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Острова Пхи-Пхи, Бамбу и Майтон — путешествие на 2 дня

Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Пхукета
Вас будет ждать увлекательное двухдневное приключение по красивейшим островам Таиланда.

Днем вы будете плавать в море 🌊, осматривать пещеру викингов и исследовать воды Андрианского моря с маской и трубкой, а вечером сможете как следует повеселиться на вечеринке.
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  • 👥Групповая
  • 🤿Изучаем мир под водой
  • 🌓Двухдневная
  • 🕐Длительность 36 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $120 за человека

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Острова Пхи-Пхи, Бамбу и Майтон — путешествие на 2 дня
Острова Пхи-Пхи, Бамбу и Майтон — путешествие на 2 дня

Что вы увидите

  • Майя Бэй
  • Лагуна Пилей
  • Острова Пхи Пхи
  • Остров Бамбу
  • Снорклинг возле кораллового рифа острова Майтон.
День 1: рай на Пхи-Пхи и Бамбу
Скоростная лодка доставит вас на один из островов архипелага — Пхи-Пхи-Лей: вы побываете в знаменитой бухте Майя Бэй из фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо, полюбуетесь созданными природой пещерами викингов и окунетесь в омолаживающую изумрудную воду лагуны Пиле, окруженную зазубренными скалами. А на острове 🏝️ Пхи-Пхи-Дон вас ждет пляж 🏖️, которые облюбовали обезьяны.
После переезжаем на остров Бамбу, словно сошедший с открытки. У вас будет время отдохнуть на белоснежном песке в окружении пальм 🌴 и поплавать в море 🌊 всех оттенков голубого цвета.
Вечер тоже не будет скучным: на Пхи-Пхи-Доне можно посмотреть огненное шоу и повеселиться на вечеринках до самого утра!
День 2: подводный мир и пейзажи острова Майтон
После завтрака вновь отправимся рассекать волны: путь лежит в сторону острова Майтон, недавно открытого для посещения. Главная цель второго дня — знакомство с чарующим подводным миром Андаманского моря. С маской и трубкой вы исследуете воды недалеко от острова Пхи-Пхи-Дон и полюбуетесь морскими обитателями у красочного кораллого рифа Майтона.
Подробная программа
День 1
06:00-06:45 Выезд из отеля и прибытие на пирс;
Отправление на Пхи-Пхи-Лей: бухта Майя Бэй, лагуна Пиле и пещеры викингов;
Посещение пляжа с обезьянами;
Свободное время и отдых на острове Бамбу;
Обед на острове Пхи-Пхи-Дон;
Заезд в отель 🏨 на Пхи-Пхи-Доне;
Ужин и развлечения.
День 2
Завтрак в отеле;
11:00 выселение из отеля и обед;
Снорклинг вблизи острова Пхи-Пхи-Дон;
Снорклинг возле кораллового рифа острова Майтон;
Отправление на пирс и возвращение в ваш отель.
Важная информация
Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
Доплата за одноместное размещение в отеле — 1200 бат.
Экскурсия проходит на скоростной лодке ⚓, поэтому противопоказана беременным женщинам и детям до 1 года.
Что взять с собой: купальные принадлежности, солнцезащитные очки, крем, фотоаппарат, удобную обувь, сменную одежду, головной убор, карманные деньги.
Что входит
  • Проживание в отеле
  • Обеды, трансфер на минивэне с кондиционером туда и обратно
  • Страховка
  • Спасательный жилет
  • Трубки и маски для плавания
Что не входит
  • Фотосессия на экскурсии
  • Алкогольные напитки
Начало и место завершения
🚩 Ресепция Вашего отеля
Острова Пхи-Пхи, Бамбу и Майтон — путешествие на 2 дня
Острова Пхи-Пхи, Бамбу и Майтон — путешествие на 2 дня
Острова Пхи-Пхи, Бамбу и Майтон — путешествие на 2 дня
Острова Пхи-Пхи, Бамбу и Майтон — путешествие на 2 дня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алекс Т.
Алекс Т.
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