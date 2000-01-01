Ваше утро начнется с 1, 5 часов свободного времени на пляже Майкхао, перед аэропортом, чтобы все наши гости смогли сделать фотографии 📸 на фоне заходящих на посадку самолетов. Во-первых, в это время, кроме вас там почти никого не будет и мягкий утренний свет сделает ваши фотографии еще ярче, а во-вторых, утром совершенно не жарко и вы даже сможете искупаться в море 🌊 продолжение экскурсии 🧭, вы посетите смотровую площадку Самет Нангши с невероятными панорамными видами на залив Ао Пханг Нга и известняковые острова национального парка, покрытые сверху зеленым тропическим одеялом растительности.

Что может быть более запоминающимся, чем общение с дружелюбными и лопоухими друзьями человека? Следующая остановка — посещение слоновьего заповедника: захватывающая дух прогулка 👣 на слонах по живописному лесу 🌲, купание со слоником в большом бассейне и, в зависимости, от доступности, шоу озорного слоника или смешной ученой макаки.

А дальше вас ждет храм, уже десятки лет облюбованный макаками, – знаменитый храм Золотая Пещера в провинции Пханг Нга, где обезьяны вольготно и ооочень сытно живут за счет мирян, желающих накопить хорошую карму, и которые, приходя в храм, подкармливают макак, совершая таким образом благородное дело (бун).

Обед исключительно из морепродуктов в ресторане в деревне морских цыган (по системе сет-меню) оставит не только ощущение сытости и удовлетворения, но и запомнится своим разнообразием. А сам ресторанчик, где вы будете обедать, находится в одной из живописнейших местных деревень, выросших на сваях над водой.

В глубине столицы ⭐️ провинции — городе Пханг Нга, расположился храм Рая и Ада, один из самых неоднозначных, но от этого не менее ярких и притягательных храмов, прогулка по которому позволит вам глубже понять религиозные воззрения тайских буддистов.

А в завершение поездки, вас ждет отдых в волшебном лесу заповедника Са Нанг Манора, куда по легенде прилетают мистические создания киннари искупаться в целительных прохладных водах озера, расположенного в глубине леса.

Возьмите с собой: