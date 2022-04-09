Пхукет-Таун и нетуристические красоты острова на байках

Прочувствовать остров - от секретных храмов до гастро-точек, от трущоб до смотровых площадок

Индивидуальная
В калейдоскопе Пхукета непросто уловить его суть — я помогу вам сделать это за 6 часов.

Это приключение на мотобайках приведет вас в аутентичные храмы и на гору обезьян, погрузит в жизнь местных, покажет контрасты и подарит живописные виды.

Будем петлять по ярким улицам Пхукет-Тауна, сможем заглянуть на тихий пляж и пообедаем у шеф-повара короля!
Пхукет-Таун и нетуристические красоты острова на байках
Пхукет-Таун и нетуристические красоты острова на байках
Пхукет-Таун и нетуристические красоты острова на байках
Пхукет-Таун и нетуристические красоты острова на байках
Пхукет-Таун и нетуристические красоты острова на байках
Пхукет-Таун и нетуристические красоты острова на байках
Пхукет-Таун и нетуристические красоты острова на байках
Пхукет-Таун и нетуристические красоты острова на байках
Пхукет-Таун и нетуристические красоты острова на байках
Пхукет-Таун и нетуристические красоты острова на байках
Пхукет-Таун и нетуристические красоты острова на байках
Пхукет-Таун и нетуристические красоты острова на байках
Пхукет-Таун и нетуристические красоты острова на байках
Пхукет-Таун и нетуристические красоты острова на байках
Пхукет-Таун и нетуристические красоты острова на байках
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Обезьяны и храм бога смерти

На знаменитой горе обезьян вы понаблюдаете за этими проказниками в их естественной среде обитания, покормите их орехами и бананами — тайцы верят, что это положительно влияет на карму человека. Второй остановкой станет храм бога Смерти, куда не приезжают туристические автобусы: здесь вы наглядно поймете, как буддисты представляют себе жизнь до и после смерти.

Колоритный бирманский квартал

Бирманцы — выходцы из соседней страны, которые приезжают в Таиланд за работой. Вы посмотрите, как они живут, и посетите пару малоизвестных локаций: тайско-бирманский храм с видом на острова Пхи-Пхи и большим лежащем Буддой, шумный рыболовной порт и трущобы морских цыган.

Прогулка по Старому Пхукету

Петляя по улицам с разноцветными домами, мы поговорим о, истории и современности Пхукета. Я расскажу, кто населял остров в давние времена, как он превратился из большой рыбацкой деревни в известный курорт и где сейчас «перанаканы». По пути также заглянем в китайский храм, сувенирные лавочки с приемлемыми ценами и отель, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.

Пхукет на вкус

В нашем путешествии есть и гастрономическая часть! На прогулке по Пхукет-Тауну охладимся в новом кафе, где предлагают 50 видов вкуснейшего мороженого — в том числе со вкусами васаби и том-ям. Пообедать предлагаю в заведении, которое открыл шеф-повар самого короля Таиланда Рамы IX.

Виды с открыток

По ходу маршрута будут две смотровые площадки. В начале остановимся посмотреть на весь Пхукет-Таун с высоты. А в завершение вас ждет обзорная башня, где обычно нет людей и легко насладиться тишиной и красотой на 360 градусов. Если захотите, также заедем на пляж Ао Йен без волн круглый год.

Маршрут

Гора обезьян — храм бога Смерти — смотровая площадка — бирманский район — кафе с мороженым — Старый Пхукет-Таун — обед — обзорная башня

Организационные детали

ВАЖНО: оплата гиду на месте в батах в начале экскурсии или на российскую карту за день.

Как проходит экскурсия

  • На байках: вы можете ехать как пассажир с гидом-водителем или самостоятельно. По предварительной договоренности экскурсию можно провести и на авто.
  • Во время путешествия возможна любительская фотосъемка на мою или вашу технику

Дополнительные расходы

  • Обед и перекусы (от 50 до 150 бат за обед на человека)
  • Бананы и орехи для обезьян (50 бат)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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