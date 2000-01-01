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Экскурсия в национальный парк Као Лак

3.8
4 отзыва
Евгений К.
Евгений К. – Гид из Пхукета
Во время нашей экскурсии 🧭 вы не только прогуляетесь 👣 по национальному парку, но испытаете на себе всю обязательную программу развлечений в джунглях.

Здесь вы впервые примете участие в сплаве на бамбуковых плотах, покатаетесь на слонах и узнаете как, оказывается, сложно добывать ананасы.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🐼Животный мир
  • 🕐Длительность 9.5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $70 за человека

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Экскурсия в национальный парк Као Лак
Экскурсия в национальный парк Као Лак

Что вы увидите

  • Ананасовая и каучуковая плантации
  • Фруктовый рынок
  • Черепаховая ферма
  • Сплав по реке на бамбуковых плотах
  • Поездка на слонах
  • Водопад
  • Пещера-храм обезьян
Као Лак - это национальный парк 🌳, который находится в провинции Пханг-Нга на побережье Андаманского моря 🌊, в 80 км к северу от острова Пхукет. Као Лак является одним из самых спокойных и красивых 🤩 курортных направлений Таиланда. Находясь всего в часе езды от Пхукета, Као Лак значительно от него отличается. Национальный парк Као Лак распологается в окружении трех экологически чистых национальных заповедников и является оазисом для релаксации, с превосходным сочетанием прохладных тропических лесов, прекрасными пляжами с белым песком, удивительной природой и чистым морем. Находится под защитой ЮНЕСКО.
Путешествие в национальный парк Као Лак - прекрасная возможность отдохнуть всей семьей и прикоснуться к миру экзотического Таиланда.
Что входит
  • Трансфер на микроавтобусе туда и обратно
  • Входные билеты
  • Поездка на слонах
Что не входит
  • Дополнительных обязательных трат не предусмотрено. Однако питание и другие доп расходы в стоимость экскурсии не включены. Пожалуйста
  • обменяйте валюту заранее: на экскурсии такой возможности не будет.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Экскурсия в национальный парк Као Лак
Экскурсия в национальный парк Као Лак
Экскурсия в национальный парк Као Лак
Экскурсия в национальный парк Као Лак
Экскурсия в национальный парк Као Лак

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгений К.
Евгений К.
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4 отзыва оставили туристы

Евгений К. проводит ещё 5 экскурсий

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