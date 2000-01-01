Алекс Т. проводит ещё 6 экскурсий

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Сказочные острова Пхи-Пхи и Кай

Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Пхукета
Увлекательная морская прогулка 👣 на знаменитые группы островов Пхи-Пхи и Кай.

Это полноценный тур с трансфером и питанием.

Во время него вы увидите места съёмок фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо, пещеру викингов и лагуну Пиле, купание в которой по легенде даёт омолаживающий эффект.

Вас ждёт знакомство с забавными макаками на Манки бич, отдых в тихих уютных бухтах, снорклинг с изучением подводного мира островов и многое другое.
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Сказочные острова Пхи-Пхи и Кай
Сказочные острова Пхи-Пхи и Кай
Вы совершите увлекательную морскую прогулку 👣 на комфортном скоростном катере и увидите знаменитые на весь мир острова Пхи-Пхи Дон, Пхи-Пхи Лей, Кай Нок и Кай Нуи. Я покажу вам место, где проходили съемки «Пляжа» с Ди Каприо, пещеру викингов в скале и «лагуну омоложения» Пиле. Вы познакомитесь на Манки бич с забавными макаками, с маской изучите разноцветных рыбок и цветные кораллы, насладитесь солнцем на чистейшем пляже с безупречно белым песком и поплаваете в море 🌊, насыщенный цвет которого невозможно передать словами!
Что вас ожидает
Лагуна Пиле, пещера с ласточками и живые кадры из фильма «Пляж»
Острова Пхи-Пхи поразят вас красотой, удивительной природой и завораживающими пейзажами. Вы сделаете остановку в чудесной бухте Майя Бей, где снимался фильм 🎥 «Пляж». Побываете в живописной пещере викингов, расположенной в нависающей над морем известняковой скале. Увидите гнезда ласточек, которыми в том числе знаменита пещера, и узнаете, какое применение им нашли местные жители. А также сделаете замечательные фотографии 📸 в потрясающе красивой лагуне Пиле, полностью окруженной скалами, и пообщаетесь с веселыми макаками-крабоедами на пляже обезьян.
Снорклинг и отдых на шикарном пляже
Вы посетите остров 🏝️ Кхай, позагораете на его идеальном белоснежном пляже и вдоволь накупаетесь в море. Займетесь снорклингом на Пхи-Пхи Дон и насладитесь интересным и богатым подводным миром у берегов архипелага. Кроме этого, сделаете остановку около острова Кай Нуи для купания с масками и ластами и фотографий. У вас надолго запечатлится в памяти уникальная тайская природа с сюрреалистическими ландшафтами, отвесными скалами, коралловыми рифами, пещерами и водой лазурно-бирюзового цвета!
Подробная программа
07. 00 – 08. 00 Выезд из отеля.
Прибытие на пирс, время на чай, кофе, печенье.
Остров Кай Нуй, плавание с маской и трубкой над коралловыми рифами (40+ минут)
Остров Пхи-Пхи Лей. Бухта Loh Sama Bay, лагуна Pi Leh, пещера Викингов
Обед на острове Пхи Пхи Дон и свободное время для купания с пляжа, либо осмотр окрестностей (1, 30 часа - 1, 45 часа)
Посещения пляжа обезьян
Остров Кай Нок, купание, снорклинг.
16. 00 Возвращение на пирс. Отправление в отель 🏨
Что входит
  • Обед и напитки
  • Страхование
  • Снаряжение для снорклинга (трубки, маски)
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Фотосессия на экскурсии
  • Алкогольные напитки
Начало и место завершения
🚩 Ресепция Вашего отеля
Сказочные острова Пхи-Пхи и Кай
Сказочные острова Пхи-Пхи и Кай
Сказочные острова Пхи-Пхи и Кай
Сказочные острова Пхи-Пхи и Кай
Сказочные острова Пхи-Пхи и Кай

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алекс Т.
Алекс Т.
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