные цветные рыбки, живущие в почти вплотную подступающем к острову коралловом рифе, делают пляжи поистине сказочным местом.

Вас ждет посещение трех райских островов, где вы сможете поближе познакомится с историей 📖 и культурой Таиланда, а также искупаться и позагорать на самых красивых 🤩 и уединенных пляжах.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $104 за человека

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Экскурсия на острова Хонг (Краби) и Яо Яй Яо Ной
Экскурсия на острова Хонг (Краби) и Яо Яй Яо Ной

Что вы увидите

  • острова Хонг (Краби) и Яо Яй Яо Ной
Таиланд славится своими островами на весь мир, и речь идет не только о популярных туристических направлениях, как, например, Пхукет или острова Пхи-Пхи. Здесь есть сказочно-красивые уголки природы, не тронутые цивилизацией, такие как остров 🏝️ Хонг. Белоснежный мельчайший песок, вода, играющая всеми оттенками бирюзы, и многочисленные цветные рыбки, живущие в почти вплотную подступающем к острову коралловом рифе, делают пляж 🏖️ поистине сказочным местом. Остров Хонг, наверное, одно из самых идеальных мест в Таиланде, где каждый может найти себе подходящее занятие и при этом насладиться дикой красотой моря 🌊, скал, тропического леса и чистейшим воздухом, вдали от цивилизации, в полном уединении с природой.
Ко Яо Ной (Koh Yao Noi) и Ко Яо Яй (Koh Yao Yai) пара крупных островов в середине залива Пханг Нга, на одинаковом удалении от Пхукета и от провинции Краби. В то время как темп развития в частности ускорялся на Ко Яо Ной, острова остались тихим убежище, чувствуя себя вдали от толп Пхукета. Деревянные дома вдоль дороги, буйволы, принимающие грязевые ванны на рисовых полях, прохладные, тенистые дороги, проходящих через многочисленные каучуковые плантации и красота мангровых деревьев растущиъ посреди моря – только несколько природных достопримечательностей 🏛️ этих островов
Подробная программа
07:00 Ранний выезд с пирса, расположенного рядом с мостом влюбленных Сарасин. Мы отправляемся на остров Хонг для того, чтобы насладиться купанием в прекрасной изумрудной лагуне, провести время на безлюдном пляже и поплавать с масками. Чтобы прочувствовать все очарование природы, в свободное время можно совершить увлекательную прогулку 👣 по тропам вглубь острова.
09:30 Отправляемся исследовать секретную пещеру, в которой находится живописное озеро. Здесь на Ко Рой мы увидим местных обитателей – летающих лисиц.
10:30 Знакомимся с колоритом и бытом тайских рыбаков, фермы которых расположены на воде рядом с островом. Обед на Ко Яо.
12:30 Отправляемся на Ко Яо Ной, где увидим рисовые поля и узнаем больше о культуре и обычаях Южного Таиланда. Утолим жажду вкуснейшими кокосами, выращенными на этом острове.
13:30 Демонстрация местного вида искусства – батика Бан Тха Кхао.
14:00 Посещаем живописный песчаный пляж, где проходили съемки фильма Механик.
15. 30 Возвращение на пирс и трансфер обратно в отель
Важная информация
Поездка проводится на комфортном скоростном катере (но противопоказана беременным женщинам и детям до года).
Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
Что входит
  • В стоимость включено: обед
  • страхование
  • снаряжение для снорклинга (трубки, маски)
  • трансфер на минивене с кондиционером туда и обратно.
Что не входит
  • Фотосессия на экскурсии
  • Алкогольные напитки
Начало и место завершения
🚩 Ресепция Вашего отеля
Экскурсия на острова Хонг (Краби) и Яо Яй Яо Ной
Экскурсия на острова Хонг (Краби) и Яо Яй Яо Ной
Экскурсия на острова Хонг (Краби) и Яо Яй Яо Ной
Экскурсия на острова Хонг (Краби) и Яо Яй Яо Ной

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алекс Т.
Алекс Т.
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