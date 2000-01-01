Архипелаг Сурин состоит из пяти островов и находится на севере от Симилан и острова Тачай. Он носит звание национального заповедника под охраной государства. Море 🌊 у берегов островов славится разнообразием кораллов и богатой разновидностью их обитателей. Именно здесь находится очень популярный дайв-объект, привлекающий любителей и профессионалов со всего мира – скала Ришелье. Если глубоководные погружения не для вас, то можно полюбоваться косяками ярких рыбок ныряя у берега. Так же вам могут подсказать в каких местах можно встретить рифовых акул. Острова Сурин – наилучшее место для спокойного отдыха в прекрасном и тихом тропическом уголке.

Программа экскурсии:

06. 00 – трансфер из отелей на Пхукете (точное время отправления назначается после оформления экскурсии)

09. 00 – отправление на спидботе с пирса Nam Khem

10. 30 – прибытие на острова Сурин, купание с маской в бухте Chongkad

11. 15 – высадка на пляже, купание, свободное время, обед

12:45 – Для тех кто пожелает, поход на смотровую площадку

13. 30 – плавание с маской в бухте Mae Yai

14. 20 – плавание с маской в бухте Tao

16. 30 – отправление в порт

15. 10 – трансфер на Пхукет

18. 00-19. 00 – прибытие в отель

Важная информация

Путешествие проходит на комфортном скоростном катере (но противопоказано беременным женщинам и детям до 1 года).

Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Экскурсия проводится на английском языке и русском языках (русский гид бывает не каждый день, уточняйте какой будет гид на туре до оформления заказа).

Программа экскурсии 🧭 является примерной: порядок остановок, время и прочее на экскурсии может незначительно меняться в зависимости от погоды и условий в море на усмотрение команды без предварительного уведомления.