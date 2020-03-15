96 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Захватывающие панорамы и великолепные храмы на автомобильной экскурсии

Владимир
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Владимир – представитель гидов
Вы посетите все самые интересные и красивые места Пхукета: храмовый комплекс «Большой Будда», мыс Промтеп, смотровую площадку «Ветряк», гору обезьян и слоновью ферму.

Я расскажу о местной жизни, основываясь на историях из уст тайцев и личном опыте, и развею многочисленные мифы о Таиланде.

Вы влюбитесь в «страну улыбок» за один день и захотите вернуться в нее еще не раз!
$128 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии96 отзывов
4.91
Первое свидание с Пхукетом
Первое свидание с Пхукетом

Что вас ожидает

«Визитные карточки» райского острова
Вы подниметесь на знаменитую смотровую площадку «Ката Карон», откуда открывается сногсшибательный вид на остров и море, а солнце создает нужное освещение для великолепных фотографий. Зайдете в главный и самый красивый храм на Пхукете «Ват Чалонг» и величественный колосс «Биг Будда», обладающий удивительным свойством: заряжать энергией и расслаблять одновременно. Сделаете идеальные отпускные фотографии на мысе Промтеп в самой южной части Пхукета и смотровой площадке «Ветряк», знаменитой ветряными мельницами. А еще посетите гору обезьян и слоновью ферму на высоком утесе с шикарным видом на море и возможностью прикоснуться к маленькому чуду весом с автомобиль.

Погружение в тайскую жизнь
Я хорошо знаком с местной культурой, религией и традициями и, по вашему желанию, проведу экскурсию в историческом или неформальном ключе:

  • Исторический формат — вы узнаете, кто такие тайцы, их историю с момента зарождения королевства и по сей день. Я расскажу о местных законах, религии, ритуалах и королевской семье. А также раскрою секрет, почему здесь так почитают монахов.
  • Неформальное общение — простым языком, без специальных терминов, я расскажу, как живется в Таиланде «фарангам», о тайском боксе, животных, религии, устройстве и удивительных особенностях местного быта. Отвечу на любые ваши вопросы и, если захотите, дам пошаговую инструкцию, как переехать сюда жить.

Организационные детали

  • Оплата гиду на месте в батах
  • Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.

Как проходит экскурсия

  • На автомобиле класса седан с кондиционером
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Первое свидание с Пхукетом
Первое свидание с Пхукетом
Первое свидание с Пхукетом
Первое свидание с Пхукетом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
Когда человеку что-то нравится, у него горят глаза. Если вам нужен такой гид — он у вас есть! Я живу на Пхукете три года, все это время работаю гидом, а также собрал команду единомышленников, так же сильно любящих эту райскую страну. Объездил остров вдоль и поперек и знаю все его «секретные» места. Сфера моих интересов довольна обширна: тайский бокс, буддизм, путешествия, нетуристические тропы, быт и жизнь тайцев. А еще я знаю, как заставить макаку собирать кокосы и почему слон спит стоя, о чем с радостью расскажу. Тем, на которые у меня «есть что рассказать» о Таиланде столько, что не хватит ни недели, ни месяца. Я поделюсь с вами самым главным. До встречи на экскурсии!
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96 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Отличная экскурсия! Гид хорош и как гид и как человек. Прекрасно провели время!
13 марта 2020
Экскурсию проводил Иван, все очень понравилось. По пути скорректировали места по нашим предпочтениям, все очень доступно, живым языком. Узнали очень много интересных вещей из жизни страны. Комфортное вождение - тоже огромный плюс. Спасибо!
12 марта 2020
В Тайланде мы впервые, поэтому обзорная экскурсия-это то что надо!))) Взяли индивидуальную по Пхукету. Очень понравилась! Посетили несколько смотровых площадок, Будду , парк обезьян, пообнимались со слонёнком, проехали вдоль красивых набережных. Не успели заехать в парк птиц, скорее всего, потому что отель наш на севере Пхукета (за аэропортом) и время на дорогу туда и обратно отнимает 1,5 часа экскурсии. А те , кто остановился на юге полуострова успеют конечно объехать и посетить все основные достопримечательности! Гид Иван рассказал много интересных фактов про Тайланд, Особое спасибо за комфортную машину и аккуратное вождение!
спасибо большое! Всем рекомендую!
7 марта 2020
Отличная экскурсия с Иваном. Много нового узнали о Тайланде. Ездили с ребёнком на Фортунере. Комфортно, спокойно и безопасно. Для знакомства с островом однозначно рекомендую. Очень увлекательное и ненапряжное путешествие!
6 марта 2020
Прекрасно провели время! Иван, наш гид, великолепный рассказчик. Подстраивается под желания туристов. Стиль вождения авто (немаловажно) - кмфортный, напрягаться не приходилось. Рекомендую.
27 февраля 2020
Понравилась обзорная экскурсия с Иваном. Было интересно, хорошо организованно, информативно. Успели посмотреть все, что запланированно по программе, плюс шоу змей и пару магазинчиков по нашему желанию. С Иваном было легко и комфортно. Спасибо
26 февраля 2020
Брали экскурсию для того чтобы познакомить 14 летнюю дочь с Таиландом. Пхукет конечно не весь Таиланд, но все таки.
Первое - гид Стас опоздал на 20 мин., предупредил по whatsapp что опоздает на 5-7 минут. приехал и даже не вышел из машины, стал писать нам в whatsapp , что он приехал, несмотря на то что мы на ресепшн стояли одни в 15 метрах от машины. На наш вопрос почему он к нам не подошел, получили ответ "туристов много я один", извинений что он опоздал мы так и не получили.
Несмотря на это решили все таки начать экскурсионную программу.
Стас сразу предупредил что рассказчик из него не очень, поэтому лучше он будет отвечать на вопросы если они у нас будут.
Проехали по Пхукету по всему маршруту - обзорные площадки, слоны, обезьяны, Будда, и Буддийский храм.
Гид сопровождал нас только на обзорных площадках у слонов и обезьян. К Будде и храму он не пошел, сказав что работает не официально и не может нас сопровождать. Показал куда идти и все.
Итог: "экскурсия" нам настроения не испортила, гид в основном рассказывал про жизнь на Пхукете и нравы местных жителей. Стас конечно отличный парень, спасибо что отвез и привез, но к профессии гида никакого отношения не имеет.
26 февраля 2020
Всем доброго дня. Только что вернулись с обзорной экскурсии Первое свидание с Пхукетом. Не первый раз в Тае, но столько информации получили, что показалось что мы здесь ни когда и не были. Приветливый и отзывчивый гид Иван, смог показать и рассказать нам про Пхукет очень много нового. Сложилось такое впечатление что он коренной таец. Ни один вопрос не остался без ответа. Человек действительно профессионал своего дела. Остались самые положительные впечатления. Всем рекомендую, ни на секунду не пожалеете.
25 февраля 2020
Спасибо Ивану за увлекательное путешествие по острову: наша семья осталась по впечатлением от увиденных красот, исторических заметок и множества повествований о жизни нации и гостей острова!
19 февраля 2020
Дружелюбный, знающий местность гид. Посетили интересные новые места, что позволило посмотреть на Пкухет другими глазами.
Ещё 86 отзывов

Владимир проводит ещё 2 экскурсии

Детский тур по ПхукетуДетский тур по ПхукетуДетский тур по Пхукету
$100 за экскурсию
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22 отзыва
Увлекательное знакомство с природой, животным миром и развлечениями острова для детей и взрослых!
Это семейное путешествие откроет перед вами самые захватывающие уголки острова Пхукет — от высотных панорам бухты Чалонг до морских глубин. За один день вы объедете нетуристические смотровые площадки, покормите мартышек на Горе обезьян, прокатитесь на слониках, увидите сотни экзотических птиц и пройдете по подводному тоннелю Аквариума. А сопровождать вас будут небанальные истории о традициях и быте тайцев, особенностях местной культуры и волшебной природе. Интересно и весело будет и взрослым, и маленьким путешественникам!
Пхукет: магия утра и слияние с природойПхукет: магия утра и слияние с природойПхукет: магия утра и слияние с природой
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Обзорные экскурсии на Пхукете

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$120 за экскурсию
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26 отзывов
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
Пхукет — место, в котором переплелись азиатская культура, колониальная архитектура, древние традиции и потрясающая природа. Я помогу вам составить свой личный образ острова. Мы охватим самые интересные и небанальные локации Пхукета, поговорим о тайском быте, разберемся в обычаях буддизма и насладимся яркими видами с панорамных точек.
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Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день!Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день!Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день!
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Дружеское авто-путешествие со знатоком, который поделится достоверной информацией и влюбит в Таиланд
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С Пхукетом на «ты»!С Пхукетом на «ты»!С Пхукетом на «ты»!
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9 отзывов
Главные достопримечательности и тайные уголки острова на обзорной автомобильной экскурсии
Мы посетим места, куда мечтает попасть каждый, кто прилетел на Пхукет: Биг Будда, Пхукет Таун, таинственный буддийский храм и пляж с пролетающими над головой самолетами. Я расскажу интересные истории о жизни в Таиланде, поделюсь местными «паролями и явками» и сделаю все, чтобы этот день запомнился вам надолго!
Природа, культура и история ПхукетаПрирода, культура и история ПхукетаПрирода, культура и история Пхукета
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Неизведанный Пхукет — обзорный мототурНеизведанный Пхукет — обзорный мототурНеизведанный Пхукет — обзорный мототур
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