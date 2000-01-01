Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Пхукета
Острова Сурин
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  • 👥Групповая
  • 🤿Изучаем мир под водой
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $108 за человека

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Острова Сурин
Острова Сурин

Что вы увидите

  • Острова Сурин
Архипелаг Сурин состоит из пяти островов и находится на севере от Симилан и острова Тачай. Он носит звание национального заповедника под охраной государства. Море 🌊 у берегов островов славится разнообразием кораллов и богатой разновидностью их обитателей. Именно здесь находится очень популярный дайв-объект, привлекающий любителей и профессионалов со всего мира – скала Ришелье. Если глубоководные погружения не для вас, то можно полюбоваться косяками ярких рыбок ныряя у берега. Так же вам могут подсказать в каких местах можно встретить рифовых акул. Острова Сурин – наилучшее место для спокойного отдыха в прекрасном и тихом тропическом уголке.

Программа экскурсии:

    06. 00 – трансфер из отелей на Пхукете (точное время отправления назначается после оформления экскурсии)
    09. 00 – отправление на спидботе с пирса Nam Khem
    10. 30 – прибытие на острова Сурин, купание с маской в бухте Chongkad
    11. 15 – высадка на пляже, купание, свободное время, обед
    12:45 – Для тех кто пожелает, поход на смотровую площадку
    13. 30 – плавание с маской в бухте Mae Yai
    14. 20 – плавание с маской в бухте Tao
    16. 30 – отправление в порт
    15. 10 – трансфер на Пхукет
    18. 00-19. 00 – прибытие в отель
    Важная информация
    Путешествие проходит на комфортном скоростном катере (но противопоказано беременным женщинам и детям до 1 года).
    Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
    Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
    Экскурсия проводится на английском языке и русском языках (русский гид бывает не каждый день, уточняйте какой будет гид на туре до оформления заказа).
    Программа экскурсии 🧭 является примерной: порядок остановок, время и прочее на экскурсии может незначительно меняться в зависимости от погоды и условий в море на усмотрение команды без предварительного уведомления.
    Что входит
    • В стоимость включено: обед и напитки
    • страхование
    • снаряжение для снорклинга (трубки, маски)
    • трансфер на минивене с кондиционером туда и обратно.
    Что не входит
    • Фотосессия на экскурсии
    • Алкогольные напитки
    Начало и место завершения
    🚩 Ресепция Вашего отеля
    Острова Сурин
    Острова Сурин
    Острова Сурин
    Острова Сурин
    Острова Сурин

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Алекс Т.
    Алекс Т.
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