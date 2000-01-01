Алекс Т. проводит ещё 6 экскурсий

Вы совершите увлекательную морскую прогулку 👣 на комфортном скоростном катере и увидите знаменитые на весь мир острова Пхи-Пхи Дон, Пхи-Пхи Лей, Кай Нок и Кай Нуи. Я покажу вам место, где проходили съемки «Пляжа» с Ди Каприо, пещеру викингов в скале и «лагуну омоложения» Пиле. Вы познакомитесь на Манки бич с забавными макаками, с маской изучите разноцветных рыбок и цветные кораллы, насладитесь солнцем на чистейшем пляже с безупречно белым песком и поплаваете в море 🌊, насыщенный цвет которого невозможно передать словами!

Что вас ожидает

Лагуна Пиле, пещера с ласточками и живые кадры из фильма «Пляж»

Острова Пхи-Пхи поразят вас красотой, удивительной природой и завораживающими пейзажами. Вы сделаете остановку в чудесной бухте Майя Бей, где снимался фильм 🎥 «Пляж». Побываете в живописной пещере викингов, расположенной в нависающей над морем известняковой скале. Увидите гнезда ласточек, которыми в том числе знаменита пещера, и узнаете, какое применение им нашли местные жители. А также сделаете замечательные фотографии 📸 в потрясающе красивой лагуне Пиле, полностью окруженной скалами, и пообщаетесь с веселыми макаками-крабоедами на пляже обезьян.

Снорклинг и отдых на шикарном пляже

Вы посетите остров 🏝️ Кхай, позагораете на его идеальном белоснежном пляже и вдоволь накупаетесь в море. Займетесь снорклингом на Пхи-Пхи Дон и насладитесь интересным и богатым подводным миром у берегов архипелага. Кроме этого, сделаете остановку около острова Кай Нуи для купания с масками и ластами и фотографий. У вас надолго запечатлится в памяти уникальная тайская природа с сюрреалистическими ландшафтами, отвесными скалами, коралловыми рифами, пещерами и водой лазурно-бирюзового цвета!

Подробная программа

07. 00 – 08. 00 Выезд из отеля.

Прибытие на пирс, время на чай, кофе, печенье.

Остров Кай Нуй, плавание с маской и трубкой над коралловыми рифами (40+ минут)

Остров Пхи-Пхи Лей. Бухта Loh Sama Bay, лагуна Pi Leh, пещера Викингов

Обед на острове Пхи Пхи Дон и свободное время для купания с пляжа, либо осмотр окрестностей (1, 30 часа - 1, 45 часа)

Посещения пляжа обезьян

Остров Кай Нок, купание, снорклинг.

16. 00 Возвращение на пирс. Отправление в отель 🏨