Что вас ожидает

Обезьяны и храм бога смерти

На знаменитой горе обезьян вы понаблюдаете за этими проказниками в их естественной среде обитания, покормите их орехами и бананами — тайцы верят, что это положительно влияет на карму человека. Второй остановкой станет храм бога Смерти, куда не приезжают туристические автобусы: здесь вы наглядно поймете, как буддисты представляют себе жизнь до и после смерти.

Колоритный бирманский квартал

Бирманцы — выходцы из соседней страны, которые приезжают в Таиланд за работой. Вы посмотрите, как они живут, и посетите пару малоизвестных локаций: тайско-бирманский храм с видом на острова Пхи-Пхи и большим лежащем Буддой, шумный рыболовной порт и трущобы морских цыган.

Прогулка по Старому Пхукету

Петляя по улицам с разноцветными домами, мы поговорим о, истории и современности Пхукета. Я расскажу, кто населял остров в давние времена, как он превратился из большой рыбацкой деревни в известный курорт и где сейчас «перанаканы». По пути также заглянем в китайский храм, сувенирные лавочки с приемлемыми ценами и отель, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.

Пхукет на вкус

В нашем путешествии есть и гастрономическая часть! На прогулке по Пхукет-Тауну охладимся в новом кафе, где предлагают 50 видов вкуснейшего мороженого — в том числе со вкусами васаби и том-ям. Пообедать предлагаю в заведении, которое открыл шеф-повар самого короля Таиланда Рамы IX.

Виды с открыток

По ходу маршрута будут две смотровые площадки. В начале остановимся посмотреть на весь Пхукет-Таун с высоты. А в завершение вас ждет обзорная башня, где обычно нет людей и легко насладиться тишиной и красотой на 360 градусов. Если захотите, также заедем на пляж Ао Йен без волн круглый год.

Маршрут

Гора обезьян — храм бога Смерти — смотровая площадка — бирманский район — кафе с мороженым — Старый Пхукет-Таун — обед — обзорная башня

Организационные детали

ВАЖНО: оплата гиду на месте в батах в начале экскурсии или на российскую карту за день.

Как проходит экскурсия

На байках: вы можете ехать как пассажир с гидом-водителем или самостоятельно. По предварительной договоренности экскурсию можно провести и на авто.

Во время путешествия возможна любительская фотосъемка на мою или вашу технику

Дополнительные расходы