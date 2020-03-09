5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Претворить мечту в жизнь — побывать на Баунти! Первая цель путешествия — крошечный необитаемый Бамбу. Вы отдохнёте от суеты в гамаках в тени пальм и насладитесь живописными картинами острова: чистым песчаным пляжем, бирюзовым оттенком моря и идиллией этого безлюдного места.

Первая цель путешествия — крошечный необитаемый Бамбу. Вы отдохнёте от суеты в гамаках в тени пальм и насладитесь живописными картинами острова: чистым песчаным пляжем, бирюзовым оттенком моря и идиллией этого безлюдного места. Бухта из фильма и другие яркие места Пхи-Пхи. После спокойного отдыха на Баунти отправимся на архипелаг островов Пхи-Пхи. На Пхи-Пхи-Лей вы побываете в бухте Майя Бэй, где снимали эпизод фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо, а также увидите идеально бирюзовую лагуну Пиле. В этой же части экскурсии мы посетим пещеры викингов, где вы узнаете об обитающих здесь птицах. А на пляже Манки-бич с буйной растительностью — он находится на самом большом острове, Пхи-Пхи-Доне, — понаблюдаете за обезьянками.

Поездку постоянно будут сопровождать незабываемые пейзажи: вы насладитесь всеми оттенками чистейшего моря, увидите скалу, похожую на верблюда, и полюбуетесь подводным миром Пхукета во время снорклинга.

Тайминг поездки

06:00 — трансфер из отеля к пирсу (точное время сообщим после бронирования), небольшой завтрак

08:00 — отправление на остров Кхай, купание

09:20 — свободное время и купание на острове Бамбу

10:30 — осмотр Майя Бэй

11:00 — осмотр лагуны Ло Самах

11:20 — отправление к Пхи Пхи Лей, купание в лагуне

11:50 — осмотр Пещеры Викингов

12:00 — посещение пляжа с обезьянами

12:20 — снорклинг вблизи острова Пхи Пхи Дон

13:00 — обед на острове Пхи Пхи Дон

14:30 — снорклинг у острова Майтон над коралловым рифом

15:30 — отправление на пирс Чалонг, возвращение в отель