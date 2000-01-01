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Остров Пханг Нга (остров Джеймса Бонда)

Евгений К.
Евгений К. – Гид из Пхукета
Пейзажи залива Пханг Нга недалеко от Пхукета и острова Ко Та Ру знакомы всем, кто смотрел фильмы 🎥 про Джеймса Бонда.

Мы отправимся туда на каноэ, чтобы прожить этот день как сами тайцы.

Помимо острова Ко Та Ру мы посетим деревушку морских цыган.

Она стоит на сваях прямо в воде.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10.5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $84 за человека

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Остров Пханг Нга (остров Джеймса Бонда)
Остров Пханг Нга (остров Джеймса Бонда)

Что вы увидите

  • залив Пханг Нга
  • о. Панак
  • о. Хонг
  • о. Ко Та Ру
  • о. Ко Паньи
  • рыбацкая деревня
Отправляясь в это путешествие вы словно попадаете в мир пещер, гротов, сталактитов и мангровых зарослей. Средняя глубина вод молочно-зеленого цвета, составляет всего несколько метров.
Гвоздь программы — катание на каное по загадочным пещерным тоннелям. Иногда пещера сужается, и в лодку нужно будет лечь, чтобы не задеть головой сталактиты. Через несколько минут вы будете вознаграждены, оказавшись во внутренней лагуне острова, которая напоминает огромную чашку без дна! Падающие сверху лучи подсвечивают зеленое море 🌊, поросшие растениями скалы и корни мангровых деревьев, растущих прямо в соленой воде.
Самое узнаваемое место в Пханг Нга — остров 🏝️ Джеймса Бонда. Скала высотой 20 метров получила всемирную известность в 1974 году, после съемок фильма «Человек с золотым пистолетом».
Деревня морских цыган — одни из основных достопримечательностей 🏛️ заповедника — уже более 200 лет стоит в море на сваях. Во время прогулки по деревне, вы осмотрите мечеть, школу, футбольное поле и прекрасный сувенирный рынок.
Что входит
  • трансфер
  • сопровождающий
  • катание на каное
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Остров Пханг Нга (остров Джеймса Бонда)
Остров Пханг Нга (остров Джеймса Бонда)
Остров Пханг Нга (остров Джеймса Бонда)
Остров Пханг Нга (остров Джеймса Бонда)

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгений К.
Евгений К.
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