96 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

«Визитные карточки» райского острова
Вы подниметесь на знаменитую смотровую площадку «Ката Карон», откуда открывается сногсшибательный вид на остров и море, а солнце создает нужное освещение для великолепных фотографий. Зайдете в главный и самый красивый храм на Пхукете «Ват Чалонг» и величественный колосс «Биг Будда», обладающий удивительным свойством: заряжать энергией и расслаблять одновременно. Сделаете идеальные отпускные фотографии на мысе Промтеп в самой южной части Пхукета и смотровой площадке «Ветряк», знаменитой ветряными мельницами. А еще посетите гору обезьян и слоновью ферму на высоком утесе с шикарным видом на море и возможностью прикоснуться к маленькому чуду весом с автомобиль.
Погружение в тайскую жизнь
Я хорошо знаком с местной культурой, религией и традициями и, по вашему желанию, проведу экскурсию в историческом или неформальном ключе:
Как проходит экскурсия