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Экскурсия в провинцию Пханг Нга + пляж с самолетами Майкхао

Владимир Б.
Владимир Б. – Гид из Пхукета
Эта экскурсия ⛳ отлично подойдет тем, кто ценит свое время и следит за семейным бюджетом.

За один день вы в полной мере сможете насладиться материковой экзотикой южного Таиланда, увидеть сельскую жизнь без прикрас и глянца и насладиться шикарным обедом только из морепродуктов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • $51 за экскурсию

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Экскурсия в провинцию Пханг Нга + пляж с самолетами Майкхао
Экскурсия в провинцию Пханг Нга + пляж с самолетами Майкхао

Что вы увидите

  • Пляж с самолетами Майкхао
  • Смотровая площадка Самет Нангши
  • Обезьяний храм Золотая Пещера
  • Цыганская деревня на сваях
  • Храм Рая и Ада
  • Заповедник Сананг Манора.
Ваше утро начнется с 1, 5 часов свободного времени на пляже Майкхао, перед аэропортом, чтобы все наши гости смогли сделать фотографии 📸 на фоне заходящих на посадку самолетов. Во-первых, в это время, кроме вас там почти никого не будет и мягкий утренний свет сделает ваши фотографии еще ярче, а во-вторых, утром совершенно не жарко и вы даже сможете искупаться в море 🌊 продолжение экскурсии 🧭, вы посетите смотровую площадку Самет Нангши с невероятными панорамными видами на залив Ао Пханг Нга и известняковые острова национального парка, покрытые сверху зеленым тропическим одеялом растительности.
Что может быть более запоминающимся, чем общение с дружелюбными и лопоухими друзьями человека? Следующая остановка — посещение слоновьего заповедника: захватывающая дух прогулка 👣 на слонах по живописному лесу 🌲, купание со слоником в большом бассейне и, в зависимости, от доступности, шоу озорного слоника или смешной ученой макаки.
А дальше вас ждет храм, уже десятки лет облюбованный макаками, – знаменитый храм Золотая Пещера в провинции Пханг Нга, где обезьяны вольготно и ооочень сытно живут за счет мирян, желающих накопить хорошую карму, и которые, приходя в храм, подкармливают макак, совершая таким образом благородное дело (бун).
Обед исключительно из морепродуктов в ресторане в деревне морских цыган (по системе сет-меню) оставит не только ощущение сытости и удовлетворения, но и запомнится своим разнообразием. А сам ресторанчик, где вы будете обедать, находится в одной из живописнейших местных деревень, выросших на сваях над водой.
В глубине столицы ⭐️ провинции — городе Пханг Нга, расположился храм Рая и Ада, один из самых неоднозначных, но от этого не менее ярких и притягательных храмов, прогулка по которому позволит вам глубже понять религиозные воззрения тайских буддистов.
А в завершение поездки, вас ждет отдых в волшебном лесу заповедника Са Нанг Манора, куда по легенде прилетают мистические создания киннари искупаться в целительных прохладных водах озера, расположенного в глубине леса.

Возьмите с собой:

  • одежда: простая и удобная - футболка, шорты и шлепки; женщинам при посещении храмов необходимо обязательно прикрывать плечи и колени (пожалуйста, возьмите с собой платок или парео);
  • вам понадобятся купальные принадлежности, крем и полотенце (для купания со слоником и для отдыха на озерах парка Сананг Манора);
  • по маршруту экскурсии нет обменников и банкоматов. Пожалуйста, заранее позаботьтесь о том, чтобы приготовить деньги для оплаты экскурсии или для дополнительных расходов (напитки, сувениры 🎁, чаевые) в местной валюте.
Что входит
  • трансфер на экскурсию и обратно
  • русский гид
  • входные билеты в заповедники и национальные парки
  • прогулка на слонах и купание со слоником
  • обед с морепродуктами
  • страховка на все время экскурсии.
Что не входит
  • напитки (во время обеда из бесплатных напитков - только чай и кола)
  • сувениры
  • чаевые.
Начало и место завершения
🚩 в лобби / на ресепшн вашего отеля
Экскурсия в провинцию Пханг Нга + пляж с самолетами Майкхао
Экскурсия в провинцию Пханг Нга + пляж с самолетами Майкхао
Экскурсия в провинцию Пханг Нга + пляж с самолетами Майкхао
Экскурсия в провинцию Пханг Нга + пляж с самолетами Майкхао
Экскурсия в провинцию Пханг Нга + пляж с самолетами Майкхао

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владимир Б.
Владимир Б.
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