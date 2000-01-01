Као Лак - это национальный парк 🌳, который находится в провинции Пханг-Нга на побережье Андаманского моря 🌊, в 80 км к северу от острова Пхукет. Као Лак является одним из самых спокойных и красивых 🤩 курортных направлений Таиланда. Находясь всего в часе езды от Пхукета, Као Лак значительно от него отличается. Национальный парк Као Лак распологается в окружении трех экологически чистых национальных заповедников и является оазисом для релаксации, с превосходным сочетанием прохладных тропических лесов, прекрасными пляжами с белым песком, удивительной природой и чистым морем. Находится под защитой ЮНЕСКО.

Путешествие в национальный парк Као Лак - прекрасная возможность отдохнуть всей семьей и прикоснуться к миру экзотического Таиланда.