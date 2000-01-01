Отправляясь в это путешествие вы словно попадаете в мир пещер, гротов, сталактитов и мангровых зарослей. Средняя глубина вод молочно-зеленого цвета, составляет всего несколько метров.

Гвоздь программы — катание на каное по загадочным пещерным тоннелям. Иногда пещера сужается, и в лодку нужно будет лечь, чтобы не задеть головой сталактиты. Через несколько минут вы будете вознаграждены, оказавшись во внутренней лагуне острова, которая напоминает огромную чашку без дна! Падающие сверху лучи подсвечивают зеленое море 🌊, поросшие растениями скалы и корни мангровых деревьев, растущих прямо в соленой воде.

Самое узнаваемое место в Пханг Нга — остров 🏝️ Джеймса Бонда. Скала высотой 20 метров получила всемирную известность в 1974 году, после съемок фильма «Человек с золотым пистолетом».

Деревня морских цыган — одни из основных достопримечательностей 🏛️ заповедника — уже более 200 лет стоит в море на сваях. Во время прогулки по деревне, вы осмотрите мечеть, школу, футбольное поле и прекрасный сувенирный рынок.