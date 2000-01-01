День 1: рай на Пхи-Пхи и Бамбу

Скоростная лодка доставит вас на один из островов архипелага — Пхи-Пхи-Лей: вы побываете в знаменитой бухте Майя Бэй из фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо, полюбуетесь созданными природой пещерами викингов и окунетесь в омолаживающую изумрудную воду лагуны Пиле, окруженную зазубренными скалами. А на острове 🏝️ Пхи-Пхи-Дон вас ждет пляж 🏖️, которые облюбовали обезьяны.

После переезжаем на остров Бамбу, словно сошедший с открытки. У вас будет время отдохнуть на белоснежном песке в окружении пальм 🌴 и поплавать в море 🌊 всех оттенков голубого цвета.

Вечер тоже не будет скучным: на Пхи-Пхи-Доне можно посмотреть огненное шоу и повеселиться на вечеринках до самого утра!

День 2: подводный мир и пейзажи острова Майтон

После завтрака вновь отправимся рассекать волны: путь лежит в сторону острова Майтон, недавно открытого для посещения. Главная цель второго дня — знакомство с чарующим подводным миром Андаманского моря. С маской и трубкой вы исследуете воды недалеко от острова Пхи-Пхи-Дон и полюбуетесь морскими обитателями у красочного кораллого рифа Майтона.

Подробная программа

День 1

06:00-06:45 Выезд из отеля и прибытие на пирс;

Отправление на Пхи-Пхи-Лей: бухта Майя Бэй, лагуна Пиле и пещеры викингов;

Посещение пляжа с обезьянами;

Свободное время и отдых на острове Бамбу;

Обед на острове Пхи-Пхи-Дон;

Заезд в отель 🏨 на Пхи-Пхи-Доне;

Ужин и развлечения.

День 2

Завтрак в отеле;

11:00 выселение из отеля и обед;

Снорклинг вблизи острова Пхи-Пхи-Дон;

Снорклинг возле кораллового рифа острова Майтон;

Отправление на пирс и возвращение в ваш отель.

Важная информация

Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.

Доплата за одноместное размещение в отеле — 1200 бат.

Экскурсия проходит на скоростной лодке ⚓, поэтому противопоказана беременным женщинам и детям до 1 года.

Что взять с собой: купальные принадлежности, солнцезащитные очки, крем, фотоаппарат, удобную обувь, сменную одежду, головной убор, карманные деньги.