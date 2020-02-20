3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Калейдоскоп пляжей

Мы заедем на Лаем Синг — любимый пляж королевы Таиланда. На обзорной площадке вы насладитесь видом на голубое небо и лазурное море. По красивейшей дороге вдоль моря мы прокатимся мимо пляжи Камала и Сурин. Заглянем на пляж Банг Тао и посмотрим на роскошные виллы в элитном районе Лагуна. А искупаться лучше всего на пляже Банана — это дикое место с чистейшей и теплой водой, тропа к которому проходит через джунгли. Здесь вы сможете полностью расслабиться и отдохнуть от людей и проблем.

Коснуться неба руками

Вы пообедаете вкуснейшими шашлычками и шейками прямо на берегу пляжа Най Тон. После отправитесь к храму Ват Май Као — спокойному, нетуристическому месту. На территории храма есть большой пруд, в котором плавают священные сомы: мы предлагаем понаблюдать за этими крупными рыбами и покормить их. Вы увидите водопад Катху, таинственное место в лесу, завораживающее первозданной красотой. И, конечно, гвоздь нашей программы — знаменитый пляж, где заходят на посадку самолеты. Постоять под пролетающим прямо над вашей головой Боингом 747 — это вы запомните на всю жизнь.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто не привык целыми днями лежать на пляжах, любит активный отдых и всегда ждёт приключений.