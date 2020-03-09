5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Поездку постоянно будут сопровождать незабываемые пейзажи: вы насладитесь всеми оттенками чистейшего моря, увидите скалу, похожую на верблюда, и полюбуетесь подводным миром Пхукета во время снорклинга.
06:00 — трансфер из отеля к пирсу (точное время сообщим после бронирования), небольшой завтрак
08:00 — отправление на остров Кхай, купание
09:20 — свободное время и купание на острове Бамбу
10:30 — осмотр Майя Бэй
11:00 — осмотр лагуны Ло Самах
11:20 — отправление к Пхи Пхи Лей, купание в лагуне
11:50 — осмотр Пещеры Викингов
12:00 — посещение пляжа с обезьянами
12:20 — снорклинг вблизи острова Пхи Пхи Дон
13:00 — обед на острове Пхи Пхи Дон
14:30 — снорклинг у острова Майтон над коралловым рифом
15:30 — отправление на пирс Чалонг, возвращение в отель
Как проходит поездка
Что входит в стоимость, а что — нет