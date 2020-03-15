96 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Брали экскурсию для того чтобы познакомить 14 летнюю дочь с Таиландом. Пхукет конечно не весь Таиланд, но все таки.

Первое - гид Стас опоздал на 20 мин., предупредил по whatsapp что опоздает на 5-7 минут. приехал и даже не вышел из машины, стал писать нам в whatsapp , что он приехал, несмотря на то что мы на ресепшн стояли одни в 15 метрах от машины. На наш вопрос почему он к нам не подошел, получили ответ "туристов много я один", извинений что он опоздал мы так и не получили.

Несмотря на это решили все таки начать экскурсионную программу.

Стас сразу предупредил что рассказчик из него не очень, поэтому лучше он будет отвечать на вопросы если они у нас будут.

Проехали по Пхукету по всему маршруту - обзорные площадки, слоны, обезьяны, Будда, и Буддийский храм.

Гид сопровождал нас только на обзорных площадках у слонов и обезьян. К Будде и храму он не пошел, сказав что работает не официально и не может нас сопровождать. Показал куда идти и все.

Итог: "экскурсия" нам настроения не испортила, гид в основном рассказывал про жизнь на Пхукете и нравы местных жителей. Стас конечно отличный парень, спасибо что отвез и привез, но к профессии гида никакого отношения не имеет.